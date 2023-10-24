Терпел разгромные поражения и метался между странами. Почему Фьюри провалился в любителях?

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер. Его главными звёздами станут Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.

Первый идёт непобеждённым по профессионалам и считается настоящей легендой. А второй только дебютирует в ринге, но сразу попробует свои силы с таким опасным соперником. Стоит отметить, что до начала профессиональной карьеры Фьюри выступал по любителям. И там дела Тайсона складывались далеко не так гладко.

На любительском уровне Фьюри успел провести 35 поединков. И четыре из них завершились поражениями. Тайсон уступал Дэвиду Прайсу (дважды), Ивану Безверхому и россиянину Максиму Бабанину. Цыганский король никогда не проигрывал досрочно. Но всё-таки особенно больших успехов по любителям так и не добился. Например, не далась Фьюри олимпийская медаль. В 2008 году Тайсон даже не смог пробиться в состав британской сборной.

Самой главной проблемой Фьюри стало то, что он так и не смог определиться, кого хочет представлять, где хочет готовиться и проводить поединки. На протяжении долгого времени Тайсон балансировал между Англией и Ирландией. Безусловно, ни о какой стабильности не могло быть и речи. А промоутеры, которые видели потенциал парня, уже тогда пытались перетягивать одеяло на себя. В итоге Цыганский король постоянно менял методы и способы подготовки. Всё это привело к тому, что боксёр потерпел разгромное поражение от Прайса. Фьюри травмировал руку, а перевес Дэвида был колоссальным – 8:22.

Травмы стали ещё одним фактором, который очень сильно повлиял на любительскую карьеру Фьюри. С Прайсом Тайсон даже отправлял соперника в нокдаун. Но концовку отдал в одну калитку, потому что чувствовал боль и не мог полноценно работать одной рукой. Та же самая история повторилась в марте 2007 года. На пути встал Безверхий, к которому Фьюри подходил с двумя сломанными пальцами на правой руке. Конечно, в такой ситуации и не могло идти речи о победе. Тайсон героически выдержал сам поединок, что уже заслуживает уважения.

Обидное и очень болезненное поражение Фьюри нанёс и Бабанин, который разгромил соперника по очкам – 24:11. И он высказал свою точку зрения на проблемы, которые преследовали Цыганского короля на заре карьеры.

Максим Бабанин известный российский боксёр «Думаю, что всё это из-за команды. На любительском уровне ты боксируешь, достигаешь каких-то результатов, но на тебя особенно внимания никто не обращает. А на профессиональном уровне одна ошибка, ты проиграл один бой и уже не тот. Ты уже не Максим Бабанин и не Тайсон Фьюри, каждая ошибка может стоить твоей карьеры. Ты можешь завязать, или у тебя не будет гонораров. Поэтому до того момента, как Фьюри перешёл в профессионалы, им особенно не занимались. После перехода в профи за него взялась команда и очень качественно его ведёт».

В 2008 году Тайсон очень хотел пробиться на Олимпийские игры. Но отборочный турнир в Британии завершился для него разочарованием. В итоге пришлось искать другие варианты. Он пытался пробиться в составах сборных Ирландии и Уэльса. Но там национальные команды были полностью укомплектованы. Так разбилась мечта Цыганского короля взять золотую медаль Олимпиады. После этого Фьюри немного побоксировал в любителях и принял решение выйти на профессиональный уровень.

Вечные метания между странами и лагерями сделали своё дело. На любительском уровне Фьюри потерпел сразу четыре поражения. Но главное, что боксёр сделал правильные выводы. И попал к очень профессиональной команде, которая взрастила легендарного непобеждённого чемпиона.