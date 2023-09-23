Брат Забита покоряет Bellator! Вышел под песню Хабиба и задушил опытного поляка

В Ирландии (Дублин) продолжается турнир Bellator 299. В предварительном карде свой поединок провёл младший брат известного российского бойца Забита Магомедшарипова – Хасан Магомедшарипов. Непобеждённый россиянин в рамках полулёгкого веса разделил клетку с поляком Петром Ниджельски и справился с соперником за полтора раунда.

Хасан пошёл по стопам своего известного брата и в 2019 году дебютировал в ММА. Магомедшарипов-младший выступал в разных лигах, но везде в своих боях одерживал победы. Причём в первых пяти поединках Хасан четыре раза финишировал соперников. С рекордом 5-0 Магомедшарипов попал в одну из сильнейших лиг мира – Bellator.

Там Хасан продолжил свою победную серию. Сначала он техническим нокаутом финишировал Джонатана Куироза, затем решением одолел Хосе Санчеса, а в последнем поединке одержал ещё одну досрочную победу – над Рафаэлем Хадсоном.

В своём четвёртом бою в Bellator Хасан получил в соперники опытного Петра Ниджельски. За плечами поляка было 23 поединка, в которых он одержал 17 побед. К поединку он подошёл на серии из двух поражений.

В клетке Хасан появился под песню «Дагестан», под которую выходил Хабиб, а поединок против поляка начал в стиле брата. Хасан выбрасывал огромное количество различных киков, действовал эффектно и эффективно. На исходе второй минуты Магомедшарипов провёл тейкдаун и закрепился в карде. Хасан никуда не торопился, планомерно улучшал позицию и не забывал «кормить» поляка ударами. Ниджельски всё же удалось подняться в стойку, но и там Хасан выглядел лучше. Завершился первый раунд ещё одним тейкдауном от Магомедшарипова, который уверенно забрал пятиминутку.

На старте второго раунда Хасан продолжил доминировать в клетке. Значительно перебивал Магомедшарипов своего соперника, выбрасывал лоу-кики, работал сериями на руках и даже несколько «вертушек» вкрутил. А дальше Хасан оформил очередной тейкдаун. Россиянин старался улучшить позицию в партере, долго контролировал поляка на земле и в итоге из бокового контроля сумел поймать Петра на ручной треугольник.

Ниджельски сдался, а Хасан Магомедшарипов одержал четвёртую викторию в Bellator и продолжает оставаться непобеждённым бойцом.