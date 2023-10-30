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UFC Fight Night 231, Ринат Фахретдинов — Элизеу Залески, Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов, Армен Петросян — Виейра

UFC Fight Night 231: российский десант в Сан-Паулу и бой бразильского Хабиба. LIVE
Яхья Гасанов
Ринат Фахретдинов и Абусупьян Магомедов
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В карде выступят Ринат Фахретдинов, Абусупьян Магомедов и Армен Петросян.

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Жаилтона Алмейды, который хочет стать чемпионом в стиле Хабиба Нурмагомедова, и Деррика Льюиса. В карде также сразу несколько россиян, которые проведут свои поединки против бразильских бойцов.

Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда, и его соперником станет Кайо Борральо, который идёт на четырёх победах в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфу Виейрой, а новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Элизеу Залески дос Сантосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Полный кард турнира UFC Fight Night 231
Live Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 231

Основной кард:

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Габриэль Бонфим — Николас Далби

Родриго Насименто — ДонТэйл Мэйс

Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов

Родолфо Виейра — Армен Петросян

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел

Предварительный кард:

Элвис Бреннер — Эстебан Рибович

Виктор Уго — Даниэль Маркос

Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов

Витор Петрино — Модестас Букаускас

Анджелла Хилл — Дениз Гомес

Лукас Александер — Давид Онама

Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис

Кайе Фернандес — Марк Диакези

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