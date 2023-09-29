«Подарком для тебя пусть будет моя трезвость». Братья Емельяненко всё-таки помирятся?

28 сентября исполнилось 47 лет одному из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств – Фёдору Емельяненко. Последний Император провёл славную карьеру, успел попробовать себя в роли функционера, а теперь ещё и рвётся в бокс. Но на протяжении долгого времени все с тревогой наблюдали за другой темой – взаимоотношениями Фёдора с родным братом Александром. Они разругались и практически отказались друг от друга. А теперь Феникс решил сделать первый шаг к примирению.

Стоит отметить, что конфликт действительно выглядел очень жёстко. В 2019 году Фёдор настолько устал от образа жизни и поведения брата, что выдал следующие слова.

Фёдор Емельяненко легендарный российский боец MMA «Вот для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и всё».

Сам Александр моментально ответил. И на тот момент показалось, что особого сожаления у него слова брата не вызывают: «Я мёртв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым».

С того момента братья старались аккуратно обходить темы, связанные друг с другом. И всё-таки в последнее время было заметно, что Александр хочет всё исправить. Он несколько раз упоминал Фёдора после своих поединков. А 28 сентября Феникс решил записать Последнему Императору поздравление: «Фёдор, брат мой, я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой — извиниться за то, что расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Сейчас я нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию, избавляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днём рождения тебя».

Хочется верить, что Александр действительно окончательно встал на путь исправления. Он работает над собой и активно тренируется, хочет вернуться в бои в самое ближайшее время. Однако самое главное — он нашёл в себе силы извиниться перед братом и сделать первый шаг к примирению. Конечно, обиды, которые копились на протяжении долгих лет, вряд ли можно перечеркнуть одним поздравлением с днём рождения. Но Александр совершил настоящий мужской поступок – с этим спорить сложно.