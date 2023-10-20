Лучший бой Махачева: нокаут Тибау, уничтожение Оливейры или битва с Волкановски?

21 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 294. В главном событии турнира пройдёт титульный поединок в лёгком весе: обладатель пояса россиянин Ислам Махачев встретится с чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.
К поединку с Волкановски Ислам подошёл с рекордом 24-1, при этом победная серия составляет 12 боёв. Накануне реванша предлагаем вспомнить яркие поединки в карьере российского чемпиона. Какой из них был лучшим – решать вам.
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Бой с Чарльзом Оливейрой (22 октября 2022 года)
В октябре 2022 года Махачев всё-таки добрался до титульного поединка в лёгком весе. В соперниках у него оказался Чарльз Оливейра, который очень мощно перезапустил свою карьеру, выдав серию из 11 побед и буквально зачистив дивизион. Но справиться с россиянином Оливейре не удалось. Ислам провёл очень качественный и уверенный бой. Махачев посадил Чарльза на пятую точку правым боковым в середине второго раунда и тут же поймал бразильца на ручной треугольник в партере. Никакие навыки джиу-джитсу не помогли Оливейре, который был вынужден сдаться, а Ислам стал новым чемпионом UFC.
Бой с Александром Волкановски (11 февраля 2023 года)
Свою первую защиту титула чемпиона UFC Ислам проводил против лидера P4P и доминирующего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски. Махачев отправился в Австралию на территорию Волкановски спустя всего три с половиной месяца после боя с Оливейрой. Поединок получился зрелищным, бойцы получили бонус за бой вечера. Ислам забирал раунды за счёт борьбы, не стеснялся размениваться с Александром в стойке. В концовке боя Волкановски был активен, но этого оказалось мало: Махачев одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.
Бой с Лео Кунцем (23 мая 2015 года)
Ислам Махачев дебютировал в UFC в мае 2015 года. С рекордом 11-0 он вышел на бой с американцем Лео Кунцем и продемонстрировал всем свой высокий уровень. На протяжении полутора раундов Ислам делал с соперником всё что хотел: перебивал в стойке, проводил красивые броски, добивал в партере. В середине второго раунда очередной тейкдаун закончился тем, что Махачев забрал спину американца и тут же вышел на удушающий, заставив того сдаться.
Бой с Дэном Хукером (30 октября 2021 года)
Дэн Хукер стал первым серьёзным соперником для Махачева: всё-таки оппозиция до этого боя была у Ислама не самого высокого уровня. И тем удивительнее, что россиянин разделался с крепким оппонентом довольно легко. В середине первого раунда Ислам поймал руку Хукера и вышел на кимуру, вынудив Дэна сдаться. Ну и, конечно, здесь нельзя не отметить работу Хабиба как тренера: вы наверняка видели, как Нурмагомедов подсказывал своему младшему товарищу в том эпизоде, будто управляя Махачевым с помощью джойстика.
Бой c Глейсоном Тибау (20 января 2018 года)
Закрыв единственное поражение в карьере от Адриану Мартинса двумя победами решением судей над Крисом Уэйдом и Ником Ленцем, Ислам встретился в клетке с опытным бразильцем Глейсоном Тибау. Этот поединок был принципиален для Ислама и его команды, ведь в своё время Тибау дал Хабибу один из самых конкурентных боёв в его карьере. Но в бою с Махачевым интриги не получилось: Ислам уже на первой минуте вырубил бразильца мощнейшим ударом слева и отправил Тибау в глубокий нокаут.
Бой с Арманом Царукяном (20 апреля 2019 года)
На UFC Fight Night 149 в Москве Ислам Махачев провёл непростой поединок против Армана Царукяна. Для непобеждённого на тот момент Царукяна это был дебютный бой в UFC. Бойцы продемонстрировали все свои борцовские навыки, но Махачев был гораздо успешнее в попытках провести тейкдауны и забрал победу единогласным решением судей.
Бой против Тиагу Мойзеса (18 июля 2021 года)
В июле 2021 года Махачев провёл свой первый мейн-ивент в UFC. В Лас-Вегасе Ислам разделил октагон с бразильцем Тиагу Мойзесом. Это был первый бой для россиянина, который зашёл за пределы третьего раунда. Бразилец долго сопротивлялся борьбе Махачева, старался не давать себя контролировать в партере, но в четвёртом раунде всё же капитулировал: Ислам провёл удушающий приём и одержал очередную победу в UFC.