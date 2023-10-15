От драки в торговом центре до контракта с UFC. Как и почему Шара Буллет стал звездой?

В конце декабря 2022 года российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подписал контракт с UFC. В России он уже давно успел заработать громкое имя, и это помогло ему попасть в лучшую лигу мира. Однако для Шары всё начиналось далеко не радужно, и ему пришлось пройти длинный и тернистый путь ради того, чтобы добраться до нынешних высот.

Магомедов начинал знакомство со спортом с футбола, но один инцидент вынудил его «завязать». После одного из матчей случился конфликт, и Шарабутдин хотел выяснить отношения с оппонентом в драке. Тренер был против, но будущий боец UFC всё равно подрался и был отчислен из команды. Тогда же началось увлечение единоборствами.

Однако Шара выбрал не привычную для Дагестана борьбу, а бокс и кикбоксинг. Отсюда и нынешний стиль Буллета, который предполагает большое количество разнообразных киков. Кстати, в своё время дагестанцу удалось выступить на соревнованиях в Китае, где дрался и экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья. С ним Шарабутдину подраться не удалось, но зато был бой с его спарринг-партнёром Майком Матетой.

Параллельно Магомедов начал заниматься тайским боксом и прокачал свой стиль. В те же годы Шара получил травму глаза. Он и сам не понял, как именно это произошло, но долго не обращался к врачу, что осложнило ситуацию. В итоге проблемы стали достаточно серьёзными, бойцу пришлось перенести восемь операций за полтора года лечения. Сейчас с глазом, по его собственным словам, всё хорошо, но соперники всё равно часто пытаются метить именно в потенциально уязвимое место. Правда, дивидендов это не приносит.

В 2019 году Буллет отправился в Таиланд. На одном из турниров в Москве его засудили, и он решил сменить место дислокации. Там тайский бокс дагестанского бойца вышел на другой уровень, и он перешёл в ММА. Причём изначально Шарабутдин прилетел в другую страну без денег, и проблема с финансами сохранялась всё время, что он там провёл. Максимальный гонорар Магомедова там составлял 10 тысяч рублей, и за эти деньги приходилось участвовать в жестоких схватках. Такая школа закалила его, и теперь Шара, кажется, готов к любым разменам. В 2021 году он вернулся в Россию, но мог оказаться и в Bellator. Там ему предлагали выйти на коротком уведомлении с Фабианом Эдвардсом, братом нынешнего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Всё решила устная договорённость Шары с AMC Fight Nights, он планировал сначала выступить в промоушене Камила Гаджиева.

Однако сначала Магомедов отправился в «Наше Дело». Промоушен, который известен своими поединками в жанре поп-ММА, мог хорошо платить, и это стало важным фактором. Тренер Гор Азизян объяснял, что у Шарабутдина банально не было денег на экипировку, поэтому приходилось выкручиваться. В «Нашем Деле» он легко набил несколько побед и в 2022 году отправился в Fight Nights, но успел также провести один поединок в рамках турнира RCC. В том же году Буллет успел попасть в неприятную историю. В торговом центре в Махачкале он заметил целующуюся парочку и сделал им замечание. Всё быстро переросло в конфликт: «Я сделал ему замечание, но он не понял и включил такую «бычку» и начал отвечать агрессивно. Местный человек, традиции знает. Спуск закончился, этот парень встал в стойку, между нами завязалась драка. Я его повалил, пару раз несильно ударил коленом, чтобы человек в чувство пришёл. Нас разняли, а затем он вновь начал меня бить и оскорблять честь. Я предложил разобраться на улице, и там уже не стал разговаривать. Ударил и выключил его, хотя удар ногой в голову был лишним».

Всё в итоге обошлось административным штрафом, но поступок широко обсуждался и за пределами Дагестана.

В конце года Шара подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом, и всем стало ясно, куда дальше отправится перспективный боец. Спустя несколько дней было объявлено о соглашении с UFC. Правда, с дебютом дело обстояло не так просто. Уже прошло больше девяти месяцев, как Магомедов числится бойцом лучшего ММА-промоушена мира, но боёв всё ещё нет. Сам Шарабутдин уже объяснил, что сотрудничает с USADA и в его пробах был запрещённый мельдоний. К турниру в Абу-Даби всё нормализовалось, и дагестанец будет открывать главный ивент года.

Сам Шара говорит, что его стиль может стать проблемой для топов среднего веса. Магомедов ставит на ударную технику и порой испытывает проблемы в борьбе. Очень нетипично для бойца из Дагестана, но тем не менее у Буллета есть всё, чтобы стать одной из звёзд промоушена. К слову, и над борьбой он старается работать. К примеру, Шарабутдин выступал на турнире по грэпплингу, но там у него случился конфликт с польским бойцом, который пытался провести ему скручивание пятки. Магомедов утверждает, что они договаривались не использовать этот приём, отсюда и агрессивная реакция в ответ.

Ещё один интересный момент — Шара получил не стандартное соглашение новичка, а эксклюзивный контракт, по которому будет зарабатывать приличные деньги. Конкретной суммы он не назвал, но отметил, что в цифре есть пять нулей. То есть в UFC видят в новичке потенциальную звезду и выдали ему внушительный контракт. Соперник в дебюте тоже достался непростой. Бруно Силва не так давно прошёл всю дистанцию с экс-чемпионом Алексом Перейрой, так что это будет не самый лёгкий поединок. Однако Шара в себе уверен: «Прозвище Силвы — Непробиваемый, но я — Пуля, а пули бывают и бронебойные».

За этим парнем точно стоит следить, и через неделю он покажет, почему это оправданно. Не просто так он прошёл столь тяжёлый путь к статусу звезды российских ММА.