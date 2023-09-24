Опытный японец скопировал стиль Хабиба. Хитрый Усику стал звездой Rizin 44

24 сентября на арене «Сайтама Супер» в Японии состоялся турнир RIZIN 44. Топовый азиатский промоушен продолжает проводить громкие события. В самом ожидаемом бою вечера сошлись Дзюнтаро Усику и Киохей Агивара. Каждый из соперников попытался подойти к этой встрече в оптимальном состоянии. И бойцы действительно порадовали собравшихся болельщиков, выдали интересный поединок.
Усику с рекордом 22-10-1 намеревался вернуться на победную волну после двух поражений подряд. Боец прекрасно понимал, что на его стороне опыт. Поэтому рассчитывал разобрать соперника именно за счёт него. Агивара (7-6) в последнем поединке одержал долгожданную победу и закрыл свою чёрную полосу. Каждый из соперников рассчитывал вернуться в гонку за титулом. И они показали всё по ходу поединка.
С самого начала боя Усику решил попробовать перевести дело в борьбу. Но Агивара шикарно разорвал дистанцию и оставил поединок в стойке. Он предпочитает именно этот элемент, поэтому постарался искать свои возможности в разменах. Соперники искали острые лоу-кики, грамотно нагружали ноги. А под занавес первого раунда Дзюнтаро попал навстречу так, что оппонента даже закачало.
Во втором раунде соперники всё-таки перебрались в борьбу. Усику занял удобное положение и начал развивать своё преимущество. Агивара закрылся и попытался уйти от приёмов. В итоге он всё-таки разорвал дистанцию и смог вернуться в стойку. И всё-таки план Усику был беспощаден. Он вновь полез в борьбу и там контролировал оппонента.
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В третьем раунде ситуация не поменялась. Усику продолжил доминировать в борьбе. А в одном из моментов он попросту накинул «рюкзак» на соперника, отпускать его не собирался. Но Агивара демонстрировал чудеса терпения. Он буквально таскал оппонента на себе, что было непросто в физическом плане. Но всё-таки Киохей выдержал это испытание.
Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги не было. Усику действовал в привычном стиле и спокойно довёл дело до победы. Боец закрывает серию из двух поражений и возвращается в гонку за титулом. А вот Агивара вряд ли может занести поединок себе в актив.
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