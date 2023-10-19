Махачев сделает выводы из первого боя. В реванше Ислам не оставит Волкановски шансов

Реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски, который 21 октября возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби, глава промоушена Дана Уайт назвал одним из самых ожидаемых. Пожалуй, сразу после первого боя стало ясно, что реванш нужен. Российский боец победил и защитил титул, но оставил достаточно вопросов.

Перед первым боем оба бойца вели себя подчёркнуто уважительно, и это отразилось на самом поединке. Волкановски слишком опасался увязнуть в борьбе, а Махачев, судя по всему, настраивался на более агрессивную работу Алекса в стойке. После боя и австралиец, и его тренер отмечали, что, оказывается, Ислам не такой уж и страшный боец, раз не смог уверенно забирать контроль в партере. Моральная победа, скорее, осталась за Волкановски, но на этом фоне Махачева стали чересчур сильно критиковать и усомнились в его навыках. А это зря.

Безусловно, к Исламу были вопросы по поводу того, что победа над нерейтинговым Бобби Грином (вышел на замену, когда Бенеил Дариуш травмировался) отправила его в титульник. Однако Махачев показал, что является сильнейшим бойцом дивизиона, без шансов разобрав Чарльза Оливейру, который тогда входил в топ-3 рейтинга pound-4-pound. Да и все недавние соперники до бразильца не смогли хоть что-то противопоставить российскому бойцу.

Ислам Махачев

Чем вообще берёт своё Махачев? Во-первых, он по умолчанию лучший борец дивизиона. Разговоры о том, что, например, Матеуш Гамрот сможет с ним потягаться в партере, не более чем попытка найти хоть какую-то интригу. Хороший бой дал Арман Царукян в своё время, но это максимум. Ислам уверенно и по делу забрал и тот поединок, а ещё сильно прибавил с тех пор. Это ещё одна важная черта — Махачев прогрессирует. Сразу после памятного поражения нокаутом от Адриано Мартинса у него был тяжелейший бой с Крисом Уэйдом, который первым вскрыл проблемы Ислама с тем, чтобы сохранять контроль. Будущий чемпион выиграл с огромным трудом и серьёзно улучшил борьбу. Теперь соперники обычно сравнивают Махачева с бетонной плитой. И от тейкдаунов дагестанца тяжело защищаться, так как он их проводит достаточно изобретательно — помогают зацепы и подсечки из дзюдо.

Ислам не использует такой же агрессивный стиль, как Хабиб Нурмагомедов, и у него нет цели сразу перевести бой в партер. У Орла этот стиль сформировался во многом из-за того, что он уступал соперникам в стойке, так что сразу переводил поединок в ту плоскость, где у него будет больше шансов. У Махачева такой проблемы нет.

Несмотря на то что он прекрасно чувствует себя в партере и способен там разбить практически любого соперника, он хорошо себя чувствует в стойке. Ислам — левша, это неудобно для многих оппонентов. И у него крайне недооценённая ударная техника. Это было первым, что отметил и Алекс Волкановски сразу после первого боя.

Махачев работает не спеша, ему больше по душе роль второго номера, но при этом он может первоклассно проваливать соперников и создать им большие проблемы в контратаках. В последних двух боях можно было в этом убедиться — Оливейра попался на ручной треугольник после нокдауна, Волкановски как минимум дважды оказывался в опасном положении после ударов Ислама, но «держак» не подвёл. Так что очень наивно считать, что, кроме партера, нынешний чемпион лёгкого веса ничего не покажет. Махачев прогрессирует в боксе и даже добавляет разнообразия в арсенал. У него нет цели найти голову соперника, он вполне хорошо обходится и работой по корпусу, которая замедляет и обезоруживает оппонента. Кроме того, у Ислама хорошая работа в клинче, он часто к нему прибегает и редко в нём уступает.

Волкановски — настоящий универсальный боец, который умеет примерно всё. Конечно, ударная техника у него в приоритете, но главное преимущество Алекса — умение выстроить правильный геймплан с учётом скилл-сета соперника. Вспомните последний бой с Яиром Родригесом. Волкановски, как и все мы, знал об угрозе всех вертушек мексиканца и не стал искушать судьбу в стойке. Первые два раунда австралиец забрал в одну калитку за счёт борьбы и сделал ударную технику Яира бесполезной. Когда тот замедлился, Алекс его смял и в размене, и потом буквально забил в канвас.

Алекс Волкановски

Именно поэтому Волкановски — король своего дивизиона. Он уступал в габаритах практически всем своим соперникам, но находил ключи: где-то за счёт выдержки, где-то за счёт большого количества финтов. Послужной список Волка и его активность впечатляют. До боя с Исламом он вообще не проигрывал в UFC и защитил титул в поединках с Холлоуэем (дважды), Корейским Зомби, Брайаном Ортегой и уже упомянутым Родригесом. А в январе хочет подраться с Илией Топурией.

Оппозиция Алекса Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

В бою с Махачевым Алекс выдал выступление, близкое к идеальному. Он передышал российского бойца, вставал из-под него и в конце едва не наказал ошибку. Но стоит учитывать, что Ислам не восстановился так, как привык. Теперь россиянин, по словам тренера Хавьера Мендеса, будет тяжелее в день боя и не устанет. Что на это может предложить Волкановски? Во-первых, ему ни в коем случае нельзя программировать себя на то, что и во второй раз он легко будет вставать после тейкдаунов. Махачев будет лучше готов, Алексу будет суперсложно в партере. По возможности нужно избегать клинчей. Во-вторых, пользоваться теми преимуществами, которыми он обладает на бумаге. Несмотря на рост, размах рук у австралийца больше, а значит, он сможет работать на дистанции. Ислам будет контратаковать, будет вязать в клинче, но у Волкановски всё же есть возможность потягаться с ним в стойке хотя бы за счёт большого арсенала финтов. Ну и функциональная подготовка. У Алекса внушительный опыт в пятираундовых боях, он к ним всегда готов и может затянуть соперника в так называемые глубокие воды.

Конечно, у Махачева козыри повнушительнее. Если как надо сработает борьба, то с большой долей вероятности мы увидим доминирование Ислама. Он не просто так идёт фаворитом, но на нём и больше давления. Болельщики не поймут, если он проиграет парню из другой весовой категории, который вышел на 12-дневном уведомлении. Однако у российского бойца есть все шансы на уверенную победу. Мы знаем, что Волкановски несколько месяцев скрупулёзно готовился к первому поединку, высчитывал массу и процент мышц. Теперь этого нет. Как и нет заранее выстроенного плана, но тут бойцы в равных условиях. Алекс говорит, что все наработки при нём и он стал сильнее, но и Махачев будет лучше готов, нельзя упускать это из виду.

Худшее, что может сделать Волкановски — чересчур уверовать в свои силы на основании последней минуты первого боя. Ислам должен напомнить, почему он владеет чемпионским поясом. И 21 октября мы получим ответы на свои вопросы.