Россиянин превратил легенду бокса в жалобщика? У Канело новая версия поражения от Бивола

В ночь на 1 октября Сауль Альварес, который в боксёрском мире известен под прозвищем Канело, будет биться с Джермеллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Однако даже перед таким большим поединком мексиканца не отпускают мысли о сенсационном поражении от Дмитрия Бивола, которое случилось ещё в мае 2022 года.

Канело проиграл россиянину единогласным решением судей, но спустя почти полтора года признаётся, что его всё ещё гложет результат того боя: «Физически я не был готов на 100%. Моя рука не была полностью здорова, и поэтому я не мог полноценно тренироваться. За неделю до боя я получил на тренировке травму ребра. Я не должен был драться. Это поражение до сих пор причиняет боль моему сердцу. Я до сих пор не оправился от этого поражения. Оно глубоко повлияло на меня, потому что я не должен был проигрывать. Я просто лучше его».

Самое интересное, что это уже не первая попытка Сауля списать то поражение на травму. Спустя полгода после боя Альварес жаловался на травму руки, а ещё недвусмысленно намекал на то, что бился не в своей весовой категории. А несколько месяцев назад заявил, что в бою с Биволом ему мешала травма, полученная ещё в 2021 году: «Я доминировал первые пять или шесть раундов, а потом просто устал, потому что не мог нормально подготовиться к бою из-за травмы запястья. Запястье болело, даже когда мне надевали перчатки в раздевалке. Я хорошо умею терпеть боль, но всему есть предел. Но, в конце концов, что есть, то есть. Это произошло».

Сам Дмитрий на все реплики Сауля реагировал скептически: «Сначала он сказал, что это не его весовая категория. Затем сказал, что у него была не лучшая подготовка. А теперь он говорит, что причиной стала его рука. Что здесь ещё можно сказать?»

Более того, Бивол был готов дать сопернику реванш, но у Канело нашлись варианты этого избежать, а потом он просто принял бой с Чарло. Всё чаще слышно мнение, что Альварес устал от бокса и постепенно сдаёт позиции. Это, разумеется, отражается и на поединках мексиканца. Тот же Бивол объяснял, что заметил проблемы Сауля с кардио в трёх предыдущих боях и воспользовался этим. В поединках с Геннадием Головкиным и Джоном Райдером мексиканец тоже не избежал проблем. Пока за него играет громкое имя, но постепенно Альварес «едет с ярмарки», дальше его спад будет только нарастать. Даже по ходу боя с Райдером, которого при всём уважении нельзя назвать настоящим топом, у Канело возникали проблемы.

Один из бывших спарринг-партнёров Сауля Ахмед Элбиали считает, что Альварес банально устал и износился: «Я думаю, он просто очень ленивый. Думаю, он искренне устал от бокса — как физически, так и морально. Он занимается боксом с 15 лет и перенёс множество операций по всему телу. Он уже старше своего возраста».

Добавим к этому разговоры о том, что у Сауля алкогольная зависимость. Раньше боец и не скрывал, что вне тренировочного лагеря позволяет себе выпить, но тут известный тренер Хосе Бенавидес рассказал, что дела обстоят куда хуже.

Если у Канело не хватит сил на Джермелла Чарло, который, по сути, вообще боксёр из весовой категории пониже, то разговоры о закате великого боксёра удвоятся. И тогда уже не получится прикрываться травмами, не той весовой категорией или плохой подготовкой. Впрочем, если Канело устраивает вариант просто бить проходных соперников и получать большие гонорары, то в таком режиме он может просуществовать ещё долго. Но о Биволе и других топах придётся забыть. Зато можно будет больше времени уделять гольфу и стать, как и мечтает, профессиональным игроком.