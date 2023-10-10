Макгрегор возвращается — теперь по-настоящему. Испортил планы UFC, но принесёт деньги

Конор Макгрегор не выходил в октагон с 11 июля 2021 года. Многие успели позабыть о том, как именно дрался Ноториус. Но ирландец остаётся самой обсуждаемой личностью в UFC. Фанаты продолжают томиться в ожидании возвращения. А вот лига, похоже, устала от экстравагантных выходок Конора. Дана Уайт даже успел заявить, что не собирается лично хлопотать для того, чтобы вновь увидеть Макгрегора в клетке. И всё-таки ирландец возвращается. Помешать Ноториусу может только проваленная проба на допинг.

В тот момент, когда многие успели забыть о Коноре, оптимистичными новостями поделился Дана Уайт. Он сообщил, что до возвращения Макгрегора в пул антидопинговой организации USADA остались считаные дни. При этом по тону и самим словам босса UFC видно, что он раздражён и обозлён: «Он подал документы. Вероятно, к понедельнику они будут рассмотрены. Повторюсь, я не буду ничего за него делать, но документы поданы».

Правда, радоваться пока всё ещё рано. Во-первых, нет никакого точного понимания относительно того, какую именно допинг-пробу сдал Конор. На протяжении длительного времени практически не возникало сомнений, что Макгрегор действительно употребляет запрещённые вещества. После травмы он вернулся настоящей горой мышц, сильно прибавил в массе. Возможно, такая задержка была связана именно с тем, что ирландец пытался избавиться от следов допинга в организме. Во-вторых, даже после завершения процедуры ирландцу предстоит дождаться окончания периода в полгода, и только тогда он сможет выйти в октагон. Таким образом, раньше апреля ждать возвращения ирландского бойца не стоит.

Сам Макгрегор при этом максимально уверен в себе. Он уже выступил с заявлением о возвращении. И хочется надеяться, что слова Конора не останутся пустой болтовнёй.

Конор Макгрегор бывший чемпион UFC «Я возвращаюсь в пул. Перед боем я буду готовиться на высоте. Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу. Дважды чемпион UFC. Миллиардер. Отец. Будущий муж. Ноториус».

В UFC в последнее время действительно недовольны поведением Конора. Во-первых, он постоянно попадает в скандальные ситуации, а некоторые из них вообще связаны с криминалом. Всё это совершенно точно откладывает не самый приятный отпечаток на организацию. Во-вторых, Макгрегор должен был не только стать тренером, но и провести поединок в рамках TUF 31. Но вместо этого ирландец продолжает тянуть время и ругаться с оппонентом – Майклом Чендлером.

Но Конор возвращается в самый нужный для организации момент. Весной состоится юбилейный UFC 300, на который боссы попытаются собрать самый фантастический кард. На фоне слухов об уходе Джона Джонса, а также о потенциальных планах на список участников ивента поединок Макгрегора действительно мог бы выстрелить. Конечно, Хабиба Нурмагомедова в клетку уже не вернуть. Но что если пофантазировать и представить, что лига сведёт ирландца… с Исламом Махачевым? Пожалуй, это противостояние действительно может превратить юбилейный турнир UFC в событие планетарного масштаба.