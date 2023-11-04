Турнир в Сан-Паулу может стать грандиозным прорывом для каждого из россиян.

UFC Fight Night 231: Фахретдинов мчит к поясу, Абус и Петросян бьются с бразильцами. LIVE

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Жаилтона Алмейды, который хочет стать чемпионом в стиле Хабиба Нурмагомедова, и Деррика Льюиса. В карде также сразу несколько россиян, которые проведут свои поединки против бразильских бойцов.

Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда, и его соперником станет Кайо Борральо, который идёт на четырёх победах в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфо Виейрой, а новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Элизеу Залески дос Сантосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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