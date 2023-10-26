Пресс-конференция Фьюри — Нганну: Тайсон и Фрэнсис устроили перепалку!

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер. В карде значится поединок боксёра из России. Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) будет биться с Агроном Смакичи (19-2, 17 KO). Оба обладают серьёзной нокаутирующей мощью, поэтому попытаются завершить поединок досрочно. А в главном событии вечера встретятся Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.
26 октября прошла официальная пресс-конференция, посвящённая турниру. Соперники получили возможность высказаться по поводу предстоящего поединка.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
🔥 И на этом пресс-конференция заканчивается!
Огненную пресс-конференцию выдали парни. И как же интересно, что именно завтра они покажут в ринге.
👀 А теперь битва взглядов! Что сейчас будет?
Какая же битва взглядов! Сначала по пояс оголился Тайсон Фьюри, а за ним и его отец. Не устоял и Фрэнсис Нганну, который решил показать свою актуальную форму.
💥 Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри устроили перепалку на пресс-конференции
«Я вырублю тебя в шестом раунде», — сказал Нганну на пресс-конференции.
«Я готов, я готов к бою. Я живу, как чемпион. Я вырублю тебя. Ты большая сосиска, большая толстая сосиска», — сказал Фьюри на пресс-конференции.
🔥 Как же хорош отец Фьюри!
Отец Фьюри пытался побежать к Майку Тайсону и тренеру Нганну. Вмешались охранники. Еле увели они этого разгорячённого мужчину! Какая экспрессия.
😆 Что происходит?!
Отец Тайсона Фьюри и Майк Тайсон просто начинают перекрикивать друг друга! Каждый называет имя своего любимца. Выглядит всё так, что они готовы накинуться друг на друга прямо сейчас. А тренер Фрэнсиса подливает масла в огонь.
🧍♂«Фьюри имеет две руки и две ноги, как и я». Нганну рассказал о совете от Майка Тайсона
«Я прошёл сложный лагерь. Это было очень по-разному, очень разный опыт для меня. Мне очень важно иметь своего тренера и Майка Тайсона за спиной. Я становлюсь лучше, я это чувствую. Первая вещь, которую мне сказал Майк Тайсон, что Фьюри имеет две руки и две ноги, как и я», — сказал Нганну на пресс-конференции.
👑 «Есть только один Цыганский король». Фьюри никому не намерен отдавать свою славу!
«Я счастлив быть здесь. Фрэнсис – большой человек. Но он – это всего лишь имитация. Многие могут имитировать. Но не каждый может сделать оригинал. Есть только один Цыганский король», — сказал Фьюри на пресс-конференции.
✨ «Мечта становится реальностью». Нганну высказался о предстоящем бое
«Мечта становится реальностью. Майк Тайсон здесь, рядом со мной. И я буду драться с Тайсоном Фьюри. Ещё четыре года назад я не мог представить, что это случится. Но я живу мечтой. Это не просто. Но я хочу, чтобы вы все услышали. Спасибо большое за такую возможность, за то, что это случилось. Я понимаю, что такой бой – это риск», — сказал Нганну на пресс-конференции.
😎 «Сними очки, сними эти очки!» Отец Фьюри разошёлся не на шутку
«Сними очки, сними эти очки! Но ты отлично выглядишь», — сказал отец Тайсона Фьюри в адрес Фрэнсиса Нганну на пресс-конференции.
😂 Отец Тайсона Фьюри готов разобраться даже с Майком Тайсоном
«Что я могу сказать? Удивительное событие в удивительном месте. Много людей соберутся здесь ради уникального дня. Я горжусь, что мы являемся частью такого события. И поэтому я хочу сказать, что я никого не боюсь. Я готов подраться даже с Майком Тайсоном», — сказал отец Тайсона Фьюри на пресс-конференции.
👏 Боб Арум также уверен в исключительности события. Ему хлопают все
«Это событие действительно уникальное. Мы собрали самого сильного представителя MMA и самого сильного боксёра. И мы увидим что-то уникальное. Мы имеем такую привилегию. Я никогда не нервничаю. Потому что я уверен, что мы это сделаем», — сказал Арум на пресс-конференции.
