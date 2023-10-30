UFC Fight Night 231: российский десант в Сан-Паулу и бой бразильского Хабиба. LIVE

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Жаилтона Алмейды, который хочет стать чемпионом в стиле Хабиба Нурмагомедова, и Деррика Льюиса. В карде также сразу несколько россиян, которые проведут свои поединки против бразильских бойцов.
Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда, и его соперником станет Кайо Борральо, который идёт на четырёх победах в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфу Виейрой, а новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Элизеу Залески дос Сантосом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Полный кард турнира UFC Fight Night 231
Основной кард:
Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис
Габриэль Бонфим — Николас Далби
Родриго Насименто — ДонТэйл Мэйс
Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов
Родолфо Виейра — Армен Петросян
Исмаэль Бонфим — Винс Пичел
Предварительный кард:
Элвис Бреннер — Эстебан Рибович
Виктор Уго — Даниэль Маркос
Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов
Витор Петрино — Модестас Букаускас
Анджелла Хилл — Дениз Гомес
Лукас Александер — Давид Онама
Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис
Кайе Фернандес — Марк Диакези