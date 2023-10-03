«Как-то даже не по кайфу». У Сергея Ковалёва угнали внедорожник, пока он спал

Один из лучших российских боксёров Сергей Ковалёв в последние годы всё меньше появляется в ринге и даёт всё больше других поводов вспомнить о себе.

Вчера, 2 октября, Крушитель сообщил, что его утро началось с обнаружения пропажи «Гелендвагена». Машину угнали ночью, а припаркована она была прямо у дома боксёра: «Утро у нас сегодня не совсем доброе по простой причине: видите, не хватает чего-то? Все автомобили на месте, а одного нет. Зато другой джип приехал (полицейская машина. — Прим. «Чемпионата») вместо моего «Гелендвагена». Короче, тачку упёрли прошлой ночью.

Весело живем, я в шоке. Но ничего, будем искать. Даже не знаю, то ли расстраиваться, то ли не расстраиваться. Короче, обновлю себе «Гелендваген», хотя и на том у меня было всего 6 тысяч с копейками миль пробега, то есть я на нем исключительно редко ездил, чисто по праздникам. Ну вот, уехала».

Несмотря на потерю, Ковалёв, в последнее время живущий в США, не особо и унывает. Позже боксёр записал ещё одно видео, в котором порассуждал о смелости угонщиков, похвалил их за находчивость и отметил, что, вероятнее всего, машину уже не найти. Зато Сергей ещё месяц назад заказал себе другой «Гелендваген», но уже не синего, а зелёного цвета: «Что-то непруха в последнее время, одни минуса, что-то даже не по кайфу. По поводу машины уже могу быть точно уверен, что она не найдётся, потому что GPS вырвали, выбросили. Ради интереса съездил, посмотрел, убедился. И теперь понимание полное пришло, что работали профессионалы, и сейчас, наверное, она в Мексику, в Уругвай уедет. Машина, конечно, считается высокого класса, поэтому за неё можно побороться, порисковать. И вот ребята рискнули. Красавцы, нормально сработали, красиво. Вопрос в том, сколько выплатят страховку. Как за новую или как за двухгодовалую? У меня там пробег был всего 6000. Потому что машина была такая, чисто выходного дня, скажем так. Очень её оберегал. Для кого только оберегал? Ну ничего, возьмем следующий «Гелендваген». Ещё месяц назад заказал зелёный. Тоже будет огонь».

К слову, средняя рыночная цена такого «Гелендвагена» колеблется в районе 30 миллионов рублей, так что за финансовое состояние Ковалёва можно не переживать. Это всё при том, что Сергей ещё в начале прошлого месяца рассказал, что потерял порядка $ 10 млн. Экс-чемпион мира честно признался, что был не готов к большим суммам, которые он начал получать благодаря своим выступлениям, а финансовой грамотности, чтобы правильно ими распоряжаться, не хватило. По большей части такие потери произошли благодаря «друзьям» Ковалёва, которые подбивали его вкладываться в самые разные стартапы: «Один из моих последних проектов — это каннабис-ферма, в которую я вложил кучу денег и по финалу угорел финансово, потерял друзей, отношения, партнеров. Так как сейчас у меня много свободного времени, я занимаюсь финансовой грамотностью, чтобы больше не влипать в такие истории».

Ещё раньше была неприятная история с нападением на американскую модель Джейми Фронтц, которая в итоге получила достаточно серьёзные травмы. Тогда Ковалёв отделался условным приговором на три года, выплатой $ 650 тысяч в пользу потерпевшей и был обязан пройти курс по управлению гневом. Вот такая интересная и насыщенная жизнь у Сергея Ковалёва. Что касается бокса, то после перехода в первый тяжёлый вес он провёл всего один поединок и в мае прошлого года выиграл решением у Тервела Пулёва. С тех пор новости про бывшего обладателя титула чемпиона мира по трём разным версиям в основном не связаны с его боксёрской деятельностью.