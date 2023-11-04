Громадный россиянин выкинул американца с ринга. Маскаев поверг в шок и Рахмана, и фанатов

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

Олег Маскаев – одна из самых знаковых личностей в истории российского бокса. И на стыке веков он чувствовал себя просто великолепно. Особенно запоминающийся поединок случился 6 ноября 1999 года. Соперником стал американец Хасим Рахман. А местом для противостояния стал город Атлантик-Сити (США). Казалось, что фаворитом является именно Рахман. Но развязка повергла в шок абсолютно всех.

Маскаев шёл с рекордом 17-2, выдал серию из семи побед подряд. Последним поверженным соперником стал канадец Шейн Сатклифф (22-6-1). Его россиянин нокаутировал уже во втором раунде. Но теперь ждало намного более серьёзное испытание. На пути оказался Рахман (31-1), который проигрывал только Дэвиду Туа. А после него Хасим успел очень быстро разбить Майкла Раша и Артура Уизерса.

Поединок получился вязким и очень тягучим. Американец чувствовал запредельную поддержку трибун, поэтому буквально наседал на россиянина. Было заметно, что по очкам Рахман попросту перебивает Олега. А до завершения боя оставалось всё меньше времени. Маскаев пытался форсировать события. Но хитрый соперник быстро гасил все вспышки активности, буквально повисая на руках. Казалось, что чуда не случится. Но наступил восьмой раунд, который расставил всё по местам.

Олег зажал соперника у канатов, несколько раз точно выцелив его челюсть. Рахман понимал, что ситуация становится опасной, поэтому постоянно заходил в клинч. А россиянин разъярился и всё активнее бросался в атаку. В итоге Маскаев выкинул правый кросс в челюсть, после которого Хасим вывалился за пределы ринга. Громадный американец рухнул на пол между хронометристом и телекомментатором HBO Джимом Лэмпли.

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В зале моментально вспыхнула потасовка, которую всё-таки получилось потушить. Полицейским пришлось приложить для этого серьёзные усилия. А над Рахманом вовсю хлопотали врачи. Мало того, что Хасим улетел в нокаут от мощнейшего удара Маскаева, так ещё и рухнул с высоты ринга, что также могло сильно сказаться на состоянии боксёра. В итоге только через несколько минут после падения удалось привести американца в себя.

История получила продолжение в 2006 году, когда Маскаев и Рахман провели реванш. Они вновь бились на территории Хасима – в Лас-Вегасе (США). Поединок получился ещё более затяжным, добрался до 12-го раунда. Но в итоге результат остался неизменным – Олег нокаутировал соперника и поставил точку в этом противостоянии.

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