Стафилококк — страшная болезнь бойцов ММА. От него умер Рэндлман, а теперь снялся Коста

Поединок Пауло Косты и Хамзата Чимаева был одним из самых ожидаемых на предстоящем турнире UFC 294. Бойцы в сентябре прошлого года едва не устроили драку, а потом активно подогревали предстоящий бой регулярными перепалками в социальных сетях.

К сожалению, Коста выбыл, а причиной стал стафилококк. Пауло неделю назад рассказал, что перенёс операцию на локте и поделился жутковатыми фотографиями. При этом бразилец утверждал, что не снимется с поединка и готов «убить Чимаева и одной рукой». Однако врачи Косту не допустили, и ему предстоит ещё одно хирургическое вмешательство: «Проблема в том, что стафилококковая инфекция – это не шутка, заболел ею в Бразилии. Я принимал антибиотики, чтобы убить её. Казалось, что всё решено, поэтому я приехал в Абу-Даби, но ситуация оказалась ещё хуже, чем раньше. За пять недель до боя была операция, чтобы всё почистить и ещё 14 дней пить антибиотики. Они сказали, что нет возможности выпустить меня на бой 21-го числа. Для тех, кто сказал, что я сбежал: идите к чёрту».

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Пауло, безусловно, прав. Стафилококк вовсе не шутка, а очень опасная инфекция. Этот вид бактерий вызывает гниение и воспаление, он может поразить и кожный покров, и дыхательные пути, и глаза, и даже кости с суставами. В открытой ране это может привести к серьёзным осложнениям и болезням. Бывает и так, что стафилококк может вызвать гнойные процессы на внутренних органах, включая мозг и сердце. То есть запущенная инфекция может даже стать причиной летального исхода.

Стафилококк Пауло Косты Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛО КОСТЫ

Существует несколько видов стафилококка, и один из самых распространённых — золотистый. Бойцы MMA входят в число тех, кто частенько подвергается этому заболеванию. Во-первых, причиной могут стать грязные залы, маты на них. Бойцам часто приходится летать, заниматься в разных клубах, а в грязных помещениях всем спортсменам так или иначе приходится пользоваться предметами общего пользования. Кроме того, стафилококк легко передаётся через телесный контакт. Поэтому бойцам строго запрещено игнорировать любые покраснения, любые намёки на то, что с телом что-то не так. К сожалению, даже меры предосторожности не всегда спасают от болезни. К примеру, золотистый стафилококк считается наиболее агрессивным, он устойчив к антибиотикам, может держаться под прямыми солнечными лучами и вообще крайне живучий.

В конце прошлого года от заразы пострадал Дастин Порье. Спустя несколько недель после боя с Майклом Чендлером Дастин сообщил, что не может встать с кровати из-за воспалённой ступни, и приложил жуткое фото. Боец сразу сообщил, что у него стафилококк, и уже на следующий день был госпитализирован. Было тяжело, так как организм Порье не реагировал на лечение, а его супруга Джоли сильно переживала из-за того, что Дастин не мог самостоятельно ходить. К счастью, через пару дней распространение инфекции прекратилось, и Бриллиант пошёл на поправку. Был похожий инцидент и с Умаром Нурмагомедовым, которого сняли с турнира UFC 254 из-за стафилококка. Жаловался на болезнь и Волкан Оздемир, сетуя на грязные маты в месте, где он готовился к бою с Даниэлем Кормье.

Возможно, кто-то помнит бывшего соперника Фёдора Емельяненко и экс-чемпиона UFC Кевина Рэндлмана. В 2007 году ему не повезло познакомиться со стафилококком. Болезнь просто уничтожала бойца, в его теле было несколько дыр, а в районе подмышки оказалось отверстие, где поместился бы кулак. Рэндлман был в критическом состоянии, но выжил: «Всё началось как крошечный ушиб. То, что случилось — просто безумие. Врачи говорили, что, не будь я таким сильным, меня бы уже обследовали патологоанатомы. Печень, почки, лёгкие работали не так, как должны».

В итоге болезнь всё же не прошла бесследно, и постепенно последствия инфекции съели Кевина. Каждая ссадина провоцировала новое появление стафилококка, органы отказывали, и в итоге в 2016 году Рэндлман попал в больницу с тяжёлой пневмонией, а она спровоцировало сердечную недостаточность. 12 февраля того же года экс-бойца не стало.

Стафилококк Кевина Рэндлмана Фото: twitter.com/DustinPoirier

Ещё один ужасающий случай произошёл с Коулом Эсковедо. Он с 2006 по 2009 год не выступал вообще, так как был парализован ниже пояса. Всё потому, что врачи изначально поставили ему неправильный диагноз. В итоге, пока спохватились, стафилококк поразил спинной мозг, и ниже пояса Эсковедо оказался парализован. Нейрохирурги провели бойцу операцию, после которой говорили Коулу, что ему повезёт, если тот снова сможет ходить. Боец выздоровел, буквально заново учился ходьбе и даже сумел вернуться в бои. Более того, подписался в UFC, пусть и не снискал там славы.

Случаев, когда бойцы страдали от стафилококка, на самом деле, гораздо больше, и все они сопровождаются жуткими дырами в теле. Тим Шульц мог потерять ногу, у Джейсона Миллера инфекция появилась на горле. Как мы видим, болезнь вообще никого не щадит — звёздный ты боец из элитного зала или тренируешься где-то в маленьком помещении. Очень важно следить за гигиеной, быть уверенным в том, что твой зал вовремя убирают. Нередки случаи, когда бойцы сами моют маты. Это не только хорошее воспитание, но и банальное желание лишний раз подстраховаться. Ну и в первую очередь самодисциплина. Первая причина, по которой стафилококк может развиться, — это невнимательность самих спортсменов. На примере Рэндлмана видно, что даже при небольшом ушибе нужен осмотр у врача и ни в коем случае никакого самолечения.

Стафилококк Мэйхема Миллера Фото: из личного архива Мэйхема Миллера

Аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева дала комментарий для «Чемпионата» и высказалась об опасности инфекции: «В пределах медицинской нормы стафилококк встречается у 30-40% людей, но на фоне снижения местного иммунитета он может вызывать осложнения в виде инфекций кожи – например, фурункулов. В некоторых случаях инфекция может приводить к развитию сепсиса. Особенно опасны фурункулы в области носогубного треугольника. Есть риск, что инфекция может попасть в головной мозг.

Обычно наибольшее количество стафилококка обнаруживается в слизистой носа. Стафилококк может распространяться при тесном контакте, поэтому основной профилактикой стафилококковой инфекции является уменьшение контакта с носителем стафилококка. Что касается спортсменов, то это частая для них инфекция.

Вероятность заразиться стафилококком у спортсменов велика из-за обильного потоотделения во время спаррингов и травм/царапин, которые появляются на коже. С целью уменьшения количества стафилококка на коже и в носу пациенту может быть назначена такая процедура, как деколонизация, то есть избавление от колоний стафилококка с кожи. Эта процедура состоит из нескольких этапов, включающих использование назальной мази «Мупироцин» в течение недели, а также очищение жилого помещения или, например, спортивного зала от этого стафилококка. Чтобы защититься от кожного стафилококка, следует исключить тесные контакты с носителями стафилококка, а также использовать только личные гигиенические принадлежности (бритва, зубная щётка и так далее)».

В 2020 году в 43% всех залов США, включая даже обычные тренажерные, нашли бактерии золотистого стафилококка. Эта инфекция по-прежнему остаётся чумой для атлетов, и с ней нужно быть очень и очень осторожными.