🤗 Тренер Нганну был красноречив и уверен в своём подопечном
«Мы счастливы быть здесь. Фрэнсис тяжело тренировался на протяжении трёх месяцев. Это не просто. Но мы победим в этом бою», — сказал тренер Нганну на пресс-конференции.
❤️ «Это событие, которое прославится». Уоррен уверен – бой получится фантастическим
«Это фантастическое событие, это фантастические чемпионы. Это событие, которое прославится», — сказал Уоррен на пресс-конференции.
🔥 Папа Фьюри вышел без объявления. И сразу наехал на Нганну!
Отец Тайсона Фьюри вышел на сцену без объявления. Сначала дружески потрепал Майка Тайсона, а затем наехал на Фрэнсиса Нганну.
🌟 Главные звёзды на сцене!
А вот и главные звезды вечера! Сейчас они получат возможность высказаться о предстоящем поединке.
👊 Алексей Тищенко — о бое Фьюри-Нганну: бокс без проблем победит
Двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, что бокс без проблем победит в этом противостоянии. У Нганну крайне мало шансов на победу в этом бою. Для Фьюри это будет лёгкий бой и лёгкие деньги», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
💥 Фабио Уордли и Дэвид Аделейе немного повздорили
Фабио Уордли и Дэвид Аделейе начали довольно дружелюбно. А затем внезапно перешли на повышенные тона. И всё-таки конфликт довольно быстро удалось погасить. А теперь ждём главных звёзд вечера!
🚨 Нганну встретился с Криштиану Роналду перед боем с Фьюри
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото с португальским форвардом Криштиану Роналду. В настоящий момент Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на матч «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – подписал фото Фрэнсис.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФРЭНСИСА НГАННУ
🔝 Участники соглавного события уже на сцене
К микрофонам вышли участники соглавного события. Фабио Уордли и Дэвид Аделейе обмениваются любезностями.
😱 Биспинг: если Фьюри проиграет Нганну, то его бой с Усиком будет под угрозой
Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг выдвинул предположение, что ожидаемый поединок Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком может оказаться под угрозой срыва, если британец не сможет одолеть бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, с которым у него назначен коммерческий бой.
«Если у Нганну получится включиться, то бой Фьюри и Усика 100% будет в опасности. Это риск, на который идёт Тайсон Фьюри, и ему нужно быть осторожнее. Каждый раз, когда вы недооцениваете противника, он может неожиданно укусить вас.
Вы видели такое ранее, когда чемпион слишком самонадеянно думал, что сможет пронзить соперника, и ему дадут огромный кусок пирога. Но этот бой — настоящая авантюра для Фьюри. Что произойдёт, если его нокаутируют? Что, если одна из ракет Нганну приземлится? Свет погаснет не только для Фьюри, но и для его боя с Александром Усиком», — приводит слова Биспинга Global Boxing News со ссылкой на Betway Sports.
😮💨 Тищенко: Нганну устанет так же, как Макгрегор устал в бою с Мейвезером
Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко считает, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну быстро устанет в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри.
«Думаю, бой с Нганну не повлияет на подготовку Фьюри к бою с Усиком. Мне кажется, для Тайсона это будет достаточно простой бой. Нганну не выстоит все раунды, устанет. Так же, как устал Макгрегор в бою с Мейвезером. Плюс это тяжёлый вес, так что он быстрее даже устанет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
🥊 Арсланбек Махмудов высказался о бое с Агроном Смакици на турнире в Эр-Рияде
«У соперника хорошая защита, он быстрый. Он сильнее моих предыдущих соперников, это заставит меня поменяться. Но это очередной шаг в моей карьере. Я никогда не могу быть уверен в том, что нокаутирую соперника. Но я выйду в ринг и сделаю свою работу. Сейчас весь мой фокус – на предстоящем оппоненте», — сказал Махмудов на пресс-конференции.
🤝 Вот это встреча!
🔥 Пресс-конференция стартовала! Ждём главных действующих лиц
Пресс-конференция стартовала! Ждём главных действующих лиц. Пока же высказываются молодые таланты.
