Почему Нганну выглядел лучше Фьюри? Разбираем все детали сенсационного боя

Минувшей ночью в Саудовской Аравии состоялся едва ли не главный вечер профессионального бокса в календарном году. В главном событии грандиозного шоу встретились чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Практически все считали фаворитом Фьюри: действующий непобеждённый чемпион мира встречался с дебютантом в профессиональном боксе. Но на деле дебютант сумел удивить не только Тайсона, но и экспертов, отправив Цыганского короля в нокдаун и пройдя всю дистанцию. Фьюри с трудом победил раздельным решением судей, что ещё долго будет обсуждаться среди любителей бокса, так как бой действительно получился близким. А за счёт чего Нганну сумел показать конкурентный поединок там, где никто не давал ему никаких шансов?

В первую очередь нужно сказать о психологическом превосходстве Нганну ещё до поединка. Да, Фьюри отличный трэштокер и всем видом показывал, что без проблем разберётся с экс-чемпионом UFC, но на деле на нём была колоссальная ответственность. Титул, конечно, не стоял на кону, но стояло нечто большее – репутация. Тайсон просто не мог допустить поражения, потому что получил бы огромное количество хейта. Тем более что возле ринга сидел Александр Усик, бой с которым мог бы сорваться. Всё это давило на Фьюри, каким бы психологически устойчивым он ни был. А для Нганну это был бой, в котором он ничего не терял. Никто не удивился бы ни поражению в первом раунде, ни нокауту, поэтому Фрэнсис чувствовал себя свободнее, и периодически это ощущалось.

Фьюри подошёл к поединку далеко не в оптимальной форме. Да, британец говорил, что сильно похудел и привёл себя в порядок, но в бою было видно, что Тайсон сам не свой. Не было особой лёгкости, которая присуща Цыганскому королю, не было скорости, за счёт которой он забирал победы во многих своих боях. Даже на фоне далеко не самого скоростного Нганну Фьюри не особо выделялся. А Фрэнсис, наоборот, приятно удивил своей подготовкой. Выстоял все десять раундов, хотя мало кто думал, что француз камерунского происхождения на такое способен. Да, в определённых моментах Нганну начинал задыхаться, дышал ртом и заметно уставал, но затем пересиливал себя и возвращался в бой.

Нганну здорово подготовился не только функционально, но и тактико-технически. Удивила собранность Фрэнсиса на протяжении всех десяти раундов. Да, были моменты, когда Нганну забывал про план и бросался на Фьюри со своими фирменными «размахайками» из ММА, но никакого эффекта это не приносило: напротив, Тайсон в такие моменты здорово контратаковал. Но таких эпизодов было не так много. В основном Фрэнсис выдерживал стойку, старался поддавливать Фьюри, зажимать того у канатов. Нганну работал двойками, проверял корпус и был крайне хорош для дебютанта, тем более в бою с чемпионом мира.

Если Фьюри не особо готовился к предстоящему поединку, то Фрэнсис и его команда проделали отличную домашнюю работу. Левый чек-хук от Нганну залетал и в первых двух раундах, и в итоге стал причиной нокдауна: это была явная заготовка от экс-чемпиона UFC. По ходу боя Фрэнсис неоднократно менял стойки, чтобы запутать Фьюри — и снова мы видим: Нганну готовился к этому поединку гораздо серьёзнее, чем британец.

Нганну удивил и крепкой челюстью. Да, Фьюри в этом поединке был сам не свой, но всё же моментами в нём просыпалась его агрессия. В некоторых раундах Тайсон доносил до цели и двойки, и «почтальона», но Нганну держал удар довольно уверенно.

Нельзя не сказать, что нокдаун в третьем раунде сильно повлиял на ход боя. Фьюри, встретившись с хуком Нганну, понял, что нужно избегать таких свиданий с настолько мощными кулаками. В последующих раундах Тайсон действовал значительно осторожнее и при любой потенциальной опасности клинчевал Нганну.

К слову про клинч, которого было довольно много. Здесь Фрэнсису не хватило боксёрского опыта Фьюри, потому что, когда Нганну просто обнимал Тайсона, британец успевал и по корпусу насыпать, и по затылку как бы невзначай ударить, посл чего всем весом повисал на Фрэнсисе, забирая силы. Всё в лучших традициях Цыганского короля, и эти микроэпизоды складывались в пользу Фьюри.

Конечно, боксёрский опыт Фьюри в этом поединке сыграл, пожалуй, главную роль. Тайсон забирал эпизоды в, казалось бы, проигранных раундах, ловил Нганну на усталости и своей активностью, джебами с дистанции и количеством ударов забирал отрезок в свою пользу. В особо тяжёлых ситуациях выручал клинч, к которому Нганну не был готов.

Можно много говорить и рассуждать о том, что Фьюри был сам не свой, плохо двигался, мало бил, у него не было привычной скорости. Но это проблемы только Тайсона, который или недооценил соперника, или попросту не готовился. Нельзя принижать успех Нганну. Это был совсем не тот Фрэнсис, который бросался на условного Розенстрайка с серией колхозных размашистых ударов. Нет, это был настоящий боксёр Нганну, причём боксёр довольно неплохой. Фрэнсис и его команда провели отличную работу и точно заслужили реванша. Фьюри сказал, что даст второй шанс Нганну, но сначала нужно подраться с Усиком. Посмотрим, как будут развиваться события. В боксе бывает всё.