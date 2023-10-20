Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2 UFC 294, Хасбик, контракт с UFC, UFC 294 когда и где пройдёт турнир, кард UFC 294

Главная звезда UFC 294 — Хасбик. Бьётся с Кормье, носит чемпионский пояс и восхищает UFC
Яхья Гасанов
Главная звезда UFC 294 — Хасбик
Аудио-версия:
Комментарии
Миниатюрный блогер может заходить и в раздевалки, и в октагон.

Уже завтра, 21 октября, в Абу-Даби пройдёт долгожданный турнир UFC 294. В самом разгаре уже все стандартные мероприятия: прошёл медиадень, состоялась довольно горячая пресс-конференция, где участники главного события вечера Ислам Махачев и Алекс Волкановски включили трэш-ток, ну и наконец прошла официальная процедура взвешивания.

На остров Яс прибыла и ещё одна звезда промоушена — блогер Хасбулла Магомедов, которого все знают как Хасбика. Он не только включился в медиаактивности UFC, но и перетянул львиную долю внимания на себя. Сначала маленький блогер засветился в эпизодах Embedded, где он был с командой Хабиба Нурмагомедова и даже заявился с ними на футбольное поле в экипировке. Ну а потом настало время по-настоящему выйти в инфополе.

Хасбик встретился с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. Тот предложил ему побороться, но Магомедов решил зайти с коронного хука и удивил экс-бойца: «Эй, это уже не борьба, это бой». Потом Хасбулла всё же немного поборолся — прошёл в одну ногу, попытался сделать зацеп, а напоследок очень тепло обнялся с Кормье и удалился.

Настоящий звёздный час для дагестанского блогера наступил на пресс-конференции, во время которой он изначально сидел в зрительском зале. В самом конце мероприятия Алекс Волкановски взял слово и задал вопрос Хасбику: «За кого ты будешь болеть в этом бою?» Магомедов засмущался и отвечать не стал. Видимо, не захотел обижать австралийца, с которым ему уже доводилось записываться в различных роликах. Зато во время дуэли взглядов Хасбик выступил «оруженосцем» Махачева и вынес на сцену его пояс, а потом занял место Даны Уайта между бойцами и скромно стоял, ожидая возможности утащить пояс обратно за кулисы.

Права на видео принадлежат UFC.

В UFC Хасбика просто обожают, мерч с его именем и изображением активно раскупается, он регулярно засвечивается в разных забавных роликах, появился в игре UFC 5, и его регулярно нахваливает Дана Уайт. В прошлом году Хасбулла подписал с промоушеном контракт и согласно ему взаимодействует с лигой в медиасфере. Заработок приличный. В августе Дана отвечал на вопросы о блогере: «Хасбик — отличный парень, он добился невероятных результатов. Мы с ним заключили сделку, он появился в видеоигре. Плюс продаём футболки с его изображением — это приносит ему кучу денег. Он точно заработал больше $ 1 млн только в UFC, так что Хасбик в ударе».

Магомедов отреагировал кратко: «Он сказал неправильно, я заработал $ 3 млн».

Главные события вокруг турнира UFC 294
UFC 294: Махачев разобьёт Волка и пойдёт за вторым поясом? Чимаева проверит Усман. LIVE
Live
UFC 294: Махачев разобьёт Волка и пойдёт за вторым поясом? Чимаева проверит Усман. LIVE

Помимо UFC, Хасбик появляется на огромном количестве мероприятий, его неизменно приветствуют овациями, так что популярность блогера только растёт. Многим он не нравится, но в UFC его обожают, пожалуй, все. Там отлично понимают, что он принесёт дополнительные просмотры, и поощряют это. Закономерно, что и на грядущем ивенте Хасбик получит свою долю внимания. Чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев уже отметил, что у Хасбика есть доступ повсюду: «Хабиба не будет в раздевалке, его даже на арене не будет. А Хасбик… у него место у клетки, он может хоть в клетку зайти, хоть в раздевалку».

Так что вы знаете, кто будет главной звездой большого бойцовского вечера в Абу-Даби.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android