💰 Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за бой
Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за предстоящий бой. По словам Дерека Чисоры, Цыганский король получит за поединок $ 50 млн. А Нганну, по предварительной информации, получит около $ 10 млн. Это обязательные гонорары боксёров за бой.
⏱ Роналду подарил Нганну часы за € 100 тыс.
Роналду подарил Нганну часы из лимитированной серии Heart of Ronaldo, выпущенной в сотрудничестве с Jacob & Co. Их стоимость оценивается в € 100 тыс.
❄️ Фьюри: Усик должен драться со мной в декабре, у него нет выбора
Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.
«Усик должен драться со мной в декабре, у него нет выбора. Он подписал контракт, поэтому, если он этого не сделает, он нарушит контракт и на него подадут в суд, так что у него действительно нет выбора», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
🎲 Максим Кузнецов дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну
Победитель Кубка Европы по боксу Максим Кузнецов поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Тайсон Фьюри – уникальный боксёр. Он не атлет, но очень сильный. Нганну пришёл из UFC, его немного тренировал Майк Тайсон. Он сильно бьёт, но нужно ведь донести удар. Я ставлю на победу Фьюри – он быстрый, выносливый и очень высокий. Чувствует себя как рыба в воде. Процентов 60 на 40, что Фьюри побьёт его», — сказал Максим Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🎯 Егор Мехонцев назвал сильные стороны Фрэнсиса Нганну
Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев поделился мнением о сильных сторонах франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну. 28 октября Нганну проведёт поединок с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Противостояние состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Он здоровый физически пацан, крепкий. Видно, что умеет подраться, а не побоксировать. Он может закатить Фьюри рубку в определённом эпизоде или раунде», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
♟«Это будет детский мат». Егор Мехонцев поделился прогнозом на бой Фьюри — Нганну
Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев высказался о поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Он пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«История понятна, и чем она закончится. Это вопрос времени. Вопрос того, насколько Фьюри будет сфокусирован, какие задачи перед собой поставит. Тайсон может провести хороший спарринг. Когда боксёр не боксирует, он умирает. Чтобы хорошо боксировать, нужно выступать. И он пытается быть активным. И неважно, что этот соперник не такой сильный. Я думаю, он его пройдёт достаточно уверенно, сделает это красиво.
В каких-то моментах и эпизодах Нганну ещё может иметь успех. Но когда начнётся полный расклад шахматной партии, будет детский мат», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
⚡️ Майк Тайсон рассказал, какую ошибку допустил Нганну сразу после тренировки по боксу
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, как начинались его тренировочные занятия с Фрэнсисом Нганну. Майк готовит Фрэнсиса к боксёрскому поединку с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Сначала я не думал, что всё будет проходить слишком хорошо. В первый день мне казалось, что наша тренировка получилась действительно упорной. На следующий день я спросил его, как он себя чувствует, и он сказал: «Великолепно». Я ответил: «Ух ты, это большая ошибка, тебе не следовало мне этого говорить». В тот день мы вернулись в зал, и больше он этого не говорил. Я хотел, чтобы он работал до тех пор, пока больше не сможет ходить. Это то, что делают чемпионы-супертяжи», — сказал Тайсон на канале Top Rank Boxing в YouTube.
❌🗣 Промоутер Фьюри объяснил, почему не хотел анонсировать бой с Усиком
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, поделился подробностями об анонсе боя своего клиента с украинцем Александром Усиком. Менеджер признался, что он не хотел бы объявлять о проведении данного поединка.
«Мы объявили об этом бое, потому что контракты на поединок должны были быть предоставлены всем организациям, особенно IBF, которая хотела организовать бой Усика против Филипа Хрговича. Так что мы должны были подписать контракты на объединительный бой. Такие поединки имеют приоритет над обычными титульными боями. И мы знали, что, когда мы подпишем контракты, кто-то сольёт информацию и посторонний человек распространит слухи о поединке. Поэтому мы решили самостоятельно объявили о бое. В идеальном мире я бы не стал этого делать. Я бы объявил бой против Усика после поединка Тайсона с Нганну», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
🧠 Тайсон Фьюри: иногда смотрю в зеркало и думаю, что я абсолютный гений
Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о своих ближайших поединках. 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он должен сразиться с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Затем должен состояться бой с украинцем Александром Усиком.
