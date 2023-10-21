Шара ворвался в UFC! Как же красиво и опасно дрался Буллет — было страшно

21 октября в Абу-Даби проходит долгожданный турнир UFC 294. Открывал программу ивента российский дебютант промоушена Шарабутдин Магомедов, известный большинству болельщиков как Шара Буллет. А соперником уроженца Дагестана стал крепкий бразилец Бруно Силва по прозвищу Непробиваемый.

Дебют Шарабутдина ждали долго. Он подписал контракт с UFC ещё в декабре прошлого года, но был вынужден обходиться без боёв, так как в его пробах крови был обнаружен мельдоний. Это не влекло за собой каких-либо санкций, боец сотрудничал с USADA и регулярно сдавал кровь, отслеживая результаты проб. В итоге к Абу-Даби Магомедов полностью очистился и тут же получил соперника. Однако большинству был непонятен реальный уровень Шары, в России он зачастую дрался с не самыми топовыми бойцами и даже какое-то время провёл в поп-ММА.

В свою очередь, Бруно Силва представлялся крайне опасным оппонентом. Не так давно ему удалось выстоять весь бой с Алексом Перейрой, о мощи которого всем известно. Силва — опасный ударник, который готов рубиться в стойке с абсолютно любым. Его ахиллесовой пятой, скорее, является партер. В UFC Бруно выступает с 2021 года, а до этого успешно выступал в России, где становился чемпионом М-1. Среди достижений есть победы над Артёмом Фроловым, Геннадием Ковалёвым и Александром Шлеменко. Поэтому Шарабутдин намеревался подарить победу российским болельщикам: «Я собираюсь побить его не ради мести, а ради тех фанатов, которые приходили на арену болеть за своих. Простые добрые русские мужики приходили, переживали за своих парней, а он выходил и разочаровывал их».

Бой начался осторожно, Шара начал искать дистанцию и не спешил. Периодически выстреливал киками по разным этажам и замедлял соперника. Силва отвечал многоударными атаками на руках. В середине раунда Магомедов потряс соперника и заставил Бруно спасаться. Лоу-кики Буллета постепенно отключали правую ногу оппонента и заставили его менять стойки. Силва восстановился и, в свою очередь, доставил много проблем Шаре на руках. Размены не складывались в пользу российского бойца, и он застаивался у сетки, позволяя бразильцу атаковать. Раунд также завершился в эффектных разменах.

Второй раунд проходил спокойнее. Шара работал более собранно, не позволял Силве заходить на ближнюю дистанцию и отбрасывал его фронт-киками. Удары сильно осложняли жизнь бразильскому бойцу, и тот влетел в борьбу. В партере и Шара, и Силва тоже устроили яркую зарубу. Бруно хорошо пробивал вразрез и оставил сечку на брови Шары, а тот активно работал локтями и включал ап-кики.

Силва понял, что в стойке ему будет тяжело, и с первых секунд влетел в борьбу. Первая половина раунда прошла целиком на канвасе, Бруно контролировал, но пропускал много ударов в голову. Магомедов поднялся, но ненадолго. Навыков в партере Шаре сильно не хватало, но он старался наносить урон, находясь снизу. В последние секунды Буллет встал и пошёл в размен, оставив за собой концовку.

Судьи впечатлились выступлением россиянина, и в итоге это отразилось на исходе. Шара Буллет забрал все три раунда, по мнению судей, и оформил успешный дебют в UFC. Бруно Силву не спасли ни борьба, ни навыки в стойке.