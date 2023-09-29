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Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой, когда и где пройдёт поединок, условия соглашения, дата и время

Фьюри и Усик договорились! Убедить двух чемпионов смогли только саудовские деньги
Сергей Сорокин
Фьюри и Усик договорились!
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Победитель этого боя навсегда впишет своё имя в историю.

Поклонники бокса на протяжении всего 2023 года ждали поединок титанов супертяжёлого веса. Тайсон Фьюри и Александр Усик постоянно вели переговоры, но в итоге всё срывалось. И в тот момент, когда показалось, что соперники уже не сойдутся в ринге, прогремела новость. Боксёры всё-таки договорились, причём уже подписали контракт на поединок. Видимо, до самого ожидаемого боя года, а может даже и столетия, осталось совсем немного времени.

А пока Тайсон готовится к другому поединку:
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?

Издание ESPN US сообщило, что оба боксёра уже поставили свои подписи под контрактом. А местом проведения поединка всё-таки станет Саудовская Аравия. В этом нет ничего удивительного. На протяжении всех переговоров стороны открыто заявляли, что основной проблемой становилась финансовая сторона вопроса. А саудовцы денег на развитие спорта в последнее время не жалеют. Похоже, они предложили Фьюри и Усику такие сочные условия, что отказаться от них было просто невозможно.

Стоит отметить, что сам Александр успел подтвердить появившуюся информацию. Он разместил в своих социальных сетях фотографию с лицами боксёров, а также надписью: «Подписано».

По предварительной информации, бой может состояться в этом декабре или в январе 2024 года. Раньше провести поединок попросту не получится – у Фьюри запланирована битва с Фрэнсисом Нганну. А затем Тайсон сможет сразиться с Александром за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе. Стоит отметить, что победитель станет первым владельцем такого титула в эпоху четырёх поясов. А ещё навсегда впишет своё имя в историю бокса.

Александру очень важен предстоящий поединок:
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия

Остаётся надеяться, что никаких форс-мажоров не случится. Например, существует опасность, что Нганну всё-таки совершит невероятный апсет и вырубит Фьюри. Тогда Тайсону совершенно точно потребуется больше времени на восстановление. Но если всё пойдёт по плану, все фанаты бокса наконец-то смогут насладиться этим долгожданным поединком.

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