Сауль Альварес — Джермелл Чарло: Канело поставил на кон все чемпионские пояса. LIVE

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский вечер. Его главным событием станет поединок, в котором в ринге сойдутся Сауль Альварес и Джермелл Чарло.
Соперники оспорят титулы в суперсредней категории (до 76,2 кг), которые принадлежат мексиканцу. Канело имеет профессиональный рекорд 59-2-2. После поражения от Дмитрия Бивола он успел победить Геннадия Головкина и Джона Райдера. Чарло (35-1-1) в последний раз уступал 22 декабря 2018-го. Тогда на его пути встал Тони Харрисон.
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😱 Мехонцев: в бою с Биволом Канело показал себя очень посредственным боксёром
Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев, высказываясь о предстоящем поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), Сауля Альвареса с американцем Джермеллом Чарло, вспомнил поражение мексиканца в бою с россиянином Дмитрием Биволом.
«Чарло – очень опытный боксёр. И очень талантливый. Канело – неплохой боксёр, но не более того. И бой с Биволом это показал. Там Канело показал себя очень посредственным боксёром. Бивол избил его, как щенка какого-то.
У Канело столько больших боёв, больших имён. У машины есть ресурс, она может сломаться. Поэтому и Альварес в своё время кончится. К тому же Бивол его побил как алкаша. Ну, реально, будто избивали пьяницу. Чарло нужно будет сделать то же самое», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
❗️ Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло
Австралийский боец с русскими корнями Тим Цзю поделился мнением о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло. Бой пройдёт в ночь с 30 сентября на 1 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Место Чарло в списке таких боксёров, как Альварес, Теренс Кроуфорд и Девин Хейни? Он будет самым последним. Ещё есть такие ребята, как Наоя Иноуэ и Александр Усик, чей уровень выше. Но Чарло всё-таки не очень сильно отстаёт.
Канело будет доминировать. Думаю, всё закончится нокаутом. Просто за счёт физической силы, IQ и опыта Альвареса. Ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.
📣 Фредди Роуч дал прогноз на бой Альварес — Чарло
Известный американский тренер Фредди Роуч высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«У Канело была выдающаяся карьера. И хотя Геннадий Головкин победил в первых двух боях, меня впечатлило выступление Канело. Если бы Чарло дрался с той версией Канело, то я отдал бы предпочтение Саулю.
Мне нравится настрой, с которым Чарло выходит в ринг. Он агрессивен и дерзок, и, что ещё лучше, он оправдывает это своим талантом. Его не получится запугать. Он не боится пропустить удар. Оба могут драться, но у Чарло слишком большая огневая мощь. Сможет ли Канело избежать левого хука? Я не считаю, что у него получится, поэтому ставлю на досрочную победу Чарло», — приводит слова Роуча издание BoxingScene.
Где смотреть бой Сауль Альварес – Джермелл Чарло
Официальной трансляции на территории России не планируется. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
💪 Шон Портер сказал, как закончится бой Канело — Чарло
Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
«У Канело сделка с PBC на три поединка, и она не может закончиться на первом. Бокс – это бизнес, и я делаю ставку на бизнес. Единственный способ победить для Чарло в этом бою — это нокаут. Этот поединок не зайдёт дальше седьмого раунда», — сказал Портер в своём YouTube-подкасте.
Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Альварес – Чарло
Бойцовский вечер с главным боем Сауль Альварес – Джермелл Чарло начнётся в ночь с 30 сентября на 1 октября в 4:00 ночи по московскому времени. Он пройдёт на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США).
🥊 Бернард Хопкинс сказал, какую фатальную ошибку может сделать Чарло в бою с Канело
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«Если Джермелл будет сражаться, пытаясь доказать что-то, то это будет плохой вечер для него. Но если он выступит так, как должен… В 12-раундовых боях есть этапы. В таких боях должны быть главы.
Я не говорил бы так, если бы это был другой поединок. Но такого рода бои проводятся против не просто именитых парней, а парней, которые по-прежнему могут сражаться и имеют все те качества, которые имели четыре-пять лет назад. Если он попытается выглядеть жёстким, то Канело приспособится», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
Полный кард боксёрского вечера
- Сауль Альварес – Джермелл Чарло;
- Йорденис Угас – Марио Барриос;
- Хесус Алехандро Рамос – Эриксон Любин;
- Элайджа Гарсия – Армандо Ресендиз.