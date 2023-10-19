Брутальный финиш Алискерова или рубка с Бёрнсом? Выбираем лучший бой Чимаева

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 294. В соглавном событии в рамках среднего веса встретятся непобеждённый Хамзат Чимаев и экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман. В активе Борза 12 поединков, во всех он одержал победы, причём 11 – досрочно. Накануне поединка с Усманом мы предлагаем вспомнить самые яркие выступления Борза. Какое из них было лучшим – решать вам.

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