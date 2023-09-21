Анкалаев не нужен UFC? Вместо второго шанса для Магомеда – спорный титульник Перейры

Фанаты смешанных единоборств из России на протяжении длительного времени переживали за будущее Магомеда Анкалаева. Он получил титульный поединок с Яном Блаховичем, но после очень спорного судейского решения так и не дотянулся до пояса. Рефери дали в бою ничью, а россиянин на долгое время выпал из информационного пространства. Теперь же Анкалаев активно готовится к UFC 294. Однако титульного шанса в самое ближайшее время у него не будет.

Ночью Дана Уайт решил выступить с неожиданным анонсом, в котором оказались сразу три титульных поединка. И особенный интерес вызывает бой за вакантный пояс в полутяжёлом весе. В нём сойдутся Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Таким образом, в 2023 году титульного шанса у Анкалаева точно не будет. Видимо, отсутствие трэш-тока и активности от Магомеда действительно играет против него.

К кандидатуре Прохазки для этого титульного поединка нет никаких претензий. В UFC он идёт непобеждённым – с рекордом 3-0. Кроме того, чех уже завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Иржи финишировал Гловера Тейшейру, забрал сразу два бонуса за «Лучший бой вечера» и «Бой года». Но затем получил тяжёлую травму. И Прохазка поступил очень благородно. Он освободил пояс и дал шанс другим парням из дивизиона. И Дана сразу заявил, что Иржи сразу получит свой шанс после выздоровления.

А вот попадание Перейры в титульник вызывает довольно большие вопросы. Анкалаев шёл на серии из девяти побед, а затем была та самая ничья. Алекс же только-только перебрался в новый дивизион. Он утратил пояс в среднем весе, улетев в нокаут от Исраэля Адесаньи. А в дебютном поединке в полутяжеловесах была очень спорная победа над Блаховичем раздельным судейским решением. И после этого бразилец, на счету которого всего шесть боёв в UFC, получает третий титульник.

Стоит отметить, что и следующим претендентом на пояс вряд ли будет Анкалаев. Титул также освобождал Джамал Хилл. В следующем году он вернётся и сможет попытаться вернуть титул. Конечно, возможно, на UFC 294 Магомед выдаст идеальный поединок и всё-таки заставит боссов лиги вспомнить о себе. Но шансы на это пока откровенно малы.