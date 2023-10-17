«Я хочу реванш с Чимаевым». Кто такой Икрам Алискеров и чего от него ждать?

В рамках главного карда турнира UFC 294, помимо прочих, пройдёт поединок двух нерейтинговых бойцов — Икрама Алискерова и Варлея Алвеса. Для россиянина это и вовсе лишь второй поединок в рамках промоушена. Но у промоушена большие планы на Икрама, в чём мы могли убедиться ещё летом.

Однако вернёмся к более ранним выступлениям Алискерова и его появлению в UFC. Икрам — выходец из самбо, как и Хабиб Нурмагомедов, как и Ислам Махачев. С последним они, к слову, очень похожи даже внешне. Алискеров до перехода в MMA успел собрать золото практически всех крупных турниров по самбо: чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы. В смешанные единоборства он окончательно перешёл в 2017 году, когда начал выступать в Brave CF. Там он за два года набил пять побед и встретился с Хамзатом Чимаевым. Чеченец, в свою очередь, уже тогда считался одной из главных восходящих звёзд промоушена и привлекал внимание зрителей. Он уже во втором поединке в лиге возглавил турнир, так что встреча с Алискеровым была очень интригующей.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

В итоге это стало первым и единственным поражением Икрама в профессионалах. Боец из Дагестана попросту зазевался и пропустил тяжёлый удар, который всё закончил. До этого поединок был равным, и Чимаев не мог ничего поделать с соперником. Несмотря на то что нокаут случился в середине первого раунда, Чимаев позже неоднократно признавал, что именно бой с Алискеровым для него стал самым тяжёлым в карьере. Спустя ещё один поединок Борз отправился строить карьеру в UFC.

Икрам же продолжил биться в Bravе, всё так же тренировался с командой Хабиба и копил победы. В число скальпов попал даже Денис Тюлюлин, тоже сейчас выступающий в UFC. Всего Алискеров провёл три боя, все выиграл досрочно и отправился в Eagle FC. В конце 2022 года Алискерову тоже выпала возможность попробовать пробиться в главный ММА-промоушен мира. Как рассказывал он сам, в Претендентскую серию Даны Уайта ему помог попасть Хабиб: «Он попросил, чтобы меня поставили в шоу Contender. У нас с ним один менеджер — Али Абдель‑Азиз. Тогда наших бойцов особо не брали в Contender, но Хабиб поспособствовал. Из России в том сезоне были только я и ещё одна девушка Виктория Дудакова. Конечно, мы встречаемся с Хабибом в зале, вместе тренируемся. Он говорил, что и как нужно делать, поддерживал. Когда Хабиб приходит в зал, он всегда всем помогает и советует».

На Претендентской серии Алискеров в первом же раунде разобрался с бразильцем Марио Филипе де Соузой, проведя ему кимуру, и заслужил контракт с UFC. А в мае этого года российский боец получил место в предварительном карде номерного турнира UFC 288 и там срубил брутальнейшим нокаутом Фила Хоуса. Такой яркий старт очень впечатлил руководство лиги, и ему выписали огромный аванс в лице боя с Пауло Костой на UFC 291. В то же время другой боец родом из Дагестана Абусупьян Магомедов получил в соперники Шона Стрикленда, проведя всего один бой в промоушене. Дана Уайт тогда объяснял: «Мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Алискеров и Магомедов. Вы даже не представляете, насколько хороши некоторые парни, которых нет в топ-15. Когда мы думаем над боями, мы знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топовыми соперниками. И Коста, и Стрикленд подерутся с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что они не входят в рейтинг лучших».

Коста тогда в своём привычном стиле с боя слился. Он регулярно заявлял, что не собирается выходить с каким-то новичком, и в итоге так и вышло. Алискеров выбыл из карда этого турнира и слегка прошёлся по Косте: «Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку. Не думал, что он снимется. Он же год не дрался – думал, точно не снимется. Как оказалось, он своё дело сделал».

Икрам сообщил, что в сентябре ему обещали бой с Романом Долидзе, но потом неожиданно стало известно, что соперником станет французский дагестанец Нассурдин Имавов, а поединок пройдёт на UFC 294. Прослеживается желание промоушена дать Алискерову именно рейтингового оппонента. Коста, Долидзе, Имавов — все входят в топ-15 среднего веса. Правда, всё равно пришлось в четвёртый раз искать замену соперника, так как Нассурдин выбыл из-за травмы. В этих условиях не оставалось ничего, кроме как вызвать в Абу-Даби бразильца Варлея Алвеса, идущего на серии из двух поражений.

Алискеров уже успел сказать, что его это всё мало волнует и он готов выйти с любым соперником, а потом идти дальше. Одна из главных целей Икрама в UFC — реванш с Хамзатом Чимаевым, но за спину нынешнему оппоненту он заглядывать не хочет: «Да, хотелось бы, я всегда говорил, реванш хочется, но, опять же, пока никаких предложений нет, у меня свой соперник, свой бой, и зачем в обход этого соперника говорить: «Нет, я с ним буду драться».

У Алискерова очень хороший потенциал, чтобы пробиться к вершинам UFC. Разумеется, об этом сейчас рано говорить, так как впереди лишь второй поединок, но задатки у Икрама хорошие. Он себя комфортно чувствует и в стойке, и в партере. Особенно он любит уже упоминавшуюся кимуру. Сейчас Алискеров идёт на серии из шести побед, и три из них были добыты именно этим болевым приёмом. Соперникам придётся серьёзно постараться, чтобы остановить очередного опасного бойца из Дагестана, и, возможно, в будущем мы всё же увидим реванш с Чимаевым. У этих парней история тянется ещё с Brave CF.