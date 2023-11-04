UFC Fight Night 231: Фахретдинов мчит к поясу, Абус и Петросян бьются с бразильцами. LIVE

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Жаилтона Алмейды, который хочет стать чемпионом в стиле Хабиба Нурмагомедова, и Деррика Льюиса. В карде также сразу несколько россиян, которые проведут свои поединки против бразильских бойцов.
Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда, и его соперником станет Кайо Борральо, который идёт на четырёх победах в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфо Виейрой, а новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Элизеу Залески дос Сантосом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤩 Фахретдинов: мечта попасть в топ-15 UFC сбылась!
«Это утро я запомню надолго, моя мечта попасть в топ-15 UFC сбылась! Эмоции переполняют, пока не знаю, что сказать, но однозначно, что теперь буду работать ещё упорнее и ещё умнее! Теперь у меня новая цель», – написал Фахретдинов после попадания в топ-15 дивизиона.
💪 Фахретдинов назвал лучших российских бойцов
Боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, высказался по поводу лучших российских бойцов.
«Я никогда себя не считал, не считаю и не буду считать лучшим. В России много достойных бойцов в 77 кг. Абубакар Нурмагомедов, Муслим Салихов, Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов, Рамазан Курамагомедов, Альберт Туменов. Список очень большой. У нас в России этот дивизион очень сильный», — приводит слова Фахретдинова Metaratings.
⚖️ Результаты взвешивания UFC Fight Night 231
Стали известны итоги взвешивания турнира UFC Fight Night 231:
- Жаилтон Алмейда (107,05 кг) – Деррик Льюис (120,2 кг);
- Габриэль Бонфим (77,34 кг) – Николас Далби (77,34 кг);
- Дон'Тэйл Мэйс (119,75 кг) – Родриго Насименто (119,75 кг);
- Кайо Борральо (84,37 кг) – Абусупьян Магомедов (83,91 кг);
- Армен Петросян (84,37 кг) – Родолфо Виейра (84,14 кг);
- Исмаэль Бонфим (72,35 кг)* – Винс Пичел (71,21 кг)*;
- Элвис Бренер (74,39 кг) – Кэйнан Крущевский (74,84 кг);
- Ринат Фахретдинов (77,34 кг) – Элизеу Залески дос Сантос (77,56 кг);
- Виктор Уго (62,82 кг)* – Даниэль Маркос (61,69 кг);
- Модестас Букаускас (93,21 кг) – Витор Петрино (93,44 кг);
- Денис Гомес (52,39 кг) – Анджела Хилл (52,39 кг);
- Монтсеррат Руис (51,71 кг) – Эдуарда Моура (54,2 кг)*;
- Марк Диакези (70,31 кг) – Кауэ Фернандес (70,31 кг);
Бойцы со сноской (*) не сделали вес и будут оштрафованы на часть от гонорара за бой.
🔁 В главном поединке турнира была вынужденная замена
Изначально Жаилтон Алмейда должен был драться с Кёртисом Блэйдсом, но тот получил травму за несколько недель до поединка. На замену вышел Деррик Льюис, недавно одержавший эффектную победу над Маркосом Рожерио де Лимой.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 231
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 231 с главным боем Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🥴 Абус в прошлом поединке проиграл будущему чемпиону UFC
Магомедов вместе с Шоном Стриклендом возглавляли турнир серии Fight Night. Абус забрал первый раунд, но во втором устал и проиграл досрочно. А Стрикленд уже в следующем поединке стал чемпионом UFC, победив Исраэля Адесанью.
Когда состоится турнир UFC Fight Night 231
Турнир UFC Fight Night 231 состоится в ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия). Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск.
🔝 Ринат Фахретдинов уже вошёл в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем весе
У татарского Гладиатора уже три победы в главном ММА-промоушене мира. После перехода Чимаева в средний вес в полусреднем дивизионе образовалась вакансия, которую и занял Фахретдинов. Ринат сейчас замыкает топ-15.
Полный кард турнира UFC Fight Night 231
Основной кард:
- Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис;
- Габриэль Бонфим — Николас Далби;
- Родриго Насименто — ДонТэйл Мэйс;
- Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов;
- Родолфо Виейра — Армен Петросян;
- Исмаэль Бонфим — Винс Пичел.
Предварительный кард:
- Элвис Бреннер — Кэйнан Крущевский;
- Виктор Уго — Даниэль Маркос;
- Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов;
- Витор Петрино — Модестас Букаускас;
- Анджелла Хилл — Дениз Гомес;
- Лукас Александер — Давид Онама;
- Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис;
- Кайе Фернандес — Марк Диакези.