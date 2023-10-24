«Фьюри — недолечившийся наркоман». Из-за зависимости Тайсон был на волоске от смерти

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Легендарный британский боксёр остаётся непобеждённым. А теперь он проверит на прочность бывшего чемпиона UFC и невероятного ударника. Стоит отметить, что в карьере Цыганского короля бывали очень сложные моменты и неприятные страницы.

В октябре 2016 года боксёрское сообщество всколыхнули шокирующие откровения Фьюри. Тайсон рассказал, что долго употреблял наркотики: «Многое делал в жизни. Много принимал кокаина. Почему я не должен его принимать? Это же моя жизнь, не так ли? Так что могу делать, что хочу. Многие принимают кокаин. Какого чёрта это имеет отношение к чему-либо? Это не наркотик, повышающий работоспособность. Мою личную жизнь тоже хотят у меня забрать? В течение нескольких месяцев не был в тренажёрном зале, я был в депрессии. Никогда не принимал другие наркотики, а кокаин появился в течение последних месяцев».

Всё это привело к тому, что сорвался реванш с Владимиром Кличко. Тайсон дважды сдал положительный допинг-тест на кокаин. Негодовала даже семья спортсмена. Особенно не церемонился с выражениями дядя боксёра – Питер Фьюри: «Пребываю в отчаянии от того, насколько он низко пал. Известно, что наркотики никогда никому не помогали. А только усугубляли. Думаю, что к алкоголю и наркотикам его подвигло отсутствие людей, с которыми он мог бы поговорить. Если бы Тайсон делал это в здравом уме, я бы сейчас же прекратил с ним все отношения. Но я знаю, в каком состоянии он находится. Это продолжается уже несколько лет, но он держал ситуацию под контролем».

А ещё у Тайсона были проблемы с законом. Сообщалось, что Фьюри могут привлечь к уголовной ответственности за связь с главой ирландской криминальной группировки Дэниелом Кинаханом. Цыганского короля просто поставили перед фактом – он должен был прервать все связи. Тайсон так и поступил, поэтому и избежал наказания. Но вряд ли боксёр вспоминает те непростые моменты с приятными мыслями.

И всё-таки Фьюри справился с проблемами. Он рассказал, что был буквально на волоске от смерти, но смог взять себя в руки и спасти ситуацию: «Я был алкоголиком, я был наркозависимым, я был жирным, потому что я наркоман в плане еды. Не так много есть вещей, от которых я не был зависим, если честно. Но я выздоровел и чувствую себя лучше. Это битва, которую нам придётся продолжать и биться в течение всей нашей жизни. Я был на волоске от смерти. Но за жизнь стоит бороться».

В откровенность Фьюри и его избавление от зависимостей верят далеко не все. Очень любопытное мнение высказал мэтр отечественной спортивной журналистики Александр Беленький.

Александр Беленький авторитетный отечественный спортивный журналист «Фьюри — недолечившийся наркоман. И какой он будет в бою, одному богу известно. У него была очень серьёзная зависимость. И когда он откосил от боя с Кличко, Тайсон знал, что делал. Кличко — прекрасный боксёр, но тогда Фьюри был плох. Я не знаю, какой он сейчас. И никто не знает. Нам остаётся только гадать».

Остаётся надеяться, что опасения так и останутся опасениями. Тайсон – культовый боксёр, который радует фанатов фантастическим боксом. И очень хочется, чтобы ничего не мешало ему выходить в ринг. Сам Фьюри уже заявил, что после Нганну готов провести ещё 10 поединков. Хочется верить, что Тайсон сможет сохранить своё спортивное долголетие.