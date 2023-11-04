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UFC Fight Night 231, Ринат Фахретдинов — Элизеу Залески, Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов, Армен Петросян — Виейра

UFC Fight Night 231: Фахретдинов мчит к поясу, Абус и Петросян бьются с бразильцами. LIVE
Сергей Сорокин
Ринат Фахретдинов — Элизеу Залески
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Турнир в Сан-Паулу может стать грандиозным прорывом для каждого из россиян.

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Жаилтона Алмейды, который хочет стать чемпионом в стиле Хабиба Нурмагомедова, и Деррика Льюиса. В карде также сразу несколько россиян, которые проведут свои поединки против бразильских бойцов.

Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда, и его соперником станет Кайо Борральо, который идёт на четырёх победах в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфо Виейрой, а новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Элизеу Залески дос Сантосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разговор с Ринатом Фахретдиновым:
«Лишний раз видно, всё из-за денег». Интервью с Фахретдиновым о UFC 294 и разрыве с USADA
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«Лишний раз видно, всё из-за денег». Интервью с Фахретдиновым о UFC 294 и разрыве с USADA

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 231 Когда состоится турнир UFC Fight Night 231 Полный кард турнира UFC Fight Night 231
Live Сергей Сорокин

🤩 Фахретдинов: мечта попасть в топ-15 UFC сбылась!

«Это утро я запомню надолго, моя мечта попасть в топ-15 UFC сбылась! Эмоции переполняют, пока не знаю, что сказать, но однозначно, что теперь буду работать ещё упорнее и ещё умнее! Теперь у меня новая цель», – написал Фахретдинов после попадания в топ-15 дивизиона.

10:31 Сергей Сорокин

💪 Фахретдинов назвал лучших российских бойцов

Боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, высказался по поводу лучших российских бойцов.

«Я никогда себя не считал, не считаю и не буду считать лучшим. В России много достойных бойцов в 77 кг. Абубакар Нурмагомедов, Муслим Салихов, Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов, Рамазан Курамагомедов, Альберт Туменов. Список очень большой. У нас в России этот дивизион очень сильный», — приводит слова Фахретдинова Metaratings.

10:17 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания UFC Fight Night 231

Стали известны итоги взвешивания турнира UFC Fight Night 231:

  • Жаилтон Алмейда (107,05 кг) – Деррик Льюис (120,2 кг);
  • Габриэль Бонфим (77,34 кг) – Николас Далби (77,34 кг);
  • Дон'Тэйл Мэйс (119,75 кг) – Родриго Насименто (119,75 кг);
  • Кайо Борральо (84,37 кг) – Абусупьян Магомедов (83,91 кг);
  • Армен Петросян (84,37 кг) – Родолфо Виейра (84,14 кг);
  • Исмаэль Бонфим (72,35 кг)* – Винс Пичел (71,21 кг)*;
  • Элвис Бренер (74,39 кг) – Кэйнан Крущевский (74,84 кг);
  • Ринат Фахретдинов (77,34 кг) – Элизеу Залески дос Сантос (77,56 кг);
  • Виктор Уго (62,82 кг)* – Даниэль Маркос (61,69 кг);
  • Модестас Букаускас (93,21 кг) – Витор Петрино (93,44 кг);
  • Денис Гомес (52,39 кг) – Анджела Хилл (52,39 кг);
  • Монтсеррат Руис (51,71 кг) – Эдуарда Моура (54,2 кг)*;
  • Марк Диакези (70,31 кг) – Кауэ Фернандес (70,31 кг);

Бойцы со сноской (*) не сделали вес и будут оштрафованы на часть от гонорара за бой.

10:03 Сергей Сорокин

🔁 В главном поединке турнира была вынужденная замена

Изначально Жаилтон Алмейда должен был драться с Кёртисом Блэйдсом, но тот получил травму за несколько недель до поединка. На замену вышел Деррик Льюис, недавно одержавший эффектную победу над Маркосом Рожерио де Лимой.

10:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 231

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 231 с главным боем Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:03 Сергей Сорокин

🥴 Абус в прошлом поединке проиграл будущему чемпиону UFC

Магомедов вместе с Шоном Стриклендом возглавляли турнир серии Fight Night. Абус забрал первый раунд, но во втором устал и проиграл досрочно. А Стрикленд уже в следующем поединке стал чемпионом UFC, победив Исраэля Адесанью.

10:03 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир UFC Fight Night 231

Турнир UFC Fight Night 231 состоится в ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия). Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск.

10:02 Сергей Сорокин

🔝 Ринат Фахретдинов уже вошёл в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем весе

У татарского Гладиатора уже три победы в главном ММА-промоушене мира. После перехода Чимаева в средний вес в полусреднем дивизионе образовалась вакансия, которую и занял Фахретдинов. Ринат сейчас замыкает топ-15.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 231

Основной кард:

  • Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис;
  • Габриэль Бонфим — Николас Далби;
  • Родриго Насименто — ДонТэйл Мэйс;
  • Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов;
  • Родолфо Виейра — Армен Петросян;
  • Исмаэль Бонфим — Винс Пичел.

Предварительный кард:

  • Элвис Бреннер — Кэйнан Крущевский;
  • Виктор Уго — Даниэль Маркос;
  • Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов;
  • Витор Петрино — Модестас Букаускас;
  • Анджелла Хилл — Дениз Гомес;
  • Лукас Александер — Давид Онама;
  • Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис;
  • Кайе Фернандес — Марк Диакези.
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