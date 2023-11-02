Павлович — Аспиналл — главный бой ноября. Изучаем все детали битвы великанов за пояс

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный турнир UFC 295. Изначально возглавить его должны были Джон Джонс и Стипе Миочич, но Джонс неожиданно получил серьёзную травму и выбыл, а Миочич отказался драться со страхующим титульный бой Сергеем Павловичем. Турнир едва не лишился топового события, но Павловичу всё же нашли соперника: четвёртый номер рейтинга тяжеловесов Том Аспиналл согласился выступить в бою за титул временного чемпиона организации. Поединок станет соглавным событием вечера, а в главном бою турнира состоится титульный бой в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

Павлович – Аспиналл – лучшая замена Джонсу и Миочичу

Бой Джонса и Миочича был, пожалуй, одним из самых ожидаемых поединков в этом году. Лидер P4P против лучшего тяжеловеса в истории – что может быть привлекательнее? Но при этом сразу имелось серьёзное сомнение, что схватка в итоге состоится. Миочич не дрался два с половиной года, Джонс тоже вернулся только в марте после трёхлетнего простоя.

Возможно, поэтому Павлович и согласился второй раз страховать титульный поединок, хотя уже давно заслужил подраться за пояс. Чувствовал Сергей, что что-то может пойти не так и ему всё-таки выпадет шанс.

Шанс выпал. Да, титул на кону в поединке с Аспиналлом будет стоять временный, но значения это не имеет. Да и в целом непонятно, захочет ли теперь Джонс возвращаться в октагон, а Стипе, похоже, кроме поединка с Джонсом, ничего не интересует. Поэтому временный пояс впоследствии вполне может стать полноценным.

И оспорят его два самых явных претендента на данный момент. В UFC часто дают шанс «любимчикам», тем, кто умеет себя продвигать, хотя спортивные успехи таких спортсменов далеко не самые лучшие. Но в данном случае звёзды сошлись, и за временный пояс подерутся два действительно ярчайших представителя тяжёлого веса — Сергей Павлович и Том Аспиналл.

Одинаковые серии в UFC

Сергей Павлович идёт в UFC на серии из шести побед, причём все они одержаны нокаутами в первом раунде. Удивительно, но в дебюте в организации россиянина бросили под настоящего монстра и легенду ММА Алистара Оверима, и Павлович проиграл нокаутом в первом раунде. Но это поражение никак не сказалось на Сергее, который набрал фантастический ход и снёс таких соперников, как Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кёртис Блэйдс. Сейчас россиянин располагается на второй строчке в рейтинге, уступая только чемпиону Джонсу и экс-претенденту на пояс Сирилю Гану.

Том Аспиналл – 30-летний британец, которого многие считают одним из самых перспективных бойцов тяжёлого веса. Аспиналл имеет точно такой же рекорд в UFC как и у Павловича, – 6:1, и при этом пять из шести побед Том также добыл в первом раунде. Единственное поражение в лучшей лиге мира британец потерпел в бою против Кёртиса Блэйдса, но назвать это поражением сложно: Аспиналл травмировал колено на 15-й секунде поединка. В своём последнем бою Том нокаутировал Марчина Тыбуру.

Аспиналл – универсальнее, Павлович — мощнее

Помимо того, что оба имеют рекорд 6-1 в UFC, Павлович и Аспиналл – настоящие монстры. Оба — лидеры организации по среднему времени боя: Павлович заканчивает свой поединок в UFC в среднем за 2:23, а Аспиналл – за 2:19. И это фантастические показатели, которые, безусловно, подогревают интерес к предстоящему поединку.

«Я действительно считаю, что Павлович – самый опасный боец в UFC. Поединок будет непростым – причём как для меня, так и для него. У меня в среднем самые короткие по продолжительности бои в UFC, а он на втором месте по этому показателю. Просто невероятно. Мы оба взрывные финишёры. Полагаю, в этом бою будет финиш. Он закончится досрочно», — сказал Аспиналл на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Тут нужно сказать, что на бумаге Аспиналл выглядит более разносторонним бойцом: из 13 побед 10 он одержал нокаутами, а ещё 3 – сабмишенами, в том числе над Александром Волковым. Павлович же побеждал либо нокаутами (15 раз), либо решением (3 раза). Да и в целом британец готов к борьбе больше, чем россиянин: всё-таки у Тома чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Зато у Павловича будет явное преимущество в габаритах: размах рук у россиянина на 15 см больше, чем у соперника. И, конечно, Сергей непременно будет готов этим воспользоваться, чтобы отправить британца в нокаут.

Где, когда и во сколько состоится турнира UFC 295?

Турнир UFC 295 пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Предварительный кард турнира начнётся в 4:00 мск, основной – в 6:00. Прямую трансляцию прелимов покажет телеканал «Матч! Боец», а поединки основного карда можно будет посмотреть на «Матч ТВ».