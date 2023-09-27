«Мы ищем не актёров». Россиянин упустил контракт с UFC из-за симуляции соперника

В ночь на 27 сентября прошла очередная неделя седьмого сезона претендентской серии Даны Уайта. После яркого триумфа Шамиля Газиева неделей ранее в битву за контракт с UFC должен был вступить ещё один российский тяжеловес — Александр Солдаткин. Его соперником стал бразильский боец Марио Пиаззон.

Солдаткин, по сути, выходец из не самого популярного российского промоушена Open FC. Он вырос в Тольятти, профессионально начал выступать в MMA в 2015 году и представляет клуб «Архангел Михаил». База Александра — рукопашный бой, и он считает, что этот вид спорта позволяет хорошо себя чувствовать в смешанных единоборствах, но отмечает, что нужно отдельно работать над борьбой и грэпплингом. В активе Солдаткина 14 побед и три поражения, которые он набрал в первых шести поединках. После этого 30-летний боец выдал серию из 11 побед. Александр, как и практически любой тяжеловес, является нокаутёром — 10 побед из 14 он одержал именно таким образом.

Последний поединок Солдаткин провёл во французском промоушене Ares и, что интересно, выступал под немецким флагом, как и в сегодняшнем поединке. Боец не так давно объяснил этот небольшой казус: «Менеджер у меня стратегически мыслит и знает, как правильно построить план. Он удался, нас подписали в претендентскую серию, и скоро мы будем драться. Я представляю Россию и люблю свою страну, просто из-за международной обстановки они не приветствуют российские флаги. Там выступает много ребят из России, однако все выходят под разными флагами. Но мы все так же представляем нашу родину, просто приходится подстраиваться под обстоятельства. В тот момент я тренировался в немецком клубе Speed Fire, проходил там подготовку к бою, и поэтому мы решили представлять эту страну через клуб, чтобы не было лишних вопросов и можно было нормально подраться и не думать о лишнем».

К слову, россиянин заверял, что в случае попадания в UFC напротив его фамилии снова будет плашка с родным флагом. Впрочем, и с немецким флагом Солдаткин выиграл, пускай и из-за травмы соперника. Ведь свой билет на Dana White's Contender Series он получил, а значит, всё было сделано правильно.

Соперником Солдаткина стал непобеждённый до этого бразилец Марио Пиаззон. Однако, откровенно говоря, в латиноамериканца эксперты вообще не верили. Да, он подошёл к бою с чистым рекордом — 7-0. Марио набил его в местных промоушенах, выступая в основном в Demo Fight, но оппозиция вызывает большие вопросы. Рекорды его последних трёх соперников были следующими: 0-0, 11-17, 0-3. На этом фоне бэкграунд Солдаткина смотрелся куда более внушительно.

С первых секунд Пиаззон полетел в ноги российскому бойцу и плотно к нему прилип. Две минуты Солдаткин пытался подняться, периодически делал это, но бразилец настырно возвращал его на канвас. С другой стороны, Марио не развивал вообще никакой активности в партере и просто держал соперника. Только ближе к середине поединка Пиаззон начал уходить от пассивного контроля и хотя бы наносить удары в партере, но всё без большого урона. Стоит отдать должное, ему хватило сил удерживать россиянина мёртвой хваткой все пять минут и забрать этот отрезок.

В начале второго раунда Солдаткин попытался держать соперника на дистанции, но Марио всё равно прорвался к ногам Александра. Впрочем, на этот раз наш боец и отбился, и сам забрал контроль над ситуацией. А потом и вовсе разорвал клинч. Пиаззон вновь попытался пойти в ноги и даже мощный хэд-кик его не остановил — бразилец перешёл к пассивному контролю и просто держал россиянина. Такая тактика измора очень бесила нашего бойца, но первые два раунда за счёт этого ушли сопернику.

В третьей пятиминутке Солдаткин попытался затянуть соперника в размены, остановил первую попытку тейкдауна, а потом случилась спорная ситуация. Александр держал соперника в клинче, тот согнулся и его рука оказалась на канвасе, а в этот момент бразилец получил удар в голову коленом. После этого Марио начал изображать ужасные муки, лежал, а Александр спрашивал: «Что он валяется? Трёх точек опоры же не было».

Достаточно спорный момент. Мы уже знаем, что три точки опоры считаются только в том случае, если на руке есть какой-то вес. Однако Пиаззон явно искал запрещённый удар и не было визуального ощущения, что рука была опорной. Скорее, он касался канваса пальцами. Похожая ситуация была в бою Алексы Грассо и Валентины Шевченко, и там судья закономерно не останавливал поединок. Тем не менее здесь после нескольких минут мучений бразильца, который продолжать вообще не собирался, рефери остановил бой. Солдаткин был очень разочарован и говорил на камеру: «Он драться не хотел, лез в борьбу. Какой ему контракт?»

Авторитетные зарубежные журналисты и экс-боец Пол Фелдер отмечали ещё по ходу эфира, что на руке нет веса, а значит, колено было легальным. Так или иначе, победу дисквалификацией присудили Пиаззону. Однако билет в UFC бразильцу с таким боем, разумеется, не достался. Забавно, что Дана Уайт выдал шесть контрактов, впервые в истории шоу поощрив даже двух проигравших бойцов, но Марио награды не удостоился. Зато удостоился мощной критики от главы UFC: «Я слышал, что после второго раунда угол говорил ему, что он проводит идеальный бой и находится в пяти минутах от контракта. Я им на это сказал, что шоу они, похоже, не смотрели. Это не должна была быть победа дисквалификацией. Мы тут ищем бойцов, а не актёров. Я был удивлён, когда Пиаззон отлично поднялся на ноги после объявления о том, что бой не продолжится».