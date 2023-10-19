Взвешивание UFC 294: Махачев не повторит ошибок Хабиба или будет драма на весах? LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В его рамках состоится большое количество поединков российских бойцов. В основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном же поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.
А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.
20 октября состоится официальная церемония взвешивания. Кроме того, пары проведут стердауны.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
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💵 «Знаю, на кого бы поставил свои деньги». Адесанья — о бое Махачев — Волкановски
Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294.
«У меня было чувство, что Волкановски пообедил в первом бою. Я так думал. По ходу боя Алекс выглядел всё более уверенным. Он будто говорил: «Что, вот так ты собираешься меня победить? Ну, давай».
На этот раз Волкановски выйдет на бой на коротком уведомлении. Ему нечего терять. Но он тренировался в спортзале и он готов к бою.
Я чувствую, что Волкановски на этот раз остановит Ислама. Хотя, конечно, я предвзято отношусь. Если бы я мог делать ставки, что мне запрещено, я знаю, на кого бы я поставил свои деньги», — рассказал Адесанья в интервью YouTube-каналу The Rock.
💥 Шара Буллет заявил, что хочет дебютировать в UFC с российским флагом
Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, готовящийся дебютировать в организации на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), отреагировал на слова генерального директора Даны Уайта.
Напомним, ранее Уайт заявил, что всем бойцам разрешается выходить на поединки с национальными флагами.
«Возможно, сейчас найду флаг и дам как минимум одному из своих секундантов, чтобы пронёс его. Очень рад, что UFC разрешил флаги. Мне нравится девиз: «Спорт вне политики». Спорт — посол мира. Я благодарен Дане Уайту, что он так управляет организацией, что не даёт политике проникнуть в спорт», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.
Где смотреть взвешивание перед турниром UFC 294
«Чемпионат» осветит основные события предстоящей взвешивания перед турниром UFC 294.
🤼♂️ Чимаев — о бое с Усманом: Хабиб показал, чего стоит американская борьба
Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом организации Камару Усманом, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Американская борьба сильно отличается от борьбы горцев. Вы помните, что Хабиб Нурмагомедов сделал с Джастином Гэтжи? Я видел, как Гэтжи борется с Усманом, и они сопоставимы. Возможно, Усман немного лучше из-за того, что тяжелее.
Хабиб показал настоящее борцовское умение. Все понимают, что борьба со мной — это борьба с Хабибом, а он показал, чего стоит американская борьба», — сказал Чимаев на пресс-конференции.
Дата и время взвешивания перед турниром UFC 294
Взвешивание перед турниром UFC 294 состоится 20 октября в 06:50 по московскому времени. Кроме того, пары проведут стердауны.
🔁 Тренер Махачева объяснил, почему Ислам был готов к замене соперника на UFC 294
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему его подопечный не беспокоится из-за замены бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Алекса Волкановски в преддверии турнира UFC 294.
«Исламу всё равно, поэтому мы способны изменить план в любой момент. Мы можем менять его столько раз, сколько захотим, потому что Ислам – универсал. У него есть всё. Он владеет боксом, борьбой, джиу-джитсу и самбо.
Поэтому нас не волнует, как мы будем готовиться. Он готов дать отпор любому, кто войдёт в клетку», — приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 294
Посмотреть трансляцию турнира UFC 294 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💰 Усман ответил на слова Чимаева, заявившего, что он дерётся из-за денег
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман ответил на слова Хамзата Чимаева, заявившего, что он согласился драться с ним на коротком уведомлении из-за денег.
«Как вы считаете, у меня есть деньги? Что ж… Дело определённо не в деньгах. Я просил об этом бое… изначально, когда он был в моём весе. Однако не уложился в вес, не знаю, сколько раз…
Мне всё равно, это одна из тех ситуаций, когда ты пытаешься ухватиться за возможность, хочешь прочувствовать это. Когда я ждал боя, люди говорили: «С кем он дерётся? Он уже дрался с этим парнем дважды, трижды», — сказал Усман на пресс-конференции.
Дата и время турнира UFC 294
Турнир UFC 294 состоится 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 17:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 21:00 мск.
💀 Джон Джонс ответил Махачеву, раскритиковавшему его лидерство в рейтинге P4P
Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс отреагировал на критику действующего обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.
«Тяжела голова, носящая корону. Критика естественна. Я хотел бы призвать молодых бойцов бить некоторые из моих рекордов вместо того, чтобы говорить. Вот это будет круто», — написал Джонс в соцсети Х (ранее Twitter).
Полный кард турнира UFC 294
- Ислам Махачев – Александр Волкановски;
- Хамзат Чимаев – Камару Усман;
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Икрам Алискеров – Ворли Алвес;
- Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
- Тим Элиот – Мухаммад Мокаев;
- Мохаммад Яя – Тревор Пик;
- Джавид Башарт – Виктор Генри;
- Майк Бриден – Аншул Джубри;
- Натаниэль Вуд – Муххамад Наимов;
- Седрик Думас – Абу Азайтар;
- Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
- Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.