Брутальный финиш Алискерова или рубка с Бёрнсом? Выбираем лучший бой Чимаева

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 294. В соглавном событии в рамках среднего веса встретятся непобеждённый Хамзат Чимаев и экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман. В активе Борза 12 поединков, во всех он одержал победы, причём 11 – досрочно. Накануне поединка с Усманом мы предлагаем вспомнить самые яркие выступления Борза. Какое из них было лучшим – решать вам.
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Бой против Гилберта Бёрнса (9 апреля 2022 года)
Бёрнс – пожалуй, первый серьёзный оппонент Хамзата в UFC, и он же стал первым, кто сумел продержаться с Чимаевым до судейского решения. Более того, Гилберт два раза отправил Чимаева в нокдаун, но это не помогло ему победить. Бёрнс и Чимаев устроили настоящую рубку в стойке с обоюдными нокдаунами, которая завершилась победой Борза единогласным решением судей.
Бой против Ли Джинлианга (30 октября 2021 года)
После трёх быстрых первых поединков в UFC у Чимаева случился годовой простой, во время которого Борз думал о завершении карьеры. Но в октябре 2021 года Чимаев вернулся в клетку и получил в соперники крепкого китайца Ли Джинлианга. Крепкость ли была лишь на бумаге, на деле Хамзат в свойственной себе манере на первых секундах буквально сковал соперника в борьбе, донёс до сетки, где перевёл Ли в партер и начал его избивать. В попытках спастись от ударов Хамзата китайский спортсмен отдал шею, и всё было кончено: Борз быстро провёл удушающий, «усыпив» Джинлианга.
Бой против Икрама Алискерова (19 апреля 2019 года)
Два действующих представителя UFC встретились между собой ещё до того, как подписали контракты с лучшей лигой мира. Произошло это в 2019 году на одном из турниров Brave. Оба подошли к поединку с идеальным рекордом – у Хамзата 5-0, у Икрама – 8-0, поэтому бой обещал быть конкурентным и интересным. Но всё закончилось ещё в первом раунде: Чимаев в одном из эпизодов выбросил точный апперкот в челюсть Алискерова и отправил Икрама в глухой нокаут.
Бой против Кевина Холланда (11 сентября 2022 года)
Свой последний бой в UFC Чимаев провёл больше года назад. Изначально Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, но Борз провалил взвешивание и вместо Диаза подрался с Кевином Холландом в промежуточном весе. Никакой интриги в этом поединке не получилось: Чимаев завалил соперника в партер уже на первых секундах, две минуты избивал Холланда, после чего поймал того на удушающий и заставил сдаться.
Бой против Джеральда Миршерта (19 сентября 2020 года)
В третьем поединке в UFC Чимаев продемонстрировал всем свою ударную мощь. Против него вышел Джеральд Миршерт, и американец продержался всего 17 секунд. Борз с первых же секунд пошёл в атаку, Джеральд стал отступать, и Хамзат поймал соперника на движении: Чимаев выбросил правый прямой, после которого Джеральд упал как подкошенный. Два добивающих удара – и бой был остановлен, а Хамзат одержал самую быструю победу в карьере.
Бой против Джона Филлипса (16 июля 2020 года)
Дебют Борза в UFC состоялся в июле 2020 года, в соперниках у Чимаева оказался представитель Уэльса Джон Филлипс. Хамзат устроил оппоненту настоящую кровавую бойню. На первых секундах поединка Чимаев прошёл в ноги, захватил спину валлийца и избивал его на протяжении пяти минут. Джон едва дошёл до своего угла в перерыве, а в начале второго раунда Хамзат ещё раз перевёл Филлипса на землю. На этот раз Борз довольно быстро поймал соперника на удушающий и заставил сдаться. За весь бой Джон нанёс два удара, в то время как Хамзат – 124.
Бой против Оле Магнора (18 августа 2018 года)
Во втором профессиональном поединке в ММА Чимаев продемонстрировал свой высокий уровень борьбы и контроля соперника в партере: пострадавшим стал норвежец Оле Магнор. Уже на первых секундах поединка Хамзат прошел в ноги, а затем совершил привычный для себя бросок через грудь. Дальше Чимаев захватил спину соперника и почти целый раунд избивал норвежца на земле, а в конце пятиминутки провёл удушающий приём сзади, одержав уверенную победу.
Бой против Риса Макки (25 июля 2020 года)
Свой второй поединок в UFC Хамзат Чимаев провёл спустя 10 дней после дебюта. Не получив никакого урона от Джона Филлипса, Борз вышел на бой против Риса Макки и снова устроил уничтожение соперника. На первых секундах боя Чимаев поднял оппонента, донёс его до сетки, где совершил бросок и забрал спину. А дальше – классика. Чимаев принялся разбивать защиту Макки, и рефери остановил бой в середине первого раунда. И если в дебюте, согласно статистике, Хамзат пропустил два удара, то затем Макки не сподобился ни на один.