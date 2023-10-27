Есть ли шансы у экс-чемпиона UFC? Тотальный разбор боя Нганну и Фьюри

28 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира встретятся чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, который дебютирует на профессиональном ринге.

Уже многое сказано про предстоящий бой. Понятно, что для обоих это в первую очередь отличная возможность заработать, причём заработать очень много, а в случае с Нганну – баснословно много.

Но что же со спортивной составляющей? Интриги в ней действительно нет, как считают многие эксперты, или же всё же у Фрэнсиса есть шанс преподнести сенсацию? Если он и существует – то катастрофически мал. Победа Нганну будет не просто апсетом, а, пожалуй, главной сенсацией во всём мировом боксе в XXI веке.

Когда многие пишут о преимуществах экс-чемпиона UFC в предстоящем поединке, о его шансах победить, то, конечно, упоминают его физическую мощь. И в этом есть логика. Ни для кого не секрет, что Нганну одарён природной силой и в смешанных единоборствах выключал свет своим оппонентам, причём делал это так, что за соперников Фрэнсиса становилось страшно.

Но всё это было, во-первых, в привычных для него условиях, а во-вторых, с парнями, которые либо уступали ему в габаритах, либо были примерно равны в размерах. Но с Фьюри совершенно другая ситуация. Тайсон – настоящий гигант супертяжёлого веса. 206 сантиметров роста против 193 у Нганну, превосходство в весе и в размахе рук – здесь всё на стороне Фьюри, и с подобными соперниками Фрэнсис ещё не сталкивался. На заключительной пресс-конференции Тайсон и Фрэнсис провели очередной стердаун, на котором даже значительно похудевший Фьюри выглядит гораздо больше своего оппонента.

Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

И при этом очень примечательна открытая тренировка, которую провели боксёры в преддверии поединка. Она отражает положение дел, которое складывается совершенно не в пользу экс-чемпиона UFC. Нганну первый появился в ринге, немного размялся, а затем поработал по лапам, и выглядело это очень странно: как будто Фрэнсис находился в замедленной съёмке. Удары Нганну, конечно, тяжёлые, но при этом скорость и техника француза как у начинающих юниоров. Это было заметно и раньше: Фрэнсис уже выкладывал видео со своей тренировки с Майком Тайсоном, и был высмеян отцом Фьюри.

«Надеюсь, это шутка и она рассчитана на то, чтобы посмеяться. Потому что если это не так, то у него нет шансов. У него нет ни единого шанса в аду. Он не завершит и первый раунд. Скорее всего, это будет самый быстрый нокаут Тайсона. Если это то, что у него есть, — что ж, бог ему в помощь, он будет разбит в пух и прах. Это всё, что я хочу сказать. Это стыдно. Если это то, что он может сделать на публичной тренировке, то не стоит беспокоиться о нём как о сопернике. Это позор», — приводит слова Джона Фьюри MMA Fighting.

На фоне Нганну Фьюри казался просто легковесом: двухметровый британец буквально порхал по рингу во время открытой тренировки, и разница в уровнях подготовки спортсменов оказалась колоссальной.

В бою Фьюри в привычной для себя манере будет работать с дистанции за счёт габаритов и просто перебивать Нганну с помощью скорости и техники. При этом не стоит забывать, что британец в день боя весит больше 120 кг, и все его удары, которые на первый взгляд кажутся лёгкими и быстрыми, на самом деле крайне тяжёлые: Уайлдер, который провёл с Цыганским королём три боя и во всех побывал в нокдаунах, а два из них проиграл досрочно, соврать не даст.

Шанс Нганну же заключается в том, чтобы прорваться на среднюю и ближнюю дистанцию и срубить Фьюри, боксировать с Тайсоном на дистанции для Фрэнсиса – просто утопия. Думается, он и сам это понимает, поэтому в стартовых раундах постарается быть агрессивным и будет вкладываться в каждый удар, пока есть силы.

Но нанести урон Фьюри Фрэнсису будет крайне сложно. У Тайсона отличная и, пожалуй, лучшая среди тяжеловесов работа на ногах, превосходная работа корпусом в защите. Ну, и, конечно, про фирменные грязные приёмы от Цыганского короля не стоит забывать: даже если Нганну сблизится, то Тайсон тут же завлечёт его в клинч, где всем весом повиснет на Фрэнсисе, да ещё и набросает ударов. Просто стоять перед Нганну, как соперники француза в UFC, Тайсон не будет.

Есть ощущение, что Фрэнсиса может не хватить и на пару раундов. Если Фьюри будет работать в полную силу, «кормить» француза джебами и двойками с дистанции, изнурять в клинче, то Нганну придётся крайне непросто. А учитывая далеко не лучшую функциональную подготовку Фрэнсиса, непривычный для него формат раундов и формат самого боя, всё может закончиться довольно быстро.

Вопрос лишь в том, захочет ли Фьюри работать в полную силу или же он будет устраивать шоу, играть на публику и даст Нганну «дожить» хотя бы до середины боя? Всё зависит от Цыганского короля, который на бумаге является безоговорочным фаворитом.

Да, можно вспомнить мнение, что у нокаутёра всегда есть шанс, а Нганну, безусловно, является этим самым нокаутёром. Но сколько таких нокаутёров прошёл Фьюри? Одна трилогия с Уайлдером чего стоит: в первом бою Тайсон поднялся после такой пропущенной двойки, от которой другие боксёры очнулись бы только на больничной койке. Так что держать удар британец точно умеет, а кроме мощных размашистых ударов, Нганну нечего предложить Тайсону. Поэтому сценарий поединка будет в руках Фьюри, и, кажется, только он знает, когда и как этот бой закончится.