Главная звезда UFC 294 — Хасбик. Бьётся с Кормье, носит чемпионский пояс и восхищает UFC

Уже завтра, 21 октября, в Абу-Даби пройдёт долгожданный турнир UFC 294. В самом разгаре уже все стандартные мероприятия: прошёл медиадень, состоялась довольно горячая пресс-конференция, где участники главного события вечера Ислам Махачев и Алекс Волкановски включили трэш-ток, ну и наконец прошла официальная процедура взвешивания.

На остров Яс прибыла и ещё одна звезда промоушена — блогер Хасбулла Магомедов, которого все знают как Хасбика. Он не только включился в медиаактивности UFC, но и перетянул львиную долю внимания на себя. Сначала маленький блогер засветился в эпизодах Embedded, где он был с командой Хабиба Нурмагомедова и даже заявился с ними на футбольное поле в экипировке. Ну а потом настало время по-настоящему выйти в инфополе.

Хасбик встретился с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. Тот предложил ему побороться, но Магомедов решил зайти с коронного хука и удивил экс-бойца: «Эй, это уже не борьба, это бой». Потом Хасбулла всё же немного поборолся — прошёл в одну ногу, попытался сделать зацеп, а напоследок очень тепло обнялся с Кормье и удалился.

Настоящий звёздный час для дагестанского блогера наступил на пресс-конференции, во время которой он изначально сидел в зрительском зале. В самом конце мероприятия Алекс Волкановски взял слово и задал вопрос Хасбику: «За кого ты будешь болеть в этом бою?» Магомедов засмущался и отвечать не стал. Видимо, не захотел обижать австралийца, с которым ему уже доводилось записываться в различных роликах. Зато во время дуэли взглядов Хасбик выступил «оруженосцем» Махачева и вынес на сцену его пояс, а потом занял место Даны Уайта между бойцами и скромно стоял, ожидая возможности утащить пояс обратно за кулисы.

Права на видео принадлежат UFC.

В UFC Хасбика просто обожают, мерч с его именем и изображением активно раскупается, он регулярно засвечивается в разных забавных роликах, появился в игре UFC 5, и его регулярно нахваливает Дана Уайт. В прошлом году Хасбулла подписал с промоушеном контракт и согласно ему взаимодействует с лигой в медиасфере. Заработок приличный. В августе Дана отвечал на вопросы о блогере: «Хасбик — отличный парень, он добился невероятных результатов. Мы с ним заключили сделку, он появился в видеоигре. Плюс продаём футболки с его изображением — это приносит ему кучу денег. Он точно заработал больше $ 1 млн только в UFC, так что Хасбик в ударе».

Магомедов отреагировал кратко: «Он сказал неправильно, я заработал $ 3 млн».

Помимо UFC, Хасбик появляется на огромном количестве мероприятий, его неизменно приветствуют овациями, так что популярность блогера только растёт. Многим он не нравится, но в UFC его обожают, пожалуй, все. Там отлично понимают, что он принесёт дополнительные просмотры, и поощряют это. Закономерно, что и на грядущем ивенте Хасбик получит свою долю внимания. Чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев уже отметил, что у Хасбика есть доступ повсюду: «Хабиба не будет в раздевалке, его даже на арене не будет. А Хасбик… у него место у клетки, он может хоть в клетку зайти, хоть в раздевалку».

Так что вы знаете, кто будет главной звездой большого бойцовского вечера в Абу-Даби.