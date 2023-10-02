У PFL новая звезда? Дагестанский француз Абдул Абдурагимов ярко влетел в лигу

Для победы над британцем ему хватило двух минут — и это в дебютном поединке.

В Париже (Франция) прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3. В соглавном событии вечера в лиге дебютировал француз российского происхождения Абдул Абдурагимов. Ему предстоял поединок против англичанина Брэда Уилера в полусреднем весе.

Абдурагимов родился в Нижнем Дженгутае (Дагестан) и до 14 лет проживал там, после чего переехал во Францию. Помимо ударных техник, Абдул особое внимание уделял бразильскому джиу-джитсу и достиг в этом виде спорта немалых высот: шесть раз Абдурагимов выиграл чемпионат Франции, а также занял третье место на чемпионате мира в Абу-Даби.

В 2016 году Абдул дебютировал в профессиональных ММА, выступал в различных европейских лигах и одерживал яркие досрочные победы за счёт отличной борьбы. Через два года он добрался до Brave, где записал на свой счёт ещё три победы, а затем потерпел первое и единственное поражение в карьере – от Ярры Аль-Силави. С тех пор Абдурагимов не проигрывает, вышел на серию из шести побед и подписал контракт с PFL.

Соперником Абдула в первом поединке в организации стал англичанин Брэд Уилер. Рекорд у британца был не самым выдающимся – 18-14, при этом из 18 побед 11 Брэд одержал сабмишенами, то есть лига свела двух бойцов, обладающих неплохими навыками борьбы.

Правда, поединок Абдурагимова и Уилера начался с пристрелки в стойке, где активнее был англичанин. Брэд работал серийно на руках и несколько раз опасно доставал соперника. Абдула это не смущало, он напирал на англичанина как танк, пробивал жёсткие лоу-кики, стараясь замедлить оппонента.

Первым в борьбу пошёл Абдурагимов: после клинча у сетки дагестанскому французу удалось провести отличный зацеп и закрепиться в партере. А дальше, как говорится, дело техники. Сначала Абдул выбросил несколько мощных ударов в партере, заставив Уилера перекрываться, а затем принялся за попытки выйти на удушающий. Абдул и с бокового контроля зашёл, и со спины, но оба раза Брэд сумел выйти из неудачных положений. Правда, Абдул никуда соперника из партера не отпускал и продолжал его обрабатывать. В итоге Абдурагимову удалось захватить спину, заправить ноги, и из этого положения Уилер выбраться не смог. Абдул провёл удушающий приём, заставив соперника сдаться.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

17-я победа в карьере Абдула – и, судя по тому, как его приветствовали зрители в бою, Абдурагимов уже завоёвывает сердца публики PFL. При этом 12 побед одержаны сабмишенами – колоссально высокий уровень борьбы у французского дагестанца, который собирается стать новой звездой организации.