«Чертовски глупая идея». Дана Уайт боится нового конкурента в лице PFL?

Слухи, что PFL всерьёз намерена выкупить Bellator, курсировали с начала лета. В начале сентября ряд источников начал подтверждать, что сделка близка к завершению. Сумма может составить $ 500 млн, причём компания Paramount, которая и владеет Bellator, получит эту сумму наличными. Пока вопрос слияния достаточно шаткий, пока нет понимания, будет это полноценное поглощение или обе структуры продолжат работать параллельно.

Дана Уайт, который раньше не реагировал на подобные слухи, дал оценку ситуации: «Зачем вообще кому-то покупать Bellator? Если говорить о бизнесе, о правильных шагах и правильных решениях, то это одно из наихудших решений. Я не понимаю, зачем кому-то покупать Bellator, но посмотрим, что из этого выйдет. PFL планирует отдать за Bellator $ 500 млн? Потрясающе. Звучит как грабёж. Купить это побыстрее, пока не купили другие? Да ладно вам. Это же чертовски глупая идея».

Вполне вероятно, что президент UFC видит потенциальную угрозу в растущей мощи PFL и опасается этого. Раньше Уайт просто смеялся над различными слухами об объединении промоушенов, но раз решил всё же прокомментировать, то, видимо, хочет показать уверенность в непоколебимости промоушена. Безусловно, по щелчку пальцев ничего не изменится. Однако PFL ведь активно работает над тем, чтобы сделать лигу лучше, интереснее и просто сильнее — чего стоит только подписание Фрэнсиса Нганну.

В нынешнем сезоне трансляции турниров PFL доступны в Okko.

Мы уже знаем, что организация успешно проводит турниры Гран-при, а ещё постепенно открывает новые направления. Уже есть PFL Europe, ожидается открытие PFL Africa, это поможет добавить новых бойцов из разных регионов и привлечь дополнительную аудиторию. Это прямой путь к тому, чтобы закрепить за собой статус как минимум второго ММА-промоушена в мире, а уже потом попытаться навязать конкуренцию UFC.

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC Ислама Махачева, в своей колонке на «Матч ТВ» объяснил, в чём опасность возможного слияния PFL и Bellator: «Если они воспользуются покупкой Bellator неправильно, то просто погубят приличную организацию и потратят большие деньги. Как менеджер я бы сказал, что для бойцов слияние двух лиг — это плохо. Становится меньше площадок для выступлений, меньше выбора, меньше конкуренции между лигами. Уходит солидный игрок, и по пальцам одной руки можно посчитать лиги, которые делают достойный продукт, выплачивают гонорары бойцам, проводят хорошие бои.

Лига Bellator запланировала в 2023‑м 13 турниров. У PFL — 14 событий за год. Я не уверен, что PFL сделает в 2024‑м 27 событий или больше. И главное — это всё равно меньше, чем у UFC (43 турнира за 2023 год). Уверен, что инвестиции в PFL не приведут к тому, что лига попытается массово уводить звёзд UFC. UFC — это не машина, которая печатает деньги, а потом ими разбрасывается. Для них это чисто вопрос экономики, а не соревнования с кем‑то в деньгах. У них есть определённая формула, как они оценивают бойца в зависимости от того, что он приносит компании. Если им это математически выгодно, они его отдадут. Если нет — будут за него бороться. Любая лига, которая начнёт просто перекупать у UFC чемпионов, финансово будет выдыхаться, потому что станет тратить больше, чем будет зарабатывать. Не думаю, что люди, вложившие деньги в PFL и купившие Bellator, ставят себе главной целью как можно быстрее потратить как можно больше денег».

Это действительно так: если PFL просто попытается перебросать UFC деньгами, то в долгосрочной перспективе точно проиграет и в лучшем случае вернётся на текущие позиции. Однако пока нет признаков того, что лига действует бездумно. Напротив, всё достаточно грамотно и продуманно, нет никаких шапкозакидательских настроений в духе: «Мы планируем опередить UFC к концу 2024 года». Этого не получится сделать в любом случае, нужно подготовиться к долгой и трудной работе. Легендарный Рэнди Кутюр, комментируя слухи о PFL и Bellator, выразил уверенность, что это правильный шаг, и отметил значительный рост лиги в последние шесть лет. Кроме того, экс-боец отметил, что в следующем году будет запущена система PPV, то есть тут очевидно прослеживается желание выйти и на самоокупаемость.

При этом у PFL есть и поддержка в лице Саудовской Аравии, чей фонд SRJ Sports Investments уже инвестировал в лигу $ 100 млн. И это мы не говорим о привлечении таких звёзд, как Фрэнсис Нганну и Джейк Пол, которые самостоятельно могут добавить организации известности. С такими вводными через несколько лет есть шансы вырасти в серьёзного конкурента для UFC, и тогда лучшему промоушену мира придётся считаться с дерзкими ребятами из PFL.