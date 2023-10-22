«Я в пустыне». Как отсутствие переводчика и опытного врача в UFC ломают карьеру Анкалаева

21 октября состоялся самый ожидаемый турнир года – UFC 294. Пять из шести российских бойцов завершили этот вечер удачно. Без победы остался лишь Магомед Анкалаев.

Его поединок в итоге завершился без решения. Джонни Уокер пропустил запрещённый удар в голову на экваторе первого раунда. Великан Анкалаев не заметил, что соперник находится на трёх точках опоры, и атаковал коленом. Но по лицу бразильца было заметно, что особенных проблем он не испытывает. Показалось, что спортсмен совершенно спокойно отдохнёт за предоставленный тайм-аут и вернётся в поединок. Но в итоге врач совершенно неожиданно для всех дал сигнал о том, что Джонни не сможет продолжать, а рефери остановил бой.

Уокер был в бешенстве. Сначала он оттолкнул судью, затем предложил Анкалаеву продолжить выяснение отношений. И только выход в октагон Даны Уайта немного усмирил пыл Джонни. Но у фанатов осталось много вопросов. Некоторые даже стали упрекать бразильца в актёрской игре. Ещё свежи в памяти болезненные воспоминания об утрате чемпионского пояса Петром Яном. Тогда Алджамейн Стерлинг изображал невероятные мучения. Но ведь теперь даже близко не было намёка на то, чтобы Уокеру было плохо.

И всё-таки Джонни продолжают подозревать в актёрской игре. Всё-таки бой протекал далеко не по его сценарию. Решения врача и рефери не понял глава промоушена RCC Николай Клименко: «Я не понимаю, что это за решение. Это игра Уокера, который сначала отказался, а потом решил показать, что готов? Анкалаев и Уокер с первых минут показывали хороший бой. Это не было даже близко похоже на удар, который мог остановить такой ожидаемый поединок. Впервые вижу, что доктор останавливает бой, а боец скачет и готов. Пусть это будет повод для красивого реванша. Терпения Магомеду на пути к титулу».

Стоит отметить, что некоторые вообще увидели в действиях Анкалаева преднамеренный удар коленом в голову. И настаивали на дисквалификации. Например, с такой возмущённой позицией выступил Конор Макгрегор: «Бой Джонни Уокера и Анкалаева признан несостоявшимся? Он получил нелегальный удар коленом по челюсти и не мог продолжать. Должна быть победа Уокера дисквалификацией. Какого чёрта бой признан несостоявшимся?»

Похоже, финальную точку в этой истории поставил на пресс-конференции Дана Уайт. Он заявил, что виной всему – неопытность врача и языковой барьер.

Дана Уайт глава UFC «Врач спросил у Уокера, понимает ли он, где находится. Джонни ответил: «Я в пустыне». Он не был не прав! Произошла накладка из-за языкового барьера. Плюс неопытность врача сыграла роль. Это отстой, но такое случается. Мы проведём работу над ошибками».

Конечно, отрадно, что глава такой большой организации спокойно признаёт ошибки, которые неизбежны при проведении турниров такого масштаба. Но только в этой ситуации самые большие проблемы не у UFC, а у Анкалаева. Сначала в абсолютно победном бою с Яном Блаховичем он остался без титула. А теперь после длительного простоя случился ноу-контест. Говоря откровенно, теперь о чемпионской гонке можно забыть на долгое время. Конечно, лига может организовать бойцам реванш, расставить все точки над «i». Но насколько это нужно прямо сейчас Магомеду – большой вопрос.