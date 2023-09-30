Фьюри уже записал себе победу над Нганну. Но один удар — и Усик не дождётся Цыгана

Вчера вечером в мире профессионального бокса прошла новость с эффектом разорвавшейся бомбы. Александр Усик и Тайсон Фьюри наконец пришли к соглашению и подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Безусловно, это шикарная новость для всех любителей бокса. С 1999 года в этой весовой категории не было абсолютного чемпиона. Последним таким боксёром был легендарный Леннокс Льюис. И теперь на наших глазах будет твориться история, Фьюри решил поставить своё наследие на кон, несмотря на то что заявлял о нежелании гоняться за поясами. И вроде бы все рады, боксёры подтвердили информацию о поединке репостами новости, промоутеры нахваливают друг друга, все празднуют, но есть один нюанс, который на первый взгляд кажется мелочью.

Все будто забыли, что через месяц Тайсону Фьюри предстоит поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неужели Цыганский король настолько не придаёт этому значения и не просто говорит о следующих соперниках, а уже умудрился даже подписать контракт. Честно говоря, Нганну на этом фоне даже немного жаль. Он заслуженно получал внимание, как человек, который пошёл против системы, добился боя с одним из величайших боксёров современности, а тут всё сложилось так, что его просто не воспринимают всерьёз.

Конечно, Фрэнсис попытался напомнить о себе миру в целом и Фьюри в частности, но, кажется, эти попытки потонули в волне обсуждений боя за звание абсолютного чемпиона мира.

«Меня и раньше недооценивали и сомневались во мне. Ещё посмотрим. Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе, но действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдёт 28 октября», — написал Нганну в социальных сетях, но должного эффекта это не возымело.

Вообще, это достаточно опасная ситуация для Фьюри. Мы ведь прекрасно знали и так, что у Нганну крайне мало шансов в поединке с Тайсоном. Скорее всего, он и сам это понимал, а значит, терять ему было нечего. Такой соперник вдвойне опасен, а теперь и втройне, ведь Фрэнсис точно хочет заставить себя уважать.

Если бы Фьюри посоветовался с уже упомянутым Ленноксом Льюисом, то он бы узнал, что подписывать контракт на новый бой, не отбившись в уже назначенном, это плохая идея. В 1994 году Льюис должен был провести очередную защиту титула с Оливером Макколлом, которого вообще не воспринимали всерьёз. Тогда же промоутер Леннокса заключил соглашение с Риддиком Боу, и весь мир переключился на обсуждение этого поединка. Что было в итоге? Макколл выиграл техническим нокаутом и отобрал у Льюиса пояс, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. Разумеется, никакого боя с Боу уже не было. Леннокс требовал реванш с Макколлом, но не получил и его. Ему пришлось подниматься заново. Так вот, Нганну может очень сильно бить и способен на сюрпризы, с этим нужно считаться.

Разумеется, это не говорит о том, что Фьюри ждёт провал с таким подходом. Однако британец встал на опасную тропу. Он, конечно, не потеряет титул в случае поражения от Нганну, но получит урон другого плана. Это будет прямой и очень тяжёлый удар по наследию британца. А так как мы знаем, что Тайсон, несмотря на свой образ, довольно ранимый человек, становится ещё тревожнее. 28 октября мы получим ответы на эти вопросы.