«Иногда смотрю в зеркало и думаю, что я абсолютный гений. Всего полгода назад я даже не знал, буду ли ещё когда-нибудь снова боксировать — и вот пожалуйста. Впереди просто поединок с Нганну. После будет ещё один большой бой. И вообще ещё столько всего впереди», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
🐸🐍 «Скрещивание жабы с гадюкой». Трояновский прокомментировал дебют Нганну в боксе
Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский поделился мыслями о предстоящем дебютном поединке франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в боксе. Соперником Нганну на ринге станет британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри.
«Вы знаете, к тем событиям, которое демонстрирует нам в последнее время телевидение – скрещивание жабы с гадюкой — уже все привыкли. Нормально», – сказал Эдуард Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
💪 Эдуард Трояновский сделал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну
Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Противостояние состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Думаю, Нганну не светит вообще ничего. Фьюри спокойно разберётся. Не знаю, может, на кону стоят большие деньги. Но я думаю, что Тайсону нужно двигаться дальше. А для него этот бой — точно не шаг вперёд. Для Нганну это возможность, деньги. Для него это шанс», — сказал Эдуард Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
⚽️ Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов
🤑 Фьюри: мне предлагали миллионы долларов за рекламу алкоголя и азартных игр
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос, почему отказывается от рекламных компаний алкоголя и азартных игр.
«У меня было много предложений от развлекательных компаний, поверьте мне, они предлагали большие сделки, миллионы долларов.
Индустрия фитнеса в Великобритании стоит £ 3,5 миллиарда. Алкогольная индустрия стоит £ 64 миллиарда. Это просто смешно. Множество преступлений совершено из-за алкоголя, множество автомобильных аварий… А сколько травм получено, ножевых и огнестрельных, сколько совершено ограблений?» — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media» — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
❗️ Важно! Время пресс-конференции изменилось
Организаторы решили немного изменить время проведения пресс-конференции. Теперь она стартует в 20:00 по московскому времени.
❌ Малиньяджи: Майк Тайсон не окажет влияния на Нганну, он нужен ради внимания
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Поли Малиньяджи высказался о предстоящем поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Майк Тайсон не окажет абсолютно никакого влияния на Нганну. Абсолютно никакого. Он выступает в роли заголовка, чтобы привлечь больше внимания. К несчастью, фанаты MMA – самые глупые среди всех видов спорта.
Они считают, что Майк Тайсон изменит ситуацию и подтолкнёт Нганну. На самом деле, любой, кто понимает бокс, знает: для того, чтобы перенять стиль Тайсона, нужно быть низким. Маятник Тайсона не предназначен для высоких парней. Это контрпродуктивно для них. Нганну ниже [Фьюри], но не настолько. И он не обладает должной скоростью, чтобы реализовать тактику Тайсона», — приводит слова Малиньяджи OLBG.
👀 Фьюри: Великобритания — очень небезопасное место
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём опыте пребывания в Саудовской Аравии, где состоится его поединок с экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Саудовская Аравия – безопасное место. Здесь нулевая преступность. Думаю, я мог бы потерять часы за миллион фунтов, и никто бы их не тронул. И на то есть причины. В Англии вы можете ударить кого-нибудь ножом, выстрелить в кого-то, ограбить и получить за это около пяти лет. Иногда и больше, 25 лет, но так и должно быть.
Великобритания — очень небезопасное место. Я чувствую себя намного безопаснее здесь, чем в Лондоне. Раньше я только и думал о том, чтобы, не дай бог, что-то не так сказать или сделать», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
💥 Тайсон Фьюри объяснил, почему ушёл из школы в 10 лет
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём становлении в боксе.
«Мы оба с Джошуа выбрались из полного дерьма, не стоит забывать об этом. И теперь мы мультимиллионеры. Это нужно уважать.
