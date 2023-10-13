Япония — настоящая родина ММА? Там блистал Емельяненко, но и сейчас кипит жизнь

Азиатские страны всегда считались одними из прародителей боевых искусств. Современные смешанные единоборства, в свою очередь, начали зарождаться из японского Shooto. В этом виде спорта уже сочетались самбо, реслинг, дзюдо, муай-тай и джиу-джитсу. То есть это уже вполне выглядело, как ММА в наше время.

Но важный нюанс — Япония очень долго не делала решающего шага, но зато его сделали в США, где изучили пустующую нишу, узнали, что можно устраивать турниры между бойцами, представляющими разные боевые искусства, и превратили это в соревнования за звание лучшего бойца планеты. Так появилась известная всем организация UFC. Несмотря на это, в Америке данный вид спорта не сразу прижился, к нему достаточно долго привыкали. Зато в Японии быстро отреагировали и в 1997 году организовали промоушен Pride. И он, в отличие от лиг в других странах, сразу же начал пользоваться большим успехом. Первый бой в этой организации не только собрал 47 тысяч зрителей, но и активно транслировался по главным каналам Японии. Неслучайно на волне такого успеха именно Pride считался главным промоушеном мира в то время.

Здесь начали использовать формат Гран-при, провели коллаборацию с промоушеном К-1 и собирали гигантские стадионы. Разумеется, в Pride с удовольствием шли и новые звёзды. Одной из таких стал Фёдор Емельяненко, который начал свою карьеру в относительно мелком японском промоушене Rings, но быстро привлёк к себе внимание Pride и завоевал там любовь зрителей. Уже в своём третьем поединке Фёдор стал чемпионом лиги в тяжёлом весе, спустя полтора года выиграл и Гран-при, ещё год спустя выдал лучший бой десятилетия на пару с Мирко Филиповичем. Pride был главной ареной ММА в мире, а Емельяненко — её главной звездой.

В 2007 году из-за нехватки финансовых ресурсов и отсутствия поддержки Pride начал угасать. Телесеть Fiji TV разорвала отношения с промоушеном, а все имеющиеся активы перекупило руководство UFC. Эпоха Pride закончилась, но смешанные единоборства в Японии продолжили развиваться. Была создана лига Dream, но звёзды, включая Фёдора, начали оттуда уходить, так как условия разительно отличались. После некоторого застоя, связанного с ликвидацией флагмана ММА в стране, начались разговоры о возрождении Pride, а вернее, его наследника. Им стал промоушен Rizin.

Фёдор Емельяненко Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

Первый турнир Rizin содержал в себе один важный вопрос — с кем будет биться Емельяненко? Ни у кого не было сомнений, что именно Последний Император должен встать у истоков перезапуска ММА-индустрии в Японии. В декабре 2015 года прошёл первый турнир новой организации, которая сохранила правила Pride. Фёдор на том турнире нокаутировал Джайдипа Сингха. Это был первый и последний бой россиянина в Rizin, но организация продолжила жить и развиваться дальше. По сути, сегодня это прямой наследник того самого Pride. Промоушен специализируется на турнирах в Японии. Несмотря на локальный характер соревнований, там всё так же создаётся прекрасная атмосфера. Создатели лиги просто нашли свою нишу и, понимая бессмысленность конкуренции с UFC, спокойно развиваются на родине и завоёвывают местную публику. Это логичный подход, в Rizin любят давать возможность местным талантам, и во многом на этом строится их концепция. Конечно, без приглашения сильных спортсменов из других стран тоже не обходится. Поначалу промоушен активно этим занимался, но в последние годы слегка сменил вектор развития.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Однако Rizin, к примеру, активно работает над коллаборациями с другими промоушенами. Уже было два турнира, совместных с Bellator. На первый приехал даже Хабиб Нурмагомедов, но там бойцы японской лиги конкуренции создать не смогли, однако летом представители Rizin уже смотрелись значительно лучше. К примеру, Чихиро Сузуки нокаутировал звёздного Патрисио Фрейре. Чем не достижение?

Надо сказать, что и помимо Rizin, в Японии есть хорошая платформа для развития ММА. Есть местные промоушены Deep, Shooto, Pancrase, Gladiator и ряд других лиг. Разумеется, всем им сейчас далеко до Rizin, который пусть и не стремится проводить много турниров, но очень тщательно подходит к их организации и наполнению. Сейчас это новый флагман японских смешанных единоборств, и так будет продолжаться ещё долго, а в дальнейшем мы, возможно, увидим масштабный выход этого промоушена на международную арену. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.