Цыганский король разобьёт мечту экс-чемпиона UFC? Где смотреть бой Фьюри — Нганну

Фрэнсис с детства мечтал попасть в профессиональный бокс, но может быстро обжечься.

Дата и время боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. Он вызывает особенный интерес, поскольку в главном событии столкнутся Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Бывший чемпион UFC перебирается в профессиональный бокс, дебютирует в ринге. А Цыганский король получит прекрасную возможность проверить свои силы. Поединок будет проходить в 10-раундовом формате.

Турнир стартует в 18:00 по московскому времени. Ориентировочно боксёры выйдут в ринг после 21:00 мск.

Прямая трансляция боя Фьюри — Нганну

В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера в своей онлайн-трансляции.

Полный кард боксёрского вечера

Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;

Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;

Джозеф Паркер – Саймон Кин;

Карлос Такам – Мартин Баколе;

Арсланбек Махмудов – Агрон Смакичи.

Материалы о предстоящем событии

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников выразил мнение, что бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну будет тяжело в боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Нганну не вывезет. Честно, если бой будет 12 раундов… По мне — три раунда, и даже это много, и всё. Нганну будет просто стоячий мешок, который Фьюри просто будет избивать», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Также о предстоящем поединке высказался известный российский боксёр Максим Бабанин, который побеждал Фьюри по любителям.

«Это бокс, профессиональный бокс. Лаки-панч никто не отменял. Но если такие боксёры, как Джошуа и Уайлдер, не смогли у него выиграть, то у Нганну нет никаких шансов. Если Фьюри готов, а он готов, всё будет нормально. Победа будет за ним», – сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.