И никогда толком не ходил в школу, я ушёл из школы в 10 лет, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать боксёром. У меня вообще не было денег, я добирался до зала пешком. У меня были дерьмовые порванные перчатки. Моя экипировка воняла и была продрана.
Ола Афолаби, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, отдал мне перчатки, когда я только стал профессионалом. Они были порваны, я и проносил их четыре года! Я носил их, пока они не сгнили», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
🧠 Россиянин, побеждавший Фьюри, рассказал, как нужно действовать Нганну
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
«Если взять мою подготовку — я бы тоже изо всех сил готовился, но ничего не ждал в дальнейших раундах. Я бы, наверное, приложил все силы к тому, чтобы ему урон побыстрее нанести, попасть больше ударов. Тактика – победи или упади. Но если брать меня сейчас, я бы всё равно вышел с одним планом: либо ударить, либо проиграть», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🐂 «Он — бык, я — матадор». Фьюри объяснил уверенность в победе над Нганну
29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. В преддверии боя Фьюри провёл открытую тренировку, после которой поделился мотивацией на бой и объяснил, почему его победа — наиболее вероятный исход.
«Я показал лучшую версию себя. Желаю ему удачи, если он сможет со мной справиться. Я порхаю как бабочка, хотя вешу 120 килограмм, можете поверить? И рост 206 сантиметров — а как я двигаюсь! Это шокирует и даже выглядит нечестным, но это происходит.
Он — бык, а я — матадор! В 99,999% побеждает матадор. Фрэнсис Нганну — огромная жирная колбаса. Вот почему он не снимает верх, он стесняется своего тела. Если бы это зависело от Фрэнсиса, он бы дрался в футболке, факты!» — приводит слова Фьюри Fightnews.
🐺 Фьюри дал совет Волкановски после поражения от Махачева
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри дал совет бойцу UFC Александру Волкановски после его поражения в поединке с Исламом Махачевым.
«Я видел бой Волкановски с Махачевым. Посоветовал бы Александру просто идти вперёд. Он очень классный профессиональный спортсмен. Ты всегда можешь победить или проиграть. Нужно просто встать, отряхнуться и вернуться, чтобы продолжать надирать задницы», – приводит слова Фьюри The MAClife.
6️⃣ Максим Бабанин: думаю, Нганну не выдержит больше шести раундов
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, дал прогноз на его предстоящий поединок с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.
«Думаю, всё будет зависеть от Фьюри. Если это больше показательный бой, то Тайсон даст Нганну поработать пять-шесть раундов. Если Фрэнсис начнёт сильно наглеть, Фьюри быстро всё это закончит. А если это выставочный бой, люди захотят посмотреть не быстрый поединок, а хотя бы пять раундов. Я думаю, раундов шесть — больше Нганну не выдержит.
Они думают, что приходят из UFC, но они приходят в бокс. А он поделён по частям – руки, ноги, голова. В UFC где-то упал, борешься, валяешься. Здесь всё чётко поделено – руки и ноги. Ты думаешь головой о том, как тебе ударить рукой, куда отпрыгнуть, подойти ближе, уклониться. У них самая главная сложность будет заключаться в этом. Подстроиться под настоящего профессионального боксёра сложнее всего», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
❌ Нганну отреагировал на новость об отмене боя Джонса и Миочича на UFC 295
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на травму Джона Джонса в преддверии назначенного на UFC 295 титульного боя со Стипе Миочичем.
«Думаю, это печальная новость. Новость о травме атлета никогда не бывает хорошей — особенно когда травму получают на тренировке. Надеюсь, что он поправится. Мне было бы очень интересно посмотреть этот бой и узнать, кто победит в нём.
В чём-то подобном нельзя никого винить. Это то, что может случиться с кем угодно. Сомневаюсь, что это могло быть продумано, поэтому ситуация — полный отстой», — сказал Нганну MMAJunkie.
🦵 Бабанин – о Нганну: человек пришёл в бокс с улицы. Может, он с ноги ударит случайно?
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся со звёздным британцем Тайсоном Фьюри на любительском ринге, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.
