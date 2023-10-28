«Он — жирная сосиска!» Даже пузатый Фьюри всё равно не оставит шансов Нганну

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28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. Организаторы постарались на славу и свели в профессиональном ринге двух суперзвёзд. В главном событии турнира зарубятся Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.

Соперники уже готовы к поединку. Но в сенсационный результат верится с огромным трудом. Фьюри прямо сейчас выглядит намного сильнее Нганну. Конечно, экс-чемпион UFC всё-таки дебютирует в профессиональном боксе, реализует свою детскую мечту. Но складывается впечатление, что сам поединок превратится в форменное избиение.

Фьюри всем своим видом показывает тотальную уверенность в собственных силах. Тайсон шутит и заигрывает с публикой, позволяет себе щекотать соперника во время стердауна. А всё потому, что он прекрасно понимает превосходство во всех компонентах. Бокс – это не профессиональные смешанные единоборства, где можно затащить соперника в борьбу и лишить его преимущества в скорости. На ногах Цыганский король ощутимо сильнее, что продемонстрировала и открытая тренировка. Фьюри буквально «танцевал» в ринге, а Нганну едва по нему перемещался. Причина стала понятна на взвешивании. Фрэнсис стал самым тяжёлым соперником в карьере Тайсона – 123,4 кг.

А ведь российский боксёр Максим Бабанин, который побеждал Цыганского короля, ждал совсем другого. Он был уверен, что Нганну постарается сбросить побольше веса, чтобы быть быстрее Тайсона: «Набирать под бой Нганну не будет. Ему это невыгодно, он будет тяжёлый. Скорее всего, Фрэнсис, наоборот, сбрасывает вес, чтобы быть побыстрее. Ставка будет сделана на первые раунды. Ему просто не хватит сил терпеть».

Это понимает и Фьюри, который на протяжении предварительных активностей постоянно насмехался над Нганну. Он намекал на то, что у соперника даже больше лишнего веса, чем у самого Тайсона.

Тайсон Фьюри британский чемпион WBC в супертяжёлом весе «Я думаю, он — большая жирная сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс — это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну».

При всём этом в плане габаритов Фьюри намного мощнее соперника. Он выше на 13 сантиметров, что может стать большой проблемой для Фрэнсиса. А ещё Тайсон имеет более солидный размах рук – 216 сантиметров на 211. Поэтому Нганну будет очень непросто работать на дистанции. Ему нужно будет сокращать расстояние. Но скорость Фьюри позволит ему быстро замучить соперника.

Сложно даже сопоставлять опыт соперников. Фьюри – непобеждённый чемпион. Он успел провести в профессиональном ринге 34 поединка. Он сражался с лучшими представителями дивизиона, никогда не давал слабину. И теперь выходит на противостояние с дебютантом с позиции силы. Но опыта Тайсона совершенно точно хватит, чтобы ответственно подойти к противостоянию, не допустить недооценки соперника.

Пока Фьюри получает большое удовольствие от происходящего. Он получит очень «жирный» чек за поединок с дебютантом, которого должен без особенных проблем сносить с пути. А главное, поединок продлится ровно столько, сколько этого захочет Цыганский король. Нганну решил пойти ва-банк и поставить всё на один точный удар. Но таким рискованным решением просто загнал себя в угол. Тайсон больше, быстрее и опытнее.