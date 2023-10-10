Реванш с Оливейрой — шанс Махачева. Российский чемпион заставит критиков молчать

Единственный действующий чемпион UFC из России – Ислам Махачев. И все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения бойца в октагон. Совсем скоро состоится главный турнир года – UFC 294. Он пройдёт 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). А российский чемпион должен стать его главным хедлайнером. Махачев проведёт реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ислама ждёт вторая защита пояса в лёгком весе.

Махачев идёт на серии из 12 побед подряд и выглядит просто великолепно. Единственное поражение Ислама случилось в далёком 2015 году, когда его сенсационно нокаутировал бразилец Адриано Мартинс. Но после этого россиянин начал буквально уничтожать соперников. Крис Уэйд, Ник Ленц, Глейсон Тибау, Кайан Джонсон, Арман Царукян, Дави Рамос, Дрю Добер, Тиаго Мойзес, Дэн Хукер и Бобби Грин стали трамплином к чемпионскому поединку.

Свой пояс Ислам завоевал 22 октября 2022 года. Примечательно, что спустя 364 дня он вновь столкнётся с тем же соперником. Тогда наш соотечественник уверенно расправился с Оливейрой, задушив его во втором раунде ручным треугольником. А затем последовала очень непростая защита с Алексом Волкановски. Сложнейший поединок в Австралии закончился судейским решением в пользу россиянина. Но после того боя многие скептики начали критиковать Махачева. Они заявляли, что Алекса попросту ограбили рефери. Теперь у Ислама есть отличная возможность доказать, что все эти разговоры не имеют под собой никакой почвы.

Любопытно, что до поражения от Ислама Оливейра также шёл на серии из 11 побед. Он также набрал фантастический ход, а последние поверженные соперники выглядели очень внушительно. Чарльз победил единогласным решением Тони Фергюсона, а затем удосрочил Майкла Чендлера, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. И даже при этом бразилец умудрился потерять свой чемпионский пояс, не уложившись в вес перед боем с Хайлайтом.

После поражения от россиянина Оливейра успел исправиться. 11 июня 2023-го он выступил на турнире UFC 289, в рамках которого в блестящем стиле разбил Бенеила Дариуша уже в первом раунде. Теперь бразилец решительно настроен поквитаться с Исламом и забрать чемпионский пояс, который, как он сам считает, был отдан без борьбы.

Чарльз Оливейра бывший чемпион UFC в лёгком весе «Реванш снова пройдёт в Абу-Даби? Мне необязательно думать, справедливо ли это. Таковы правила этой игры. Определяет их чемпион. Но я заберу свой пояс, где бы он ни был».

UFC 294 состоится 21 октября, старт турнира – в 17:00 по московскому времени. А ближе к полуночи Россия узнает, сможет ли Махачев оставить на своём плече чемпионский пояс. Ориентировочное время поединка – около 23:00 по московскому времени. Ислам имеет прекрасную возможность заставить замолчать всех критиков. Но для этого необходимо побеждать Оливейру максимально убедительно.