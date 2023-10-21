Волкановски водит всех за нос. Он долго готовился к Махачеву и финиширует россиянина

Это новая рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

Сегодня, 21 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт самый ожидаемый турнир года – UFC 294. Основное внимание будет приковано к главному бою, в котором схлестнутся Ислам Махачев и Александр Волкановски.

Российский чемпион будет защищать свой пояс в лёгком весе. Он выглядит фаворитом противостояния, поскольку австралиец вынужден выходить на коротком уведомлении в 11 дней. Но списывать Великого со счетов слишком рано.

Волкановски – амбициозный боец. Конечно, австралийцу уже 35 лет. Но с характером и неуступчивостью у Великого всё в полнейшем порядке. Сразу же после поражения от Ислама он буквально требовал незамедлительный реванш. И если даже не было полноценного лагеря и функциональной подготовки, то сам поединок и российский чемпион были разобраны на теории буквально «по косточкам». Нет никаких сомнений, что команда австралийца проделала колоссальную работу над ошибками.

А ещё нужно понимать, что австралиец вполне мог предполагать такое развитие событий. Оливейра – не самый надёжный боец для UFC. Он и чемпионский пояс умудрился потерять на весах. Поэтому опытный Волкановски понимал, что подобный вариант имеет место быть. Конечно, даже статуса запасного Алекс не получал. Но судя по тому, что практически моментально после отказа Оливейры на горизонте появился австралиец, предварительно представители промоушена обсуждали с ним такую возможность. О хитрости Великого говорят многие бойцы. Они ждут сюрпризов и «домашних заготовок».

Ринат Фахретдинов российский боец UFC «Волкановски получит много, причём он вообще ничего не теряет. Он дерётся за пояс не в своей категории. У него реванш, он горит. Мне кажется, он готов. Кажется, что он знал, что Оливейра не будет драться. Возможно, Волкановски к этому готовился. На месте Алекса я бы так и делал».

Первый поединок наглядно продемонстрировал, насколько неудобным может быть Волкановски. В стойке он невероятно опасен, что несколько раз вполне могло поставить Махачева в тупик. Ислама спасала борьба, которая позволяла в нужный момент попросту связывать соперника. Но на последних мгновениях пятого раунда помогло лишь то, что австралийцу банально не хватило времени.

А ещё Волкановски невероятно сложно финишировать в партере. По ходу первого поединка Ислам довольно долго находился в выгодных позициях. Но выйти на болевой или удушающий так и не смог. Великий очень крепко сбит, обладает короткой шеей. И заправить под подбородок руки практически невозможно. Многие помнят, как в первом бою Алекс просто сидел с «рюкзаком» на спине и смотрел на табло, ждал завершения раунда. А юркость позволяла минимизировать опасность болевого приёма. А ещё австралиец классно уходит от тейкдаунов.

Волкановски – очень неприятный соперник. А теперь он ещё и представляет собой полнейшую загадку. И Исламу это вряд ли будет играть на руку. Кроме того, Алекс действительно ничего не теряет. Даже если боец уступит, он вряд ли получит осуждение за выход на уведомлении в 11 дней. А это развязывает руки, позволяет действовать раскованно и даже рискованно. Махачев рискует не удержать на своём плече пояс. Волкановски проиграл в своём «логове», поэтому теперь попытается стать победителем на земле Ислама.