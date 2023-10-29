Нганну нагло ограбили? Экс-чемпион UFC заслужил победу, но её отдали Фьюри

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии сошлись Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Для Хищника поединок стал первым в профессиональном боксе. А вот Цыганский король является непобеждённым чемпионом.

Говоря откровенно, поединок сложился максимально неожиданным образом. Фьюри побывал в нокдауне, смотрелся не намного лучше Нганну и победил лишь раздельным решением судей. И это в бою, который для оппонента стал дебютным! А после поединка на лице Цыганского короля были заметны очень серьёзные повреждения. Никакой лёгкой прогулкой даже не пахло, Тайсон был на волоске от поражения.

Нужно признавать, Нганну разбил все доводы скептиков в пух и прах. Самое главное, получилось функционально выдержать 10 раундов. А ведь многие говорили о том, что Фрэнсис не додержится и до экватора поединка. Но даже в заключительных трёхминутках экс-чемпион UFC не забывал мощно идти на соперника и выкидывать целые серии ударов. В восьмом раунде за Цыганского короля даже стало страшно, таким мощным градом атак осыпал оппонента Нганну.

В глаза бросалось то, что Фрэнсис не обучен хитростям профессионального бокса. Он даже не пытался наносить удары в клинче, просто вис на сопернике. Да и в плане движений всё пока далеко не так хорошо отточено. Но стоит напомнить, Нганну дебютировал в профессиональном боксе. В поединке с чемпионом мире. И ни в чём ему не уступил. А после нокдауна даже начало казаться, что Фрэнсис вполне может заполучить победу, совершить невероятный апсет.

Дело дошло до судейского решения. И это уже стало сенсационным результатом. А там рефери отдали победу Фьюри раздельным решением – 95-94, 96-93, 94-95. Даже это уже можно считать большим успехом для экс-чемпиона UFC. Но он ни в чём не уступал Цыганскому королю. И сделал то, что не удавалось многим профессиональным боксёрам – Хищник отправил соперника в нокдаун. Судьи остались на стороне Фьюри. Но всё это выглядит настоящим ограблением. Реакция трибун была красноречива – они недоумевали от вынесенного решения. Пусть Нганну и не повесил на своё плечо пояс, но «народным» чемпионом точно стал.