Лучший бой Махачева: нокаут Тибау, уничтожение Оливейры или битва с Волкановски?

В карьере Ислама было много ярких побед на любой вкус. Этот рейтинг создаёте вы!

21 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 294. В главном событии турнира пройдёт титульный поединок в лёгком весе: обладатель пояса россиянин Ислам Махачев встретится с чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.

К поединку с Волкановски Ислам подошёл с рекордом 24-1, при этом победная серия составляет 12 боёв. Накануне реванша предлагаем вспомнить яркие поединки в карьере российского чемпиона. Какой из них был лучшим – решать вам.

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