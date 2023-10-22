Нурмагомедовы не проигрывают в Абу-Даби. Саид показал идеальный сабмишен

В Абу-Даби завершился турнир UFC 294. В первых двух боях главного карда турнира выступали российские бойцы Саид Нурмагомедов и Икрам Алискеров, и оба одержали яркие победы в первых раундах.

Основной кард открывал поединок Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова в легчайшем весе. Саид Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в далёком 2009 году. Начинал карьеру Саид в российских лигах, в том числе в АСВ. После первого поражения от Магомеда Бибулатова Нурмагомедов перебрался в лигу WFCA, где одержал пять побед подряд и заключил контракт с UFC. В лучшей лиге мира у россиянина был достойный рекорд 6-2 перед поединком в Абу-Даби.

В соперники Нурмагомедов получил бойца из Таджикистана Муина Гафурова, который попал в UFC относительно недавно. Гафуров занимался боевым самбо и дзюдо, после чего решил попробовать себя в смешанных единоборствах. За свою карьеру выступал в таких лигах, как АСВ и ONE. В 2021 году пытался попасть в UFC через Претендентскую серию, но проиграл Чаду Анхелигеру раздельным решением судей. Оформив два нокаута в других лигах, Муин всё же получил контракт с UFC, правда, в дебюте уступил Джону Кастанеде.

Гафуров начал бой против Нурмагомедова довольно активно, но Саид, имея преимущество в росте, здорово сдерживал соперника на дистанции. Бойцы обменялись лоу-киками, после чего Гафуров пошёл в атаку: выбросил несколько оверхендов и решил пройти в ноги. Но это было фатальной ошибкой. Нурмагомедов уверенно встретил тейкдаун и поймал шею соперника на изящную гильотину у сетки. Дальше – дело техники. Саид закрыл захват, и через несколько секунд Муин был вынужден сдаться. Чуть больше минуты понадобилось Нурмагомедову, чтобы победить в этом бою и закрыть поражение от Джонатана Мартинеса.

Сразу после поединка Нурмагомедова и Гафурова в клетку вышли россиянин Икрам Алискеров и бразилец Варлей Алвес. Алискеров имеет колоссальный опыт в боевом самбо, становился чемпионом России и Европы, побеждал на Кубках мира. С 2012 года перешёл в смешанные единоборства и перед боем с Алвесом имел рекорд 14-1. Единственное поражение Икраму нанёс не кто-нибудь, а Хамзат Чимаев. Они провели бой в Brave, и Чимаев отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. С тех пор Алискеров не проигрывает.

Противостоял Икраму бразилец Варлей Алвес. Варлей не имеет каких-то высоких достижений, но яркие моменты в его карьере были. Один из них – победа над Колби Ковингтоном, Алвес стал первым бойцом, который сумел одолеть американца.

Но в бою с Икрамом бразилец был просто деклассирован. Алискеров начал поединок первым номером, Алвес же встречал Икрама мощными лоу-киками. Бразилец старался сокращать дистанцию, взрывался атаками, но Алискеров всё контролировал. В середине раунда Икрам неожиданно пошатнул соперника джебом: бразилец упал, но тут же вскочил на ноги. Но Алискерова, который почувствовал запах крови, уже было не остановить. Икрам зажал соперника у сетки, выбросил хай-кик, а после этого эффектно пробил в голову Алвеса двойным коленом в прыжке. Бразилец рухнул, Алискеров выбросил ещё несколько добивающих ударов, после чего рефери вмешался в поединок и остановил избиение Алвеса.