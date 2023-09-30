Время Канело уходит навсегда. Мексиканец состарился и устал от бокса

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес уже давно всем и всё доказал. Тот факт, что это один из сильнейших боксёров мира, даже не оспаривается. Однако даже величайших в определённый момент настигал кризис, Канело, судя по всему, тоже достиг этой точки невозврата.

Последние бои Сауля намекают, что дела у него уже не в порядке. Сначала поражение в одну калитку от Дмитрия Бивола, потом две неубедительные победы решениями над Геннадием Головкиным и Джоном Райдером. Всё это вместе привело к разговорам о том, что Канело уже не тот. В основном среди доводов часто звучат аргументы о «сытости» мексиканца, а также о постепенном возрастном спаде. Бывший спарринг-партнёр боксёра Ахмед Элбиали, например, заявил, что из-за долгой карьеры Канело уже старше своего возраста и банально устал от бокса и физически, и морально. После боя с Райдером известный тренер Стивен Эдвардс тоже выразил опасения: «Мне кажется, Канело на спаде. Может быть, в поединке с Райдером что-то было не так, я не знаю точно. Однако я уверен, что три года назад этот бой длился бы три раунда».

Самого Альвареса такие разговоры очень раздражают. Он никогда не отличался терпением и всегда легко поддавался на эмоции, так что тут тоже исключений делать не стал: «Те, кто говорит о моём спаде, просто глупцы. У меня были травмы, я не мог тренироваться на все 100% и из-за этого замедлился, просела выносливость. Сейчас чувствую себя прекрасно. В этот раз увидите, что всё будет иначе. Просто подождите 1 октября».

Канело часто апеллирует к травме руки, но при этом не упоминает о том, что между боями с Головкиным и Райдером уже перенёс операцию, то есть в теории проблема должна была решиться. Скорее, дело действительно в том, что Сауль просто пресытился боксом. Будучи довольно универсальным боксёром, в последних боях он будто вообще перестал подстраиваться под соперника. Альварес просто выходит за нокаутом, вкладывается практически в каждый удар, но при этом даже не делает какой-то подготовительной работы. В обороне почти исчезли уклоны, остался только блок. В боях с Головкиным и Райдером был один и тот же сценарий. Канело яростно атаковал, зажимал соперника в первой половине боя, но потом начинал закисляться и замедляться, пропадал футворк, и он отдавал чемпионские раунды. Пробелы в функциональной подготовке сложно списать на травму руки, но ведь чемпион пытается сделать именно это.

Канело довольно плотно сбитый боец, за счёт чего лишается преимущества в скорости. Если раньше это было не всегда заметно, то сейчас, с возрастом, проблема становится всё очевиднее. При этом он сам не хочет мириться и адаптироваться, а продолжает пытаться забирать бои в привычном стиле. По сути, именно Бивол вытащил все пробелы Альвареса наружу. Тот недооценил футворк и скорость россиянина. Сауль атаковал очень размашисто, но читаемо. Дмитрий умело двигался, перекрывался и контратаковал. Итог мы все знаем. Бивол показал, как нужно действовать против Канело, экс-чемпион мира Оскар де ла Хойя отмечал, что с такими боксёрами у Сауля будут проблемы и дальше.

Возможно, на мексиканце сказались и прыжки по весовым категориям. В последние годы он активно двигался по разным весам. Да, безусловно, это было успешно, ведь Канело брал титул практически в каждом дивизионе. Но это тоже оказывает влияние, мы ведь помним Роя Джонса, который тоже любил подниматься и спускаться по категориям. Плюс, возвращаясь к пресыщению, не стоит недооценивать тот факт, что Альварес профессионально боксирует с 15 лет. Почти в любом виде спорта ранний расцвет атлета сопровождается ранним закатом. Есть уникумы, но Канело таким не назвать. Он и замедлился, и стал часто пропускать, излишне полагаясь на крепкую челюсть. При этом раньше он заявлял, что для него мексиканский стиль боксёра — умение двигаться, бить и не позволять попадать по себе. Так вот, сейчас мексиканец будто растерял все эти качества.

Джермелл Чарло не просто так завоевал свои пояса, он отлично умеет боксировать, и, в отличие, от нынешнего Канело, американец обычно хорош в финальных раундах. А это грозит Альваресу очень серьёзными проблемами.