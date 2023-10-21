«Лишний раз видно, всё из-за денег». Интервью с Фахретдиновым о UFC 294 и разрыве с USADA

В UFC великолепно показывает себя российский боец Ринат Фахретдинов. 32-летний Гладиатор успел провести в лучшей лиге на планете три поединка. И в каждом он уверенно расправился с соперниками. Мы поговорили с Ринатом о новых вызовах, предстоящем грандиозном турнире UFC 294 и причинах конфликта промоушена с USADA.

– Расскажите, как проходит подготовка к вашему предстоящему поединку в UFC?

– Хорошо, готовимся, всё прекрасно.

– Расскажите, в Майами сейчас очень тепло. Не мешает ли это сосредоточиться на тренировках?

– Вы спросите лучше, когда мы в последний раз на улице были. Тренировки – сон, тренировки – сон. Можем себе позволить раз в неделю выйти куда-нибудь. А так, целыми днями сидим дома. Ну, у меня всегда такая подготовка. Всегда стараюсь с таким подходом двигаться. Разбираем соперника, не забываем про свои сильные и слабые стороны.

РИНАТ ФАХРЕТДИНОВ Фото: Chris Unger/Getty Images

– Всех нас ждёт грандиозный турнир UFC 294. Планируете ли вы наблюдать за поединками?

– Надеемся, получится посмотреть в прямом эфире. Поехать, естественно, не получится. Ждём побед наших земляков, будем топить.

– Выходить на такой турнир на 11-дневном уведомлении – это большой риск для карьеры?

– Усман знал, куда идёт. Он же говорил, что идёт за большим чеком. Плюс ему обещали титульный поединок в случае победы. Волкановски тоже получит много, причём он вообще ничего не теряет. Он дерётся за пояс не в своей категории. У него реванш, он горит. Мне кажется, он готов. Кажется, что он знал, что Оливейра не будет драться. Возможно, Волкановски к этому готовился. На месте Алекса я бы так и делал.

– А если говорить о шансах Волкановски на победу?

– Ислам даже когда у них в гостях дрался – выиграл. А сейчас вообще будет драться на своей земле. Шансы, конечно, есть, но однозначно – победа Ислама.

– А как быть с Гамротом, который получил статус запасного, но в итоге не получил свой шанс?

– Он – запасной. На крайний случай, когда кто-то уже перед боем слетит. Я тоже себе этот вопрос задавал. А потом мне объяснили, как это происходит.

– Чимаев будет представлять ОАЭ и фактически будет драться дома. Будет ли бой с Усманом конкурентным?

– Учитывая, что Усман приехал с недели мод… Бой будет конкурентным, хотя бы пару раундов. Но думаю, что Хамзат более мотивирован, голоден, давно не дрался. Думаю, мотивация у него на уровне сейчас. Должен забирать поединок уверенно, но решением.

– В карде также значится поединок Анкалаева. Его сильно отодвинули от титульной гонки. Стало ли это сигналом для остальных российских бойцов, что нужно активнее продвигать себя?

– Я считаю, что мы должны вести себя так, как ведём себя в реальной жизни. По силам он реально чемпион. Но там не только дело было в скромности Анкалаева. Там была и ещё одна причина. А вообще, нужно всегда оставаться самим собой.

– Большое внимание привлекает дебют Шары Буллета. Что от него можно ждать?

– Мы с Шарой продолжительное время знакомы. Не тренировались вместе, но общаемся. Ждём его яркий дебют. Все о нём говорят. Соперник, конечно, тоже не подарок. Но, думаю, Буллет уверенно победит. Он очень разносторонний, универсальные бойцы всегда ценились. Без борьбы делать нечего, без ударки ловить нечего. Это всё важно, конечно.

РИНАТ ФАХРЕТДИНОВ Фото: Chris Unger/Getty Images

– Ещё один ожидаемый бой на конец года – Джонс – Миочич. Реально ли остановить Джона? И оба ли могут завершить карьеру после предстоящего поединка?

– Я не знаю, что у них в голове. Думаю, Джонс выиграет. Но непобедимых не бывает. Один удар может решить всё. И всё-таки думаю, что Джон победит. Стипе Миочич – пахарь, хороший мужик. А Джонс – уникум. Сколько раз он уходил и сколько раз возвращался. Гана он вообще переехал и не почувствовал.

– Кажется, единственная причина, по которой он может раздумывать об уходе – молодые претенденты?

– Поверьте, это не та причина. Он просто не голоден. Он ведь сам об этом постоянно говорил. Для бойца такого калибра это не причина. Он много раз доказывал, что с другой планеты, как Хабиб.

– Кстати, пришла новость, что Хабиб не будет присутствовать на арене во время UFC 294. На Ислама это может оказывать дополнительное эмоциональное давление?

– Мне кажется, нет. Ислам уже дрался без него в Австралии. Это титульный поединок. И Ислам на таком багаже и опыте, что ему нечего переживать. На исходе боя это никак не скажется.

– UFC прекратила взаимодействие с USADA. Как считаете, какую роль в этом сыграл Конор Макгрегор?

– Из-за него это всё и началось. И это лишний раз доказывает, что UFC – это бизнес, всё из-за денег. И если лига пойдёт на поводу у Конора, то так и получится. Это многое будет значить. Всё упирается в деньги, опять же. Конор приносит организации деньги.

– Вы верите в то, что Конор действительно вернётся в октагон?

– Да, почему нет? Думал, что ещё пошумит.

– А раскол с USADA может привести к тому, что кто-то из соперников может злоупотребить ситуацией?

– Думаю, может быть. Почему нет?

РИНАТ ФАХРЕТДИНОВ Фото: Mike Roach/Getty Images

– Приходят слухи о том, что Bellator прекратит существование. Как вы отреагировали на эту новость?

– Это очень плохо. Где бойцам драться? Лига платила хорошие деньги ребятам. Чем больше конкуренции, тем лучше. Это всё плохо, конечно.

– А кто имеет самые хорошие шансы перебраться в UFC? Кроме Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова?

– Как минимум чемпионы. Ярик Амосов, Эблин, Шаблий. Но в PFL же тоже не глупые люди. Вряд ли они отпустят чемпионов.