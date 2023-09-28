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Мурат Гассиев — Отто Валлин, онлайн-трансляция, прогноз на бой, последние поединки российского боксёра, нокауты

Гассиев колотил всех слишком быстро. Гонки на «мешках» выйдут Мурату боком?
Сергей Сорокин
Гассиев колотил всех слишком быстро
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Со шведским неваляшкой придётся рубиться дольше двух раундов.

30 сентября в Турции свой очередной поединок проведёт Мурат Гассиев. Соперником российского боксёра станет Отто Валлин. Опытный швед имеет профессиональный рекорд 25-1. А единственное поражение он потерпел от Тайсона Фьюри, причём лишь судейским решением. Стоит отметить, что Гассиев давно не сталкивался с оппозицией подобного уровня. Многие специалисты отмечают, что после перехода в тяжёлый вес на пути Мурата попадаются не самые топовые соперники. Теперь появилась возможность ответить всем скептикам.

Рассказываем самые важные события предстоящего поединка:
Мурат Гассиев – Отто Валлин: россиянин отправит громадного шведа в нокаут? LIVE
Live
Мурат Гассиев – Отто Валлин: россиянин отправит громадного шведа в нокаут? LIVE

Гассиев действительно слишком легко побеждает в последнее время. Его удачная серия длится с 2020 года. Мурат последовательно разбил Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоуса Уэлча и Майка Балогуна. Почему все говорят о слабой оппозиции? На все четыре поединка россиянину понадобилось всего лишь 19 минут и 40 секунд. За три года Железный провёл в ринге меньше семи раундов. Именно по этой причине нет точного понимания, готов ли россиянин к затяжным поединкам прямо сейчас.

Конечно, Виталий Сланов утверждает, что ничего страшного в таких быстрых победах нет: «Он же не всего четыре боя провёл за карьеру. У него и до Усика были большие бои. И там много что можно было проанализировать. Бой против Феликса Коры очень мощный, в девятом раунде была остановка. С Дортикосом – 12, с Лебедевым – 12. Понимаете, это не что-то запланированное. Он всегда готовится на полный бой – все 12 раундов. А дальше – как пойдёт».

Но именно в последнее время длительных поединков не было. А против Валлина рассчитывать на быстрый нокаут сложно. Всё потому, что Отто не разу не проигрывал досрочно. Да и побеждает досрочно он чаще всего именно после экватора боя. Поэтому управиться быстро с крепким шведом вряд ли получится. А Мурат за последние три года лишь однажды увидел четвёртый раунд – с немцем Валлишем.

Полный разговор с наставником российского боксёра:
«Мурат не менял гражданство. Был россиянином и останется». Интервью с тренером Гассиева
Эксклюзив
«Мурат не менял гражданство. Был россиянином и останется». Интервью с тренером Гассиева

Мурат действительно обладает нокаутирующим ударом. Но теперь напротив в ринге окажется швед со стальной челюстью. За свою карьеру Валлин выдерживал самые серьёзные удары и оставался на ногах. Поэтому ключевую роль сыграет именно функциональная готовность. Хочется верить, что 29-летний россиянин сможет выдержать всю дистанцию поединка. Но преимущество в готовности может быть именно на стороне оппонента. За четыре предыдущих поединка у Валлина проведено 38 раундов, против неполных семи – у Гассиева. И последние быстрые победы могут сыграть злую шутку с Муратом.

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