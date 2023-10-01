Такой Канело нам нужен. Мексиканец вчистую уничтожил Чарло и сохранил титулы

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile прошёл большой боксёрский вечер. Главным событием турнира стал поединок между двумя абсолютными чемпионами мира Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

На кону стояли пояса WBA Super, WBC, WBO, IBF и The Ring в суперсреднем весе, которые принадлежат мексиканскому бойцу. Канело подошёл к поединку после двух не самых уверенных побед над Геннадием Головкиным и Джоном Райдером, а также на фоне слухов о спаде. Многие эксперты сходились во мнении, что Альварес находится на спаде и далёк от лучших кондиций. Сам боец списывал проблемные поединки, включая поражение от Дмитрия Бивола, на травмы и называл глупцами тех, кто не верит в него. Поединок с Чарло должен был прояснить некоторые вопросы по поводу карьеры Сауля, и это был определённый риск для мексиканца.

Джермелл Чарло ради боя с Канело поднялся в другую весовую категорию. Американец является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, но последний раз в ринге его видели почти полтора года назад. Тогда Чарло выиграл нокаутом у аргентинца Брайана Кастаньо. А последнее поражение Джермелл потерпел ещё в 2018 году от Тони Харрисона. В противостоянии с Альваресом его считали явным андердогом, но сам Чарло уверенно заявлял, что намерен этим поединком вписать своё имя в историю бокса.

Стартовал бой с традиционной разведки и попытки соперников найти свою дистанцию. При этом Канело смотрелся получше, а Чарло не спешил форсировать. Вообще, в первых раундах Альварес работал в разы активнее и перебивал Джермелла. Американский боксёр ставил на движение и будто ставил себе цель просто дойти до второй половины боя. Проблема была в том, что Чарло слишком много позволял Канело, а тот пользовался и спокойно забирал раунд за раундом. При всём этом стоит признать, что мексиканец действовал достаточно однообразно, но при этом удары у него были гораздо мощнее.

В тот момент, когда казалось, что Джермелл адаптировался, смог даже взять раунд и готов навязать конкуренцию, Альварес добавил и стал доносить увесистые панчи. В седьмом раунде Сауль и вовсе отправил соперника в нокдаун. Американец бой продолжил, но вот конкуренцией в нём уже не пахло. Канело очень мощно вкладывался в удары и просто методично уничтожал Чарло. Против такого агрессивного чемпиона Джермелл совсем потерялся и на одно своё неплохое попадание получал пачку увесистых выстрелов в ответ. Это заставило претендента всё чаще вжиматься в канаты и прибегать к клинчам, потому что других аргументов зачастую не находилось. Канело свёл на нет тактику Чарло и не позволил тому по-настоящему включиться в конце боя. Более того, абсолютно во всех чемпионских раундах Альварес доминировал с большим запасом. Во многом именно из-за слабого поединка от Джермелла.

До нокаута мексиканец добраться не сумел, но судьи не подвели — Канело уверенно победил единогласным решением и защитил звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Это было по-настоящему доминирующее выступление от Сауля, который превзошёл соперника по всем статьям. Таких уверенных боёв мексиканец не показывал достаточно давно. Ну а Чарло, судя по всему, даже не стоило подниматься в этот вес, конкуренции он не показал.