Хабиб — король Абу-Даби. На UFC 294 Орёл приехал ради Махачева

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится самый ожидаемый турнир года – UFC 294. В главном бою вечера выступит россиянин Ислам Махачев.

Раньше в его углу находился друг и соратник – Хабиб Нурмагомедов. Но в определённый момент Орёл полностью отошёл от спортивной деятельности, сосредоточился на других делах. И всё-таки легендарный боец не может оставить своего товарища без поддержки. Он приехал в Абу-Даби, помогал в подготовке и выступит в качестве талисмана.

Хабиба вполне можно называть настоящим «королём» Абу-Даби. По ходу всей карьеры он сколотил огромную фанатскую базу в Эмиратах. Орёл подогревал интерес к своей персоне и постоянными визитами. Нурмагомедов проводил открытые выступления, обращался к болельщикам на пресс-конференциях. И фанаты отвечали ему безусловной любовью. А Абу-Даби – это одно из самых знаковых мест в жизни Хабиба.

Впервые россиянин выступил в ОАЭ 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242. Соперником Хабиба стал Дастин Порье. Нурмагомедов выступал под оглушительную поддержку публики и доминировал на протяжении всего поединка. В третьем раунде Орёл поймал соперника на ошибке, забрал спину и оформил красивый удушающий приём. Для Хабиба это была вторая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе. На тот момент он вряд ли подумывал о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Stringer/Getty Images

Следующий визит в Абу-Даби состоялся 24 октября 2020 года. Это был прощальный турнир Хабиба – UFC 254. С Джастином Гэтжи Орёл расправился ещё быстрее. Во втором раунде он вышел на ручной треугольник и буквально «усыпил» соперника. А после завершения поединка объявил о завершении карьеры. Новость стала настоящим шоком для всего спортивного мира. Так удивительно получилось. Хабиб провёл в Абу-Даби всего лишь два поединка за карьеру. Но именно там он завершил карьеру. Поэтому попросту нельзя не называть это место культовым для Нурмагомедова.

Стоит отметить, что даже после ухода из спорта Хабиб продолжил развитие смешанных единоборств в Эмиратах. Орёл открыл спортивный зал Khabib Gym на острове Яс в Абу-Даби. Стоит отметить, что там готовятся не только профессиональные бойцы, но и обычные любители, которые только мечтают построить карьеру в MMA. А в апреле 2023 года Орёл получил награду за жизненные достижения от телеканала Sky News Arabia. Сам Хабиб был приятно этим удивлён.

Хабиб Нурмагомедов легендарный российский боец MMA «Я не знаю, ребята, зачем вы вручили мне это, потому что я просто бью людей. Почему вы вручаете мне эту награду? Здесь так много великих спортсменов. Я хочу сказать большое спасибо Абу-Даби, я очень люблю этот город, с ним у меня связаны лучшие воспоминания в профессиональной карьере, потому что здесь в 2019 году мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC. Все это время я дрался в США. Когда UFC впервые приехали в Абу-Даби, они поставили меня в главное событие. Поэтому отец мог быть в моём углу, ведь США не давали ему визу».

Хабиба боготворят и очень любят в Абу-Даби. А теперь он приехал, чтобы поддержать своего друга – Махачева. На двоих у них уже пять побед в ОАЭ. И с такой мощной поддержкой с трибун российский чемпион просто обязан оформить очередную защиту своего пояса. Вместе с Орлом Ислама будет поддерживать вся переполненная арена, в этом можно не сомневаться.