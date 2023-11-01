«Мне тоже дарили два «мерседеса». Саид Нурмагомедов — о дорогих подарках и UFC

21 октября на грандиозном турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) было много россиян. Одним из самых ярких стал Саид Нурмагомедов. Он вышел в клетку и за 73 секунды финишировал Муина Гафурова «гильотиной».

Россиянин закрыл поражение и теперь имеет профессиональный рекорд – 18-3. Мы поговорили с Саидом о прошедшем поединке, планах на ближайшее будущее и самых интересных личностях из мира MMA.

– Бой прошёл очень быстро. Какой план был выбран на этот поединок?

– Я знал, что соперник будет нападать, бросаться. Изначально был план провести все три раунда. Не ожидал, что всё так легко закончится. Он до этого никому досрочно не проигрывал. Все бои были до конца, постоянные рубки. Я почувствовал, что он меня начал поджимать, захотел обстреливать на дистанции.

В тот момент, когда он бросился на меня, начал проходить в ноги, я почувствовал, что хорошо взял шею. И эту возможность не упустил, довёл до конца приём.

– У вас три победы «гильотиной». Это уже фирменный приём?

– Просто его очень хорошо чувствую. Я его всегда делал в любительской карьере, у меня прокатывало. Руки длинные, полностью получается захват. Я понял, что плотно взял соперника и даже почувствовал, когда он первый раз постучал. И уже со второго раза, когда рефери остановил бой, начал отпускать. Судья с первого раза даже не успел тронуть моё плечо.

САИД НУРМАГОМЕДОВ Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

– Есть радость от быстрой победы? Или хотелось прочувствовать все три раунда?

– Конечно, рад. Когда быстро выигрываешь, меньше травм бывает. А после боя на всю дистанцию на следующий день начинает всё болеть. И выиграть на первых минутах, досрочно – это, конечно, лучше. Ещё и бонус забрал в этот день. Лучше выигрывать досрочно, чем драться три раунда.

– А какие эмоции были от бонуса?

– Эмоции были. Четверым дали бонусы. Лишний «полтинник» не помешает.

САИД НУРМАГОМЕДОВ Фото: UFC

– Пересекались ли вы с командой Ислама, удалось ли его поздравить?

– У нас была одна раздевалка с Исламом. Но после боя уже не пересеклись. Потому что после боя сразу забирают на интервью, фоткают, забирают в автобус и отправляют в гостиницу. И я уже не возвращался после своего боя. Мы только приехали в гостиницу, включили телевизор и посмотрели поединок Ислама. А уже в гостинице увиделись, поздравили друг друга и посидели в номере. Там была вся команда, ещё приходили люди и поздравляли.

– Фамилия Нурмагомедов помогает или мешает в MMA?

– Все уже давно знают, что я ударник. Помогает ли это мне? Раньше все действительно думали, что мы родственники. Однако сейчас все знают, что мы просто однофамильцы. Мы хорошо дружим, но мы не братья. Соперники уже изучили меня, знают мой стиль. Я могу и побороться, и в стойке поработать. Больше люблю ногами бить. Сам не люблю бороться.

– Какие ощущение от выступления в Абу-Даби?

– Я там уже дрался два года назад. В прошлый раз не особо понравилось – зрителей не было. Масочный режим, ПЦР-тесты. Сейчас — хорошо. Из Махачкалы вылетел, три часа летишь, час разница во времени. Чувствуешь себя как дома. А в Америке — пока акклиматизацию пройдёшь… Удобно драться в Абу-Даби. Погода жаркая, но перестроился, всё нормально.

– Есть ли в голове имена тех, с кем хотелось бы подраться в ближайшее время?

– Сколько уже прошу ребят из топ-10, топ-15. А так, вообще, хотелось бы уже реванш с Джонатаном Мартинесом. Я не считаю, что тот прошлый бой проиграл. Как судили эти судьи… Он после меня выиграл у хорошего соперника. Мне ничего не смог сделать в ударке, я его перебивал. У него просто был контроль у сетки на полторы минуты больше. Но зато я перебивал, в партере доминировал. Не знаю, как они это судили.

Мне кажется, и коэффициент сыграл. Мне объясняли, что перед третьим раундом коэффициент был 6.50. Ставишь 100 тысяч, выигрываешь – 650. Может, кто-то что-то и замутил.

– Если бы вы сейчас встретились, ты бы выстроил бой по-другому?

– Нет, так же бы подрался. Тогда тоже немного приболел за две недели, пропил антибиотики, во время боя была слабость. Физических сил чуть не хватило. Я бы так же провёл бой. Я намного сильнее был в стойке, валил его. Но зацикливаться на Мартинесе не собираюсь. Можно было бы с Педро Муньосом. У остальных из топ-10 есть бои. А вообще, хочу вернуться в клетку уже в январе. Посмотрим, кого дадут.

Последний турнир будет в середине декабря, а потом перерыв. Поэтому, фактически, можно вернуться только в январе. Конечно, в декабре тоже можно было бы подраться.

– Как вам бой Махачева и Волкановски? Ожидали, что всё сложится именно так?

– Да, я этого и ожидал. Прошлый бой пошёл тяжело потому, что Ислам плохо восстановился. А сейчас он хорошо восстановился. И просто удосрочил Волкановски. Поставил жирную точку.

САИД НУРМАГОМЕДОВ Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

– Петру Яну уже не стать чемпионом в вашей весовой категории?

– Почему? То, что он бои проиграл, ни о чём не говорит. Не знаю, как он сам мотивирован. Может, у него травмы. Если будет дальше хорошо тренироваться, его будет тяжело побить.

– А вы знакомы с Хамзатом Чимаевым?

– Знакомы. Когда видимся – здороваемся. Но такого уж близкого общения нет.

– Он действительно такая яркая личность? Или в жизни он обычный и скромный парень?

– Он и в жизни, и на камеру интересный. Хороший парень. Очень популярный.

– Вы разносторонний боец. Чего вам не хватает, чтобы добиться такой же популярности?

– Может, нужно чуть больше разговаривать, медийку поднимать. Я просто этим не особо занимаюсь. У меня ещё английский не самый хороший, может, из-за этого.

– Видели новость про потасовку Шовхала Чурчаева с Пауло Костой?

– Видел только видео. О Шовхале уже давно говорят. Вы тоже хотите, чтобы я на кого-то бросился? И без этого тоже нормально.

– Уход USADA от UFC. Что-то изменится для бойцов?

– Вроде бы всё то же самое будет. Даже месторасположение. То же самое будем сдавать. Просто это будет не USADA, а другая организация. Посмотрим, как будет. Просто, видимо, будет другая программа. А по списку — что запрещено было, то и будет запрещено. Посмотрим с 1 января, какие будут обновления.

Из USADA могли прийти во время весогонки, прямо в день боя. Это реально напрягало. Сидят в раздевалке и ждут, пока сдашь им банку. Могут прийти в шесть часов утра. Бывает, что нужно быстро улететь, забываешь поставить геолокацию. Они приходят — тебя нет. Берут и сразу ставят флажок. Три жёлтых флажка – и тебя дисквалифицируют, это тоже напрягает. У меня нет ни одного флажка, но один случай неприятный был. Думаю, система флажков останется.

САИД НУРМАГОМЕДОВ Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES

– Чимаеву после победы над Усманом подарили «гелендваген». Вам не поступало таких подарков?

– Мне тоже дарили. Две машины. Mercedes C-класса и Mercedes-Benz GLE. Они у меня в коллекции есть.

– Вам уже 31 год. Видите ли для себя какую-то точку, после которой можете задуматься о переходе на тренерскую карьеру? Или просто об уходе из спорта.

– Думаю, лет до 35, а дальше… А вообще, если хорошо себя буду чувствовать, можно и до 37-38. Кто-то уходит в 31, кто-то дерётся и под 40. Всё зависит от человека. Если он вывозит нагрузки, может тренироваться, он дерётся. Я уже не так восстанавливаюсь, как раньше, это есть. Раньше много тренировался, сейчас немного сачковать начал. Раньше мог утром и вечером потренироваться и на следующий день быть бодрым. А сейчас можно уже быть уставшим. Мы просто ещё неправильно тренируемся, слишком сильно себя нагружаем.

САИД НУРМАГОМЕДОВ Фото: JOSH HEDGES/GETTY IMAGES

– Вы уже обозначили дату возвращения. Уже называли менеджеру какие-то фамилии?

– Фамилии не называл, но попросил, чтобы дали кого-нибудь из топа. Я считаю, что есть ребята не в топе, которые намного сильнее, чем парни из топ-15. С ними бывает намного сложнее драться.

– Вы присматривались к чемпиону весовой категории – Шону О’Мэлли.

– Нам в своё время уже предлагали подраться. Он ведёт себя умно, правильно. Для него подбирают соперников. В последнем бою Стерлинг особо и не подрался с ним.