«Чимаев там на своём месте». Почему ОАЭ становятся центром мировых ММА

Всё меньше времени остаётся до самого ожидаемого турнира года – UFC 294. Он пройдёт в спортивном комплексе «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Традиционно именно этот город принимает самые топовые события. А ещё на турнирах выступает огромное количество представителей России и её уроженцев. Стоит отметить, что предстоящий ивент станет особенным для Хамзата Чимаева. Он впервые выступит в UFC под флагом ОАЭ.

На поступок Чимаева быстро отреагировал российский промоутер Камил Гаджиев. Он заявил, что такое решение Хамзата выглядит вполне логично, ничего удивительного в нём нет.

Камил Гаджиев российский промоутер «Чимаев теперь будет представлять ОАЭ, а не Швецию. Я думаю, это вполне логично. Ближний Восток, исламский мир… Чимаев — чеченец, исповедующий ислам. Он на своём месте. Эмираты становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют эту религию. Хабиб там, Махачев там, турниры проходят в ОАЭ, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство».

Стоит отметить, что ОАЭ действительно становятся центром мировых смешанных единоборств. А началось всё с 2020 года. Именно тогда UFC решила создать уникальный «Бойцовский остров», на котором спортсмены могли бы биться в условиях пандемии. Сначала Дана Уайт хранил его расположение в строжайшем секрете. Но затем всё-таки сдался и рассказал, что арена расположена на острове Яс в Абу-Даби. С тех самых пор практически все самые значимые события проводятся именно там.

Особенно знаковым город стал для топовых российских бойцов. Не верите? Хабиб Нурмагомедов всю свою карьеру выступал в США, редко гостил в других странах. Но последние два боя перед уходом из спорта он провёл именно в Абу-Даби. 7 сентября 2019 года Орёл разбил Дастина Порье, а 24 октября 2020 года задушил Джастина Гэтжи. И именно «Бойцовский остров» стал последним местом, где Хабиб выходил в клетку.

Похожая ситуация сейчас происходит и с одним из лучших друзей Орла – Исламом Махачевым. До этого момента он уже трижды выступал в ОАЭ. В Эмиратах россиянин разбил Дави Рамоса, Дэна Хукера и Чарльза Оливейру. А теперь предстоит и четвёртый поединок – реванш с бразильцем. Кроме того, Ислам и в Перт (Австралия) поехал лишь потому, что хотел продемонстрировать, что готов побеждать Алекса Волкановски даже на его земле.

Стоит отметить, что и сами Эмираты активно работают над тем, чтобы создать максимально комфортные условия для бойцов. Были организованы тренировочные центры, а также одна из лучших арен на планете. В развитие смешанных единоборств вкладываются большие деньги. И акцент действительно делается на мусульман. Поэтому многие российские бойцы, исповедующие эту религию, горят желанием драться именно в Абу-Даби. А судя по тому, что Хамзат Чимаев принял решение представлять ОАЭ, в ближайшее время спортсменов под флагом этой страны может стать только больше.