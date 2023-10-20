Идеальная борьба, физическая мощь и крепкая менталка. Изучаем феномен Чимаева

Уже завтра, 21 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 294. В соглавном событии состоится претендентский бой в среднем весе: Хамзат Чимаев встретится с экс-чемпионом организации в полусреднем дивизионе Камару Усманом. Борз, который когда-то ураганом влетел в UFC, в шаге от титульного шанса.

Чимаев стал глотком свежего воздуха UFC именно в момент, когда старые звёзды организации уже либо ушли на пенсию, либо прошли свой пик, а из нового поколения особо никто не впечатлял. Брутальный швед чеченского происхождения подписал контракт с лучшей лигой мира, проведя в профессиональных ММА всего шесть боёв, хотя и везде победил досрочно.

Хамзат оправдал выданный боссами UFC аванс сполна. В дебюте Чимаев снёс Джона Филиппса и Риса Макки с разницей в 10 дней, установив рекорд организации. А ещё через полтора месяца одержал третью победу в организации, уничтожив Джеральда Миршерта всего за 17 секунд. И если бы не проблемы со здоровьем, из-за которых Хамзат пропустил больше года и даже думал о завершении карьеры, то нет сомнений, что до титульного шанса Борз добрался бы гораздо раньше. Вы только вдумайтесь: четыре боя, четыре досрочные победы, четыре бонуса за выступление вечера, 254 выброшенных удара против двух пропущенных – это просто фантастика.

Хамзат Чимаев

Чем же так хорош Борз? Конечно, в первую очередь своей борьбой. Проходы в ноги на первых секундах поединка уже стали визитной карточкой Хамзата, и лишь единицы смогли справиться с этими тейкдаунами. Казалось бы, ничего сверхъестественного Борз не показывает, но классический проход в ноги, совмещённый с отличными таймингом и скоростью, а также огромной физической мощью, становится настоящим грозным оружием. Все прекрасно знают, что будет делать Хамзат, но он всё равно ловит момент, хватает соперника и несёт к краю октагона.

Контроль в партере у Чимаева тоже на высоком уровне. Существуют бойцы, которые успешно проводят тейкдауны и потом просто «одеялят» соперников, но Хамзат не из этого числа. У него мгновенно срабатывает инстинкт убийцы: он не просто проводит бросок, но и тут же забирает спину оппонента, причём зачастую это происходит ещё в стойке. Уйти из тисков Борза в партере, когда он заправляет ноги, практически невозможно: Чимаев тут же начинает активно сыпать удары по корпусу и голове, а когда соперник сосредотачивается на защите, резко переходит на удушающий. Единственным, у кого получалось выходить из таких положений, стал Гилберт Бёрнс.

Бой с Бёрнсом вообще стал исключением из правил для Чимаева. После не очень удачной попытки провести тейкдаун в начале боя Хамзат вернулся к борьбе только в конце поединка. То есть практически 15 минут он рубился с бразильцем в стойке, а ведь Бёрнс очень неплох в ударной технике и ронял того же Усмана. Уже после боя Хамзат объяснил причины не лучшего выступления в этом поединке.

«Гилберт Бёрнс стал одним из парней, с которыми мне очень тяжело драться. Он невысокий, и он грэпплер. Я тоже умею и бить, и бороться, но боксировать у меня получается, когда парни выше, а не ниже меня. Но я принял этот бой и победил», — сказал он в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.

Про стойку Чимаева можно судить, пожалуй, всё по тому же поединку с Бёрнсом, поскольку остальных случаях, за исключением нокаутов Алискерова и Миршерта в первых раундах, на первый план выходила борьба. Хамзат в этом поединке работал первым номером, но довольно однообразно. Чимаев практически не подключал к атакам ноги, действуя сериями на руках, в том числе классическими боксёрскими двойками. На средней и ближней дистанциях Бёрнс выглядел не хуже Борза, но тут не стоит забывать, что Гилберт – топовый полусредневес, который и Усману навязал тяжелейший поединок.

В целом у Чимаева, безусловно, есть мощь в ударах, которую Бёрнс чувствовал на протяжении трёх раундов, а уж Алискеров и Миршерт тем более не дадут соврать. Если Хамзат поработал над разнообразием атак, то вполне может приземлить Усмана, тем более что после того самого хай-кика от Эдвардса подбородок Камару уже не такой крепкий.

Есть вопросы по выносливости Чимаева, которые возникли всё после того же поединка против Бёрнса, но тут нужно оговориться. Во-первых, Хамзат довольно много гонял в полусредний вес и, возможно, был не в идеальных кондициях. Во-вторых, Чимаев и Бёрнс устроили настоящую зарубу, в которой оба вымахались и просели в середине поединка. В-третьих, в заключительном раунде именно Борз работал первым номером и во многом за счёт этого забрал бой. Так что в целом на три раунда бензобака Борза точно должно хватить, тем более что поединок с Камару будет проходить в среднем дивизионе, и на взвешивании Хамзат выглядел довольно бодро.

Чимаев — довольно универсальный боец. Обычно спортсмены с борьбой такого уровня, как у Хамзата, заметно уступают в стойке, но в случае с Хамзатом это не так: он готов и в стойке посостязаться, причём с очень неплохими ударниками. И это же говорит о характере Борза: ментально он очень силён, многие соперники проигрывают ему психологически ещё до боя.

Хамзат выходит на поединок с Камару в ранге явного фаворита. Он моложе, мощнее и заряженнее нигерийца, которому уже 36 лет и который идёт на серии из двух поражений, причём одно из них – глухим нокаутом. Да, у Усмана практически идеальная статистика по защите от тейкдаунов, что потенциально может стать проблемой для Хамзата, но Борз уже высказался на эту тему, поставив точку. Победа над Камару откроет Чимаеву титульные перспективы, и такой шанс он не упустит.

«Американская борьба сильно отличается от борьбы горцев. Вы помните, что Хабиб Нурмагомедов сделал с Джастином Гэтжи? Я видел, как Гэтжи борется с Усманом, и они сопоставимы. Возможно, Усман немного лучше из-за того, что тяжелее. Хабиб показал настоящее борцовское умение. Все понимают, что борьба со мной — это борьба с Хабибом, а он показал, чего стоит американская борьба», — сказал Чимаев на пресс-конференции.