«Человек пришёл с улицы, и ты не знаешь, как он поведёт себя в боксе. Может, он тебя с ноги ударит случайно? Бывает, стоишь в паре с кикбоксёрами и видишь, как у них нога поднимается на рефлексе. Ноги вылетают вместе с руками — ты должен быть готов к этому. А Нганну дрался в UFC, и у него может вылететь всё что угодно. Но в этой ситуации всё зависит от судьи. Он должен пресекать такую тему», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🩸 «Это будет жестокий нокаут». Оверим дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну
Бывший претендент на титул UFC в тяжёлой весовой категории Алистар Оверим оценил шансы Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, бой которых назначен на 29 октября и состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это не просто шанс — я верю, что он победит. Я смотрю на бои немного иначе, понимаете? Конечно, я в игре уже 30 лет, но я смотрю на паттерны, на какие-то мелкие детали немного по-другому. Считаю, что Нганну удивит мир, потрясёт его. Это связано и с тем, что зрители недооценивают бойцов UFC и то, что делают бойцы ММА. Здесь много деталей, а боксёры достаточно односторонние. Да, Тайсон лучший, но Фрэнсис — здоровый парень, очень здоровый», — сказал Оверим MMA Fighting.
❓ Саудовцы очень много заплатили Тайсону, чтобы он делал вид, что тренирует Нганну?
Обозреватель смешнных единоборств Кевин Йол рассказал о роли Майка Тайсона в подготовке бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.
«Мне сказали, что саудовцы очень, очень достойно заплатили Майку Тайсону, чтобы он играл роль тренера Фрэнсиса Нганну. Они обращаются к звёздным боксёрам, таким как [Мэнни] Пакьяо, Джордж Форман, Флойд Мейвезер и другим, чтобы они были вовлечены.
Он [Тайсон] не тренировал Фрэнсиса, но было решено, что его присутствие привлечёт больший интерес к событию. Дьюи Купер тренировал его», — сообщил Йол в соцсети Х (ранее Twitter).
🔥 Бернард Хопкинс сказал, как закончится бой Фьюри — Нганну
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке между чемпионом в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это не более чем гонорар для Тайсона Фьюри. И я поставлю всё, что захочу, на него. Это развлечение высокого уровня, и всё благодаря Тайсону Фьюри. Фьюри победит нокаутом в пределах пяти раундов», — сказал Хопкинс в подкасте Джо Рогана.
Где смотреть пресс-конференцию перед боем Фьюри — Нганну
«Чемпионат» осветит основные события вечера, а также приведёт главные цитаты его участников.
😂 «Сбросил 68 кг». Фьюри иронично высказался о подготовке к бою с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.
Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете», — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.
Дата и время пресс-конференции перед боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
26 октября состоится официальная пресс-конференция, посвящённая турниру. Соперники получат возможность высказаться по поводу предстоящего поединка. Старт события — в 21:00 по московскому времени.
😤 «Майк Тайсон, ты предатель». Отец Фьюри — о том, что Тайсон тренирует Нганну
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, поделился своим мнением о фигуре Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.
«Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Смотрите, он [Тайсон Фьюри] не сделает ни одного шага назад», — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.
Где смотреть турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.
😱 Тайсон Фьюри рассказал, сколько боёв планирует провести после поединка с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что после поединка с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну планирует подписать контракт ещё на десять боёв.
«Я собираюсь подписать ещё один контракт на десять боёв. Собираюсь попробовать свои силы и посмотреть, с кем я смогу заключить выгодную сделку ещё на десять поединков. А какие могут быть варианты? Я выйду на пенсию, и у меня много денег, много достижений. Но мне 35. В боях я чертовски счастлив. Это всё, что я когда-либо делал. Так что было бы глупо сейчас отказываться от этого, учитывая, что я зарабатываю миллионы долларов и получаю от этого массу удовольствия», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Когда пройдёт турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
Боксёрский вечер с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.
🤔 Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению Фьюри, бой с Нганну для него сложится тяжелее, чем противостояние с украинцем Александром Усиком.
«Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом. Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Полный кард турнира
- Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
- Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
- Джозеф Паркер – Саймон Кин;
- Карлос Такам – Мартин Баколе;
- Арсланбек Махмудов – Агрон Смакици.