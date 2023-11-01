«Это было близко к смерти». Маркес с четвёртой попытки безжалостно срубил Пакьяо

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

В карьере единственного чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо было множество по-настоящему роскошных поединков и ярких противостояний. Одно из них — с мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом. Бойцы ходили друг за другом по разным весовым категориям и выдавали очень близкие поединки. 8 декабря 2012 года должна была состояться их четвёртая встреча в карьере. До этого Пакьяо дважды побеждал и один раз бой завершился ничьей.

Очередной поединок ждали с нетерпением, так как в трилогии было спорное судейское решение. Смущало лишь то, что Пакьяо к тому времени успел потерять титул чемпиона мира, проиграв Тимоти Брэдли. Маркеса такие детали не смущали, им двигала мотивация доказать всему миру, что он лучше Мэнни.

Разведка в этом поединке никому не понадобилась. Пакьяо с Маркесом рванули в размены и ярко зарубались. Мэнни был точнее, быстрее, попадал почаще и самостоятельно задавал темп в бою. Но если в первых двух раундах филиппинец выглядел явно лучше, то в третьем отрезке Маркес мощным правым оверхендом отправил соперника на настил. Пакьяо быстро пришёл в себя и явно завёлся от такого потрясения. К слову, это было первое падение Пакмэна за четыре боя с Хуаном. В пятом раунде в лёгком нокдауне побывал и Маркес. Напоровшись на удар оппонента, он слегка присел и коснулся перчаткой пола, а рефери тут же открыл счёт. Мексиканец отдышался и пошёл в бой. Бойцы выдали очень яркий раунд, который впоследствии был признан лучшим в году.

В шестом раунде картина в целом не менялась, Пакьяо активно шёл вперёд, периодически делал это опрометчиво, а Хуан контратаковал. За несколько мгновений до гонга Мэнни снова пошёл вперёд, но Маркес поймал его в ловушку и встретил страшным ударом с правой. Пакьяо просто рухнул лицом в пол и несколько минут даже не приходил в сознание. Ярчайшее завершение тетралогии. Мэнни вёл на карточках у судей, но в итоге провалился в глубочайший нокаут и с ринга уехал в больницу. А сам поединок получил награды в категориях «Бой года», «Нокаут года» и «Событие года».

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Маркес после этого сразу же заявил, что никакого пятого боя ни за какие деньги не будет. По словам мексиканца, он побил именитого соперника все четыре раза, а после такого бесспорного завершения поединка и вовсе нет смысла рассуждать об очередной встрече. Кроме того, Хуан Мануэль признавался, что понимал опасность своего положения в том бою: «Я знал, что Пакьяо может нокаутировать меня в любой момент. Мы постоянно отрабатывали удар, которым я его уложил. Я чувствовал, что он попытается меня нокаутировать, а потом будет раскрываться».

Другой легендарный боксёр Флойд Мейвезер, в свою очередь, беспокоился о здоровье Пакьяо: «Мне действительно его жаль. Есть разница, каким нокаутом проигрывать. Одно дело — встать и потом сесть в свой угол на стуле, и совершенно другое — попасть в больницу. Это было близко к смерти. Мои молитвы с семьёй Мэнни. Надеюсь, он сможет вернуться».

Пакьяо вернулся и даже провёл бой с самим Мейвезером, но это уже совсем другая история.

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