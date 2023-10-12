На UFC 294 снова замена. Чимаев сразится со звёздным экс-чемпионом промоушена

Вслед за заменой главного события турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби уже через десять дней, из карда вылетел и соглавный поединок между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой. Ещё утром 11 октября тот же источник, который первым сообщил о травме Чарльза Оливейры, опубликовал информацию о том, что Пауло Коста также выбывает из боя.

Официального анонса пришлось ждать подальше, но это того стоило. Даниэль Кормье даже не выдержал и записал видео, где сообщил, что фанаты будут в шоке, когда узнают, кто может выйти на замену Косте. А заменой, вопреки ожиданиям, оказался не кто-то из топовых средневесов, а бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман.

Чимаев и Усман пытались устроить очный поединок гораздо раньше. Мы помним, как бойцы обменивались публичными сообщениями в социальных сетях, а Дана Уайт подтвердил, что Камару настолько был заинтересован в таком бое, что приезжал к нему в офис и требовал устроить встречу с Хамзатом. Тогда препятствием стала весовая категория. Усман хотел драться в промежуточном весе, но в UFC не согласились. Теперь, судя по инсайдам, аргументы нашлись — помимо внушительного чека, на кону стоит возможность выйти на титульный поединок в среднем весе.

На бумаге бой Усмана с Чимаевым выглядит очень мощно. Гораздо мощнее любого другого экстренного варианта и, пожалуй, посерьёзнее, чем изначально запланированный поединок с Костой. Бразилец в очередной раз слетает с поединка, у него это уже входит в привычку. Три недели назад он перенёс операцию на локте после того, как подхватил стафилококк, но продолжал бравировать и заявлял, что и с одной рукой разделается с Чимаевым. Позже Пауло добавил, что бой отменится, только если его брыкающегося вытащат из октагона врачи. Что же, таких мер не понадобилось, и Коста сообщил, что инфекция в локте всё ещё есть и его не допускают до поединка.

Вместо боёв Махачев — Оливейра и Чимаев — Коста мы на UFC 294 увидим реванш Ислама с Волкановски и по-настоящему топовую проверку для Хамзата в лице Усмана. Жалеть не приходится, турнир заиграл новыми красками. Во всяком случае, на бумаге. Остаётся лишь надеяться, что два выхода на коротких уведомлениях не станут проблемой. Однако в любом случае стоит отдать должное и Волкановски, и Усману за смелость и решительность.