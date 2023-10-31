«Грохот в джунглях». Как Мохаммед Али переиграл и уничтожил Формана

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

В 1974 году тогда ещё неизвестный Дон Кинг взялся за организацию одного из самых громких поединков в истории мирового бокса. Промоутеру удалось организовать встречу легендарного Мохаммеда Али с Джорджем Форманом. Бой известен под названием «Грохот в джунглях» и проходил в Африке, а его организация сопровождалась сложными переговорами об огромных по тем временам гонорарах, помогали связи Дона Кинга с диктаторами.

Форман подошёл к поединку на выдающейся серии из 40 побед в 40 поединках, 37 из которых были добыты нокаутами. Джордж считался одним из сильнейших панчеров в истории бокса и был фаворитом перед боем с Мохаммедом Али. К слову, оба боксёра в преддверии очной встречи победили Кена Нортона и Джо Фрейзера. Изначально бой Али и Формана был запланирован на сентябрь 1974 года, но в итоге состоялся 30 октября в Заире. Чтобы адаптироваться к климату, бойцы прибыли в Африку заблаговременно и уже там активно раскручивали противостояние. Али, к примеру, выдал памятную фразу: «Видел, как Форман проводил бой с тенью и проиграл».

Начало поединка осталось за Джорджем, который регулярно зажимал Мохаммеда к канатам и старался забить его там. Али выдержал град тяжёлых ударов, которые приходились преимущественно в корпус, а сам пытался найти правым кроссом голову соперника. Впрочем, Форман наносил куда больше ущерба. Сам Али позже признавал, что удары его соперника были настолько мощными, что он начал испытывать галлюцинации. Однако у таких серийных атак Формана была и обратная сторона медали. Джордж вымахивался и уставал, климат всё равно вносил свои коррективы в поединок.

В середине боя ситуация начала стремительно меняться, потому что чемпион катастрофически сдал. Али уже захватил инициативу и начал серьёзно перебивать выдохшегося оппонента, едва стоявшего на ногах. В концовке восьмого раунда Мохаммед выпустил серию ударов с двух рук и отправил Формана на канвас. Тот попытался подняться и даже почти сделал это на счёт «девять», но рефери остановил поединок. Джордж, конечно, позднее возмущался, но зря — в его состоянии он всё равно не продержался бы долго.

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Али после боя в очередной раз назвал себя величайшим боксёром: «Я говорил вам, что я величайший чемпион за всю историю. Я говорю вам сегодня, что я всё ещё величайший за всю историю. Никогда больше не говорите, что я проиграю. Никогда не называйте меня отстающим, пока мне не исполнится 50».

Форман, несмотря на поражение, оставался одной из главных звёзд в этом виде спорта. Правда, в 1977 году Джордж на десять лет покинул бокс и стал проповедником. После этого он вернулся и в 45 лет вновь стал чемпионом